Банк «Вятич» (ПАО)
Банк «Вятич» (ПАО), работая на рынке банковских услуг с 1994 г., накопил значительный опыт обслуживания предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности, различных форм собственности и организационно-правовых форм.
Курс валют
|Валюта
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|Евро
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|95
|08:07 / 04.07
Контакты
|Адрес
|ул. Введенская, г.Рязань, ул.Введенская, д.110
|Сайт
|www.bankvyatich.ru
|stt@bankvyatich.ru
|Телефон
|+7 (4912) 21-94-07, 21-94-09
|Руководитель
|Тертычная Оксана Дмитриевна
ВРИО Председателя правления