Россияне смогут проходить в бизнес-залы по биометрии

С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис — проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии.

С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис — проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии. Услуга реализована Центром биометрических технологий, банком ВТБ и НСПК совместно с VisionLabs, международной IT-платформой MILE·ON·AIR и процессинговой компанией Мультикарта.

Новая услуга доступна для граждан, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и системой доступа в бизнес-залы ·ON·PASS. Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, в личном кабинете на сайте программ лояльности НСПК vamprivet.ru перейти в раздел MirPass и дать согласие на обработку данных во вкладке «биометрия». Услуга реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка. В новом пользовательском сценарии биометрия станет альтернативой QR-коду. Пассажиру больше не придется скачивать и открывать специальное приложение для демонстрации QR-кода. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На первом этапе сервис заработает в аэропортах Москвы (Домодедово и Внуково), Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 2025 году к программе присоединятся ещё несколько десятков аэропортов.

Сервис не требует очной регистрации биометрии. Данные можно зарегистрировать полностью дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия». Весь процесс займет несколько минут.

«Проход в бизнес-залы по биометрии — это сервис, который сделает пребывание в аэропорту ещё более комфортным. Он избавит пассажиров от необходимости использовать приложения для демонстрации QR-кодов, позволит сэкономить время. Рассчитываем, что уже скоро к новому способу обслуживания присоединятся десятки аэропортов по всей России», — заявил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

«Первые пользователи сервиса уже смогли его протестировать в двух аэропортах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Казани. В ближайшее время ожидается запуск сервиса в аэропорту Владивостока. Это будет новый уровень комфорта», — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.