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Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времени
Нейросети заняли второе место по росту времени использования приложений у клиентов Билайна ИИ-сервисы заняли второе место по росту использования среди онлайн-сервисов в сети Билайна. Клиенты оператора проводят с нейросетями в среднем 46 минут в день*. По темпам роста ИИ-сервисы уступили только российским мессенджерам, которые показали динамику +42%. Третье место заняли сервисы заказа и доставки продуктов (+22%).

Нейросети заняли второе место по росту времени использования приложений у клиентов Билайна

ИИ-сервисы заняли второе место по росту использования среди онлайн-сервисов в сети Билайна. Клиенты оператора проводят с нейросетями в среднем 46 минут в день*. По темпам роста ИИ-сервисы уступили только российским мессенджерам, которые показали динамику +42%. Третье место заняли сервисы заказа и доставки продуктов (+22%).

Главный сценарий использования нейросетей у представителей всех поколений — создание текстов и работа с документами. На втором месте — генерация аудиотреков. Далее предпочтения разных поколений различаются. Зумеры (19-29 лет), миллениалы (30-45 лет) и бумеры (65+ лет) чаще используют нейросети для переводов. Поколение X (46-64 года) отдает предпочтение созданию изображений. Реже всего все возрастные группы используют ИИ для распознавания музыки.

Нейросети все активнее входят в повседневную жизнь пользователей, но по времени использования пока уступают привычным цифровым сервисам: онлайн-кинотеатрам и социальным сетям. Клиенты Билайна проводят в них в среднем 153 и 119 мин в день соответственно. На третьем месте — онлайн-книги. В среднем на чтение клиенты Билайна тратят почти два часа ежедневно.

Растущий интерес к нейросетям учтен и в тарифной модели bee* (би) от Билайна. В нее включен доступ к популярным нейросетям. Подключая подписку, пользователь самостоятельно выбирает объем ГБ, минут и дополнительные опции.

*здесь и далее по обезличенным данным клиентов Билайна за июнь-август 2025/2026

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