«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыбалке в Борках

1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активности рыбаков, пока «Союз строителей» и «Зеленый сад» проводили ежегодные соревнования по подледной рыбалке.

1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активности рыбаков, пока «Союз строителей» и «Зеленый сад» проводили ежегодные соревнования по подледной рыбалке. В мероприятии, которое состоялось в первый день весны, приняли участие 13 команд различных компаний региона.

Для многих зимняя рыбалка — это не просто хобби, а возможность отдохнуть на природе, побыть рядом с близкими и спокойно отдохнуть от повседневных забот.

Однако успешный улов зависит от нескольких факторов. Нужно выбрать правильную наживку, найти самое «рыбное место», и овладеть искусством терпеливого ожидания.

Спросите любого опытного рыболова, который часто бывает на Борковском затоне, и он скажет вам, что это особенное место. Участники соревнования по зимней рыбалке, многие из которых постоянно здесь рыбачат, с этим согласны.

Но что же все-таки делает Борковский затон таким привлекательным? В первую очередь, это простота доступа и обилие рыбы, которое отмечают рыбаки. А ещё — неповторимая природа, располагающая как к спокойным прогулкам, так и активному отдыху вроде катания на велосипедах или игры в мяч.

Пляжи, лодки и многое другое

Совсем скоро в Борках появится ЖК «Окская стрелка». Комплекс спроектирован для тех, кто ценит и городские удобства, и природу. Он также будет оснащен передовыми системами безопасности, красиво оформленными зонами общего пользования и разнообразными планировками. Строительство идет быстрыми темпами, и в настоящее время в одном из домов завершается возведение последнего, восьмого, этажа.

Также «Зеленый сад» планирует оборудовать набережную на Борках. Активная фаза работа начнётся уже в этом году. Но на самом деле расчистка береговой линии и подготовка пляжа уже начаты в рамках подготовки сап-фестиваля «Рязанское Лукоморье-2024».

В Борках появятся пляжная зона, пристань для лодок, спортивные площадки, площадки для барбекю и кемпинга, платформа для наблюдения за птицами, а также беговые и велосипедные дорожки.

Во время первого этапа строительства пространства возведут административные здания, пристань с ремонтными и складскими помещениями, пост охраны, зоны общественного питания, раздевалки на пляже и общественные туалеты. Рыбаки считают, что набережная станет особенным местом отдыха, которое понравится всем рязанцам.

Секреты подледной рыбалки: оптимизм, погода и… когда жена дома

Журналист РЗН. Инфо поговорила с Матвеем — представителем команды «Кирпичники» Рязанского кирпичного завода. В прошлом году «Кирпичники» одержали победу в номинации за самый крупный улов и забрали переходящий кубок соревнований.

«Настроение отличное, как и погода!» — с улыбкой поделился рыболов.

Мужчина рассказал, что больше всего любит рыбачить в зимнее время года.

«Так интереснее. Поймать рыбу подо льдом — та еще задача. Да и воздух чище, природа прекрасная и солнышко улыбается», — отметил Матвей.

Он рассказал, что секрет успешного рыбного лова заключается в первую очередь в настроении. Оно должно быть оптимистичным. Погода и время года — тоже немаловажные факторы. А конец зимы — это сезон мелкой рыбы.

После разговор принял шутливый оборот:

— Если бы у вас был выбор, провести время с женой дома или на рыбалке, что бы вы выбрали?

— С женой, конечно.

— А может лучше с женой и на рыбалке?

— Нет, на рыбалке лучше без жены.

К разговору присоединился и участник команды «Свой сервис» Александр. Своей фишкой в ловле рыбы он назвал удачу.

«Сегодня первый день весны, погода шикарная. Спасибо „Зеленому саду“, что пригласили нас на такое замечательное мероприятие. Мы все здесь вместе — с детьми и друзьями. Пообщаться и отдохнуть на природе просто замечательно. А если еще и рыбу поймаем, а может даже выиграем, будет еще лучше», — отметил Александр.

Хотя рыбалка считается исключительно мужским занятием, участница команды «Стройпромсервис» Валентина считает по-другому. Она поделилась, что рыбачит в свободное время. Хотя, больше предпочитает теплое время года.

«У меня отличное настроение, на улице весна. Наконец-то тепло пришло, солнце светит. Правда, пока не клюет, но еще наверстаем» — рассказала она.

Результаты улова

Ближе к полудню организаторы собрали участников, чтобы объявить победителей соревнований. Всего было шесть номинаций: «Самый первый улов», «Самая маленькая рыбка», «Самая большая рыбка», «Общий вес рыбы на одного участника», «Самый быстрый ледобур» и «Общий вес рыбы у команды».

Среди победителей оказались:

«Самый первый улов» и «Самая маленькая рыбка»: Федор Барташевич, представляющий ГК «Зеленый сад»;

Федор Барташевич, представляющий ГК «Зеленый сад»; «Самая большая рыба» : Азик Гаджимуратов, представляющий команду «Кирпичники» Рязанского кирпичного завода;

Азик Гаджимуратов, представляющий команду «Кирпичники» Рязанского кирпичного завода; «Самый быстрый ледобур»: Алексей Зайцев, представляющий ГК «Зеленый сад»;

Алексей Зайцев, представляющий ГК «Зеленый сад»; «Общий вес рыбы на одного участника»: Александр Гудков, представляющий ГК «Зеленый сад»;

Александр Гудков, представляющий ГК «Зеленый сад»; «Общий вес рыбы у команды»: ГК «Зеленый сад».

Команда «зеленых» одержала явную победу в соревновании, получив желанный переходящий кубок и денежный приз в размере 50 000 рублей.

Также команда-победитель получила отдельное поощрение от руководства «Зелёного сада» — увеличение фонда оплаты труда каждому участнику на 5% в течение одного года.