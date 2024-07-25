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Как купить авто с различными способами владения?

Купить машину с различными способами владения можно через онлайн-сервис. Пользователи могут выбрать удобный для них вариант: оплату частями, автокредит или за собственные деньги.

Предложение по покупке частями подразумевает, что пользователь в первые три месяца берет авто в аренду и вносит не всю его стоимость сразу, а только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. Если в конце аренды он готов к покупке, то может взять машину по остаточной стоимости. Это важно для тех, кто хочет повременить с крупными вложениями, но при этом сразу сесть за руль готового к использованию автомобиля. К тому же после тест-драйва снизится итоговая цена машины.

Выплаты в период аренды идут в зачет стоимости автомобиля, которая фиксируется при подписании договора и остается неизменной. Через три месяца можно выкупить авто с автокредитованием или за собственные средства. Если машина не подойдет, от выкупа можно отказаться и при желании взять в аренду новую.

«Мы создаем бесшовный клиентский путь покупки автомобиля в онлайн с доставкой прямо к дому. Также будем расширять ассортимент автомобилей и способов приобретения, запустим востребованные услуги и сервисы для автолюбителей», — комментирует руководитель проекта ВТБ Авто Сергей Медынский.

«Этот сервис можно назвать консьерж-службой в мире автомобилей, потому что все сложности и хлопоты, с которыми сталкиваются автолюбители в разных жизненных ситуациях, он берет на себя. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены», — поясняет генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.