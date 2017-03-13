Живущее в сети. Откуда берется интернет

Пытаясь найти, сколько костей в скелете человека или написав запрос в поисковике «есть ли в продаже билеты на московский концерт Элтона Джона», информацию мы получаем почти мгновенно. Но откуда она к нам приходит? Где хранится? И как туда попадает?

Интернет уже давно стал настолько привычным понятием, что мы не задумываясь говорим о работе в нем «выложи», «скачай», «посмотри». Через интернет мы общаемся, обмениваемся документами, смотрим кино и слушаем музыку. А где, собственно, находится сам интернет, где он живет?

Различные файлы, тексты, фотографии или аудиозаписи, которые люди загружают в сеть, чтобы сделать их общедоступными. Осязаемо, интернет — это всегда носители данных, то есть серверы, на которых эта информация и хранится. Выглядят они для неподготовленного человека, как обычные железные ящики с кучей проводов.

Интернет — это в первую очередь информация

Сами серверы располагаются в специализированных центрах обработки информации или, иначе, дата-центрах, которые располагаются по всему миру. В них же находится оборудование, позволяющее выбрать информацию, отсортировать и выдать пользователю в том виде, в котором он хочет.

Для того, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит дата-центр, мы отправились в один из рязанских дата-центров. Перед входом банковская бронированная дверь с многоступенчатой системой допуска: коды, магнитный ключ, реагирующий на отпечаток пальца замок. На двери висит табличка: «Вход строго в бахилах». Внутри — высокие шкафы, паутина проводов, новогоднее мигание множества светодиодов.

Серверы располагаются в специализированных центрах обработки информации или, иначе, дата-центрах

Основное здесь, конечно, стойки с серверами и другим телекоммуникационным оборудованием. Каждая стойка закрыта на ключ, некоторые даже опечатаны. Условно говоря, здесь располагаются компьютеры. Но сравнивать их с привычными нам настольными было бы некорректно — их объединяет лишь умение хранить и обрабатывать информацию.

«Как думаешь, что это?» — спрашивает директор дата-центра Михаил Ростов, показывая на большие закрытые шкафы, стоящие вдоль стены, — «Это источники бесперебойного питания» Глядя на эти «холодильники», я вспоминаю маленький «бесперебойник», стоящий у меня дома под столом, и сразу возникает вопрос «какова же их емкость?». Достаточная для того, чтобы в случае отключения электричества с гарантией обеспечить работу всего центра до тех пор, пока не запустится генератор.

Дата-центр имеет мощные источники бесперебойного питания и запасной генератор

Какая часть интернета живет здесь? Ресурсы крупных региональных интернет-операторов, некоторые государственные информационные системы, данные которых по закону должны храниться на территории России. Сюда же собираются видеоданные с перекрестков Рязани и с некоторых веб-камер города. Здесь и место обмена трафиком несколько провайдеров.

«Вопрос: как ты говоришь по «Скайпу» с абонентом, например, «Спарка»?" — спрашивает Михаил, и я пожимаю плечами. — «Где-то рано или поздно их коммуникации соединены кабелем. В хорошем случае — в Рязани, в среднем — в Москве, а могут где-нибудь в Стокгольме. Но дата-центр именно та площадка, где они в конце концов встречаются на соседних стойках».

«Вот смотри» — Михаил показывает на одну из панелей с проводами, — «Здесь соединяются два разных интернет-провайдера. Из этого разъема сигнал выходит и в этот заходит. А внутри происходит обмен потоком информации».

Запрос пользователя поступает в дата-центр, обрабатывается и возвращается в виде ответа

«Чем отличается дата центр от обычных помещений, где стоит аналогичное оборудование?» — продолжает Михаил, — «Дата-центр имеет такие качества как отказоустойчивость по питанию — есть мощные источники бесперебойного питания и запасной генератор, который автоматически включается, если отключается электричество. Есть контроль по климату — оборудование здесь не перегревается и не пылится. Здесь физическая безопасность, защита от внешних воздействий, от актов вандализма и разных противоправных действий. Но, главное — качество сети, к которой он подключен. Ведь обязанность дата-центра — обеспечивать непрерывность связи, поэтому кабели, которые сюда подходят, имеют гарантированную пропускную способность, которая не зависит ни от чего».

Дата-центр — промежуточное звено в цепочке между создателем информации и ее потребителем и суть его работы в том, что каждый запрос пользователя — адрес сайта, слово в строке поиска или клик на ссылку — поступает в дата-центр, обрабатывается и возвращается в виде ответа. Например, введенный в адресной строке браузера адрес сайта обрабатывается в дата-центре провайдера и отправляется в итоге на конкретный сервер, где располагается сайт.

Причем, дата-центр, в котором находится этот сервер может быть как в соседнем квартале, так и на другом материке. Если целевая аудитория компании находится в России, Европе и Америке, то ее сайт может быть физически распределенным на три континента. У крупных компаний, таких как, например, Facebook или Google, серверы располагаются в тысяче дата-центров, разбросанных по всему миру. Кстати, крупнейший в России дата-центр расположен в городе Сасово Рязанской области и принадлежит компании Яндекс.

Пользователь скорее всего не знает, куда географически направляется сигнал из его компьютера

Пользователь скорее всего он не знает, куда географически направляется сигнал из его компьютера. Человек, заходящий на какой-то сайт, скорее всего он не знает, куда географически направляется сигнал из его компьютера. Но это важно для операторов, которые предоставляют услуги связи. Ведь чем короче маршрут, тем меньше нагружаются каналы связи, а значит, больше людей смогут одновременно быстро получить доступ к нужной им информации. Например, чтобы зайти на какой-нибудь американский сайт, сигнал от компьютера идет через рязанского провайдера в Москву. Оттуда, скорее всего, куда-нибудь в Стокгольм, из Стокгольма в Амстердам, потом в Лондон, оттуда по трансатлантическому кабелю в Нью-Йорк, оттуда, например, в Лос-Анджелес и в итоге окажется, к примеру, в Сан-Франциско, где находится дата-центр, в котором живет нужный сайт. Такой маршрут очень длинный, запутанный, и может вызывать достаточные временные задержки даже несмотря на то, что по оптоволоконному кабелю информация движется буквально со скоростью света. Поэтому компании стремятся хранить сайты поближе к своей целевой аудитории.

Компании стремятся хранить сайты поближе к своей целевой аудитории

Однако совсем не обязательно каждый раз ходить за одним и тем же файлом, например, видеороликом на Youtube, в Америку. Для этого компании используют так называемые кэшируюшие серверы, располагая их в каждом городе.

«Например, Google разместил кэширующий сервер в нашем дата-центре», — улыбается Михаил Ростов, — «и рязанский пользователь, открывший видеоролик, первый раз качает его с серверов в Америке, а кэширующий сервер тут же загружает этот ролик к нам. И следующий пользователь, который пойдет за этим роликом, будет грузить его уже отсюда, с рязанского дата-центра. Можно сказать, что у нас тут живет кусочек «Гугла».

А как же пользователи находят нужный файл в информации, хранящейся по всему миру? Один только Google обрабатывает десятки тысяч запросов каждую секунду.

Интернет можно сравнить с огромной библиотекой, имеющей очень подробный каталог

Интернет можно сравнить с огромной библиотекой, имеющей очень подробный каталог, в котором расписано все, что размещено в сети. А также точное указание места, где находится каждый элемент: слово, картинка или видеофайл. Все запросы в поисковой системе проверяются по этому «содержанию». Поэтому вместо того, чтобы задуматься КАК появляется на экране компьютера или телефона информация, для пользователей важнее, чтобы это в принципе происходило. Так, есть шутка, когда Google отвечает Яндексу на его лозунг «Найдется все!», «А ничего и не терялось».