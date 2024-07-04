Россельхозбанк

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»* — один из крупнейших банков в России. Был основан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.