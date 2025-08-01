«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках

В начале строительства проекта «Окская стрелка» компания-девелопер обещала жителям домов, подключенных к старой котельной на территории нового ЖК, перевести их на индивидуальное отопление. При этом все расходы «Зеленый сад» намеревался взять на себя. Сегодня это обещание полностью выполняется.

Более того, девелопер помог рязанцам из поселка Шпалозавода привести в порядок их документы на жилье. Например, должным образом оформить пристройки или перепланировки. Работа с документами велась долго и кропотливо. Но оно того стоило.

Пенсионерка Марина Васильевна Смирнова поверила в проект сразу.

«Ведь как у нас было раньше? Живем практически в центре города, но без газификации. До „Зеленого сада“ у нас был газ в баллонах. На нем мы и готовили. Конечно, постоянно покупать и привозить баллоны мне, пенсионерке без машины, было крайне неудобно. А теперь — цивилизация!» — отметила она.

Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в ее квартире завершили установку индивидуального отопительного котла.

«Все работы, как и обещали, были проведены бесплатно Моя жизнь теперь сильно изменится. Индивидуальное отопление поможет экономить на коммунальных платежах. Плата за квартиру постоянно повышается, и такая экономия для меня очень важна," - рассказала Марина Васильевна.

В соседнем доме установка индивидуальных котлов в самом разгаре. Над этим работает слесарь-сантехник «Зеленого сада» Дмитрий Лисянский. Отопительный котел уже повешен на стену, идет монтаж радиаторов. Дмитрий считает, что это существенно повысит качество жизни людей.

Все работы планируется завершить в ближайшие месяцы — к началу нового отопительного сезона.

«Люди получают новую систему газоснабжения и отопления под ключ. При этом никакой финансовой нагрузки жильцы не несут. Работы уже завершены в двух многоквартирных домах, на очереди еще пять», — подчеркивает инженер строительного надзора ГК «Зеленый сад» Роман Козубец.

Напомним, что все работы по модернизации домов проводятся в рамках масштабного проекта «Окская стрелка». Девелопер планирует не только возвести новые инновационные дома, но также создать общедоступную городскую набережную, Парк белых птиц, пешеходные и велодорожки, прогулочные маршруты в Луковском лесу.