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«Росгосстрах»: в этом сезоне туристы чаще обращаются с укусами медуз и реже — с солнечными ожогами

С начала лета «Росгосстрах» принял несколько сотен обращений клиентов по страхованию путешественников. Почти 90% из них приходятся на топ-5 стран, куда клиенты оформили полисы на период с 1 июня 2024 года по настоящий момент.

Около 50% обращений поступило от отдыхающих в России, 32% — из Турции, 8% туристов, обратившихся за медицинской помощью, отдыхали в Таиланде, и примерно по 5% — в Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Средняя стоимость оказанной помощи на одного застрахованного, обратившегося в медицинское учреждение во время поездки, составила 18 тысяч рублей.

Как рассказала заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова, в основном туристы обращались с простудой или диагнозом «гастроэнтерит» (80% этих случаев приходится на детей). «Также мы часто фиксировали травмы, зубную боль и ожоги от медуз, причем, последнее почти вдвое чаще, чем в прошлом году. И гораздо реже по сравнению с прошлым летним сезоном застрахованные жаловались на получение солнечных ожогов», — добавила Ольга Купцова.

При этом, если рассматривать отдельно именно серьезные диагнозы с госпитализацией, по статистике обращений, в «Росгосстрахе» лидируют такие страны, как Таиланд, Индия, Турция и ОАЭ. По несколько десятков обращений по тяжелым случаям принято также из Абхазии, Египта, Вьетнама, Грузии, Индонезии, Шри-Ланки.