Южный щит Москвы: оборона Рязани в Великой Отечественной войне

Боевые действия Великой Отечественной только краем задели Рязань. Но те месяцы, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города, были крайне важны — здесь шла битва за Москву.

О том, как происходило это противостояние, написана и готовится к выходу книга Галины Грин «Оборона Рязани». Автор работала над ней 10 лет, тщательно собирая материалы и изучая документы. Как считает профессор РГУ Ольга Воронова: «…Эта работа станет первым серьезным документальным научным исследованием обороны Рязани, изданным в виде отдельной книги…».

В конце ноября 1941 года, через пять месяцев после начала войны, Рязань оказалась в осаде. Сначала к городу прорвались немецкие самолёты и начались бомбежки. Целью были железнодорожные пути и станции. Ведь к осени 1941 года большинство железнодорожных веток, идущих от Москвы, было уже перерезано фашистами. И две, идущие через Рязань, — на Урал и на Ростов — оставались важнейшими из действующих. По ним шли эшелоны с эвакуируемыми из Москвы заводами и людьми.

Немецко-фашистские войска наступали на Москву, пытаясь блокировать ее со всех сторон

Немецко-фашистские войска наступали на Москву, пытаясь блокировать ее со всех сторон. От Зарайска до Скопина оказалась свободная от частей Красной Армии полоса шириной более 130 километров. Сквозь нее танки вермахта могли через Рязанскую область обойти Москву с юга и юго-востока. И на оборону Рязани и стоящей за ней Москвы встал весь город. В Рязани тогда практически не было регулярных частей Красной Армии, поэтому сформировали рабочий полк, а в районах области — истребительные батальоны и партизанский отряд. Но вооруженные легким стрелковым оружием добровольцы не могли надолго задержать танки и мотопехоту врага, и 24 ноября немцы захватили Михайлов, 25 ноября — Захарово, а потом Скопин.

Была оккупирована территория западных районов области. 27 ноября в Рязани было введено осадное положение. В городе шла подготовка к уличным боям. У моста через реку Павловка на Московском шоссе и в юго-западной части города были выкопаны противотанковые рвы и установлены «ежи». Но войти в город враг не смог, хотя разведывательные отряды немцев подходили к Рязани на расстояние около 30 километров.

Сразу, как только возникла угроза прорыва немцев на этом направлении, была создана группа обороны Рязани, под командованием заместителя начальника Главного Бронетанкового управления Красной Армии Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Мишулина.

«В первую очередь к Рязани были переброшены те воинские подразделения, которые находились ближе всего», — так описываются происходившие события в книге «Оборона Рязани». — «Одной из таких частей была 17-я танковая бригада, которая должна была за один день передислоцироваться из подмосковного Подольска. Была поставлена задача: прикрыть подступы к Рязани с запада и юго-востока».

В это время разведдозоры защитников выявляли в деревнях передовые отряды врага, стремящегося добраться до железнодорожных путей. Вот как описываются эти дни в книге.

«В первую очередь к Рязани были переброшены те воинские подразделения, которые находились ближе всего»

«…28 ноября был достигнут первый серьёзный успех высланных разведгрупп. Разведкой 1-го запасного автополка было установлено, что в с. Плахино находился немецкий штаб неизвестной части. Там же были расположены танки и 10-12 машин с мотопехотой. В 16:00 разведдозор №2 встретил в с. Плахино немецкую разведку, состоящую из мотоцикла и лёгкого танка, которые, заметив нашу разведку, не принимая боя, скрылись в направлении с. Захарово. В 17:00 два танка Т-26 из состава разведдозора №1 решили с целью разведки обойти село Плахино с 2-х сторон. Немцы приняли этот маневр за танковый охват, вследствие чего немецкий разъезд бежал в с. Плахино и через несколько минут уехал не большаком, а проселочными дорогами в направлении г. Михайлов. За ними к 20:00 у.е.хала и вся немецкая группировка, состоящая из 5-ти средних танков, бронемашины и до 300 человек пехоты.

Именно появление танков Т-26 стало причиной бегства немцев в районе Плахино, Попадьино. По словам местных жителей, один немецкий офицер, с выбитым глазом и простреленной щекой, вбежал в деревню и кричал: „Рус танки!“, после чего немцы панически бежали в направлении Михайлова… …Так, постепенно, отдельными точками, каждой высланной разведгруппой от каждой части группы обороны Рязани уточнялась во времени линия фронта, которая постоянно изменялась. Немецкие группы приходили и уходили из разных населённых пунктов, так как они искали различные пути подхода к железной дороге и накапливали силы для ее разрушения. Каждая их встреча с нашими разведгруппами была для них сигналом, что здесь проход к железной дороге закрыт…»

С 1 по 5 декабря на территории Рязанской области стали сосредотачиваться соединения 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова. При этом тыловое обеспечение войск 10-й армии взяли на себя жители прифронтовых районов Рязанской области. В селах работали столовые, где солдаты получали горячую пищу. Колхозы выделили сотни лошадей с повозками для подвоза боеприпасов, продовольствия и снаряжения. А после боев колхозники вывозили раненых, обеспечивали им первый уход, а потом отвозили в госпитали.

6 декабря во время сильного снежного бурана, когда на улице было около 30 градусов мороза, 10-я армия перешла в наступление на Михайлов и освободила его в ночь на 7 декабря. Место около села Поярково, с которого началось наступление, отмечено сейчас монументом в виде стрелы. К 10 декабря были освобождены и остальные районы области. Осадное положение в Рязанской области было снято. А освобождение Михайлова стало одной из первых в череде побед, заставивших фашистов начать отступление по всей линии фронта.

Фото предоставлены издательским домом «Малая Родина»