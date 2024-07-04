Россельхозбанк
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»* — один из крупнейших банков в России. Был основан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Свободы, д.58
|Сайт
|www.rshb.ru/branches/ryazan
|bank@rshb.ryazan.ru
|Телефон
|+7 (4912) 202-808
|Руководитель
|Синякин Сергей
директор