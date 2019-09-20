Я — Елена Сорокина и ею останусь. Первое интервью нового мэра Рязани

Ее сравнивают с Надеждой Чумаковой за стремление самостоятельно вникнуть во все городские проблемы. Одни хвалят Елену Сорокину за регулярную работу по выходным, другие за это же ругают.

Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.

— Елена Борисовна, как вы приняли решение участвовать в конкурсе на сити-менеджера?

— 30 мая меня назначили исполняющей обязанности главы администрации, и с первых же выходных я приступила к объезду городских территорий. За два месяца со многими людьми познакомилась, ощутила отношение рязанцев ко мне. Я почувствовала в себе силы и готовность, поняла, что не могу остаться в стороне от решения городских проблем. И тогда я стала собирать документы на конкурс.

Это произошло во второй половине июля. А когда я только приступала к исполнению обязанностей, то, честно говоря, не планировала участвовать в конкурсе. Вы знаете, что документы я подала 2 августа, в последний день. Решение пришло не сразу, но оно пришло.

Не хочу оказаться балластом

— Чуть что, мэра всегда критикуют. Его обвиняют в любых неприятностях, случившихся в городском хозяйстве. Вы поэтому не приняли решение сразу?

— Я оценивала свои возможности. Я не боюсь ответственности. Больше всего не хочу оказаться балластом, хочу принести пользу. С этих позиций рассматривала.

— Как оцениваете работу своего предшественника Сергея Карабасова?

— В работе любого руководителя есть правильные решения и есть неверные шаги. В любом случае оценивать деятельность мэра должны жители. Я работала в команде Сергея Юрьевича почти два года. Это мой управленческий опыт. И своим управленческим опытом я обязана в том числе ему.

— Два года многому вас научили?

— Безусловно. Два года управления социальной сферы… (пауза) в моей жизни — это целая эпоха. Это новые знания, общение с людьми, понимание проблем, выстраивание различных управленческих траекторий в зависимости от ситуации.

Волшебная сила объездов

— После назначения исполняющей обязанности мэра вы еженедельно стали объезжать город. Многие вас за это ругали, другие, наоборот, хвалили. Объясните, зачем вы это делаете. И почему взяли за правило приезжать на объекты в выходные?

— Первый объезд я совершила в июне. Тогда была потребность узнать городские проблемы. Из окна кабинета я бы этого не увидела и не поняла. Тогда я не думала об участии в конкурсе и не видела себя главой администрации, но я четко понимала, что конкурс будет 6 сентября, а все лето мне придется работать.

Для того, чтобы делать это продуктивно, мне нужно было постоянное общение с людьми, контроль за ситуацией, за решением вопросов городского хозяйства. И я сознательно делала это в выходные дни. Подавляющая часть жителей нашего города в рабочее время находится, как и я, на работе (улыбается). Я с ними не могу увидеться и переговорить. Вот суббота или воскресенье наиболее подходящие для этого дни.

С другой стороны, собрать воедино руководителей всех структурных подразделений городской администрации в рабочее время затруднительно, поэтому выходные. При этом я осознаю, что у всех сотрудников администрации должно быть личное время, у них семьи. Мы договариваемся делать такие объезды рано утром в субботу.

— Какие решения уже приняты после таких объездов?

— Их было много. Приведу несколько примеров. Приехали мы на мост через Трубеж по дороге в Канищево и коллегиально приняли решение, что в таком виде на зиму его оставлять нельзя. И даже при всей тяжести городского бюджета мы смогли выделить деньги.

Или — строится дом на улице Боголюбова. А люди вынуждены ходить по проезжей части, потому что строительный забор перекрыл тротуар. Казалось бы, это не вопрос общегородского масштаба, но для жителей это проблема. Или нерадивая управляющая компания в одном из дворов лишила жильцов освещения. А цена вопроса — нескольких тысячах рублей, чтобы поставить пару прожекторов. Такие задачи и вопросы в ходе этих объездов и решаются. Они напрямую касаются жителей Рязани.

Кроме того, необходимо контролировать подрядчиков, которые благоустраивают дворы и общественные территории. К сожалению, не все компании добросовестные. Но когда подрядчик видит, что он находится под неустанным контролем, еженедельным контролем ответственных работников администрации, которые своими глазами видят, что здесь не приступили к асфальтированию территории, здесь сорвали сроки установки детской площадки, здесь создали невыносимые условия для жителей, они несколько иначе начинают относиться к исполнению своих обязанностей.

Признаю, что сейчас проблемы решаются в ручном режиме, в идеале должна быть системная работа, к этому стремлюсь. Может быть, в будущем эти выезды сойдут на нет или уменьшатся. Я готова делегировать эти полномочия своим коллегам и своим подчиненным. Но пока выстраиваю систему.

Да здравствует критика!

— Многие вас сравнивают с Надеждой Чумаковой. Вам это льстит?

— Надежда Николаевна Чумакова — личность легендарная. Стать ее копией невозможно. И не думаю, что это нужно делать. Я — Елена Сорокина. Я ею и останусь. При этом опыт Надежды Чумаковой полезен, интересен, я буду его изучать.

— Как вы вообще относитесь к критике в свой адрес, в том числе в СМИ и соцсетях?

— Критика бывает разная. Мне нравится конструктивная, когда критикуют деятельность городской администрации и мою деятельность лично и при этом предлагают: «надо сделать так» или рекомендуют внедрить какой-то механизм, который позволит сделать максимально эффективной мою работу или деятельность горадминистрации в целом. Это мне очень нравится и это приносит пользу.

Есть критика не эффективная. Но с ней надо тоже уметь работать. Я этому учусь. Например, в одной социальной сети только за лето появилось три сообщения о том, что на проезде Шевченко появилась стихийная свалка с комментариями, что администрация ничего не делает. А администрация вывозила эту свалку. Упорно, «КамАЗами». А жители туда активно мусор несли.

Мы вышли на место, собрали всех жителей. И говорим: «Дорогие друзья, к вам никто с этим мусором не поедет. Это носите вы сами. Давайте мы мусор уберем, благоустроим территорию, а дальше вы наладите свой общественный контроль, чтобы эта свалка больше не повторялась, ведь контейнеры стоят, просто надо на несколько метров дальше пронести мусор». В конце концов оказалось, что те, кто громче всех кричал, как раз выбрасывали мусор в неположенное место. Сами жители с ними серьезно поговорили. Надеюсь, что свалки там не будет.

Вот таким образом критика, на первый взгляд, неконструктивная может привести к эффективным решениям. Когда только хвалить кого-то, наступит пресыщение. И это не дает толчка к развитию. Поэтому: да здравствует критика.

«У нас закончились свободные территории»

— В своей программе развития города, обнародованной перед конкурсной комиссией, вы упомянули, что хотите сократить своих заместителей и вообще сильно изменить структуру горадминистрации. Кроме сокращения затрат на чиновников, как это должно положительно сказаться на работе мэрии?

— Это первое. Второе: городская администрация, став меньше, станет мобильнее, а значит эффективнее. Конечное слово за депутатами гордумы. Они могут согласиться или не согласиться с моими предложениями.

— Также вы обещали, что будут созданы два учреждения: «Служба по работе с населением» и «Центр бухгалтерского учета». Расскажите, какие функции они будут выполнять.

— «Служба по работе с населением» подразумевает, что в это учреждение в будущем перейдут префектуры. О «Центре бухгалтерского учета». Сейчас у каждого структурного подразделения есть своя бухгалтерская служба. Например, у управления культуры своя бухгалтерия, у управления образования — своя. Есть технические специалисты у всех.

Наверное, пришла пора централизовать функции и тем самым уменьшить затраты на их выполнение. Создать единый орган, который будет обеспечивать движение всех документов и всех технических средств в рамках города. Это вполне можно централизовать. Не содержать несколько штатных единиц системного администратора, а сделать их меньше, но эти специалисты будут мобильны и по звонку будут выезжать и устранять неполадки, которые, как вы понимаете, возникают не каждый день.

— Вы упомянули о застройке поймы Оки. Это прозвучало как бы между делом, но потом долго обсуждалось в соцсетях. Объясните свое предложение.

— Я говорила о том, что в Рязани практически исчерпаны возможности для пространственного развития. У нас закончились или заканчиваются свободные территории под жилищное строительство, под социальные объекты. Рязани стало тесно в своих границах. Нам необходимо расширяться для того, чтобы город мог выполнять свои функции. И когда я говорила про жилищное строительство, я имела ввиду Дядьково. Район, который и сейчас застраивается. Это и есть пойма Оки.

— Когда вы говорите про Карабасова и про свой опыт работы в его команде это одно, но сити-менеджер — это в первую очередь хозяйственник. Как вы оцениваете в этом свой потенциал? Вы же изначально не занимались коммунальными проблемами, дорогами, уборкой.

— Это был один из тех моментов, который при принятии решения об участии в конкурсе меня останавливал. Я не хозяйственник. Тогда я задала себе вопрос «а кто такой хозяйственник»? Это дорожник, теплотехник, кто? Или это универсальный специалист, разбирающийся сразу во всех вопросах? Ответа не нашла.

Я действительно всю трудовую жизнь работала в социальной сфере. В настоящий момент 72,5% консолидированного бюджета Рязани — это расходы на социальную сферу. И они проходили через подведомственные мне учреждения.

То есть я отвечала за финансовые потоки, за 72,5% бюджета: за грамотное их распределение по программам, за исполнение целевых показателей и индикаторов, которые заложены в муниципальных и ведомственных программах. Школы, детсады, учреждения культуры. Это благоустройство территорий вокруг них, требующие ремонта текущие крыши, вопросы холодного и горячего водоснабжения, отопления.

И я подумала: собственно этим я и занимаюсь всю свою жизнь. И если я два года управляю 72,5% городского бюджета, то оставшиеся проценты, которые сюда придут, я буду учиться выстраивать и контролировать.

Срочно в спортзал!

— Расскажите о своей семье. Как ваши близкие отнеслись к тому, что вы решили стать мэром?

— Семья — это моя опора всегда и на все времена. Мы только в вопросах воспитания кота не сходимся. А во всем остальном мы смотрим в одну сторону, ценностные установки общие. Меня поддержали во всем и напутствовали «будь полезной».

— По образованию вы учитель русского языка и литературы. Какое последнее художественное произведение читали?

— Одна из последних книг, которая произвела на меня очень сильное впечатление и даже несколько перевернула мое мировоззрение, «Несвятые святые» Архимандрита Тихона. Сильнейшая книга, потрясающий стиль: легкий, ненавязчивый, красивый русский язык. Рекомендую. А недавно поставила с верхней полки на уровень глаз, чтобы перечитать Салтыкова-Щедрина «История одного города». Дабы не повадно было и не повторить (смеется).

— А свободное время, когда оно бывает, вы как проводите?

— С начала лета у меня нет свободного времени, а когда оно было, я его посвящала семье. А еще я ходила в спортивный зал и сейчас очень хочу возобновить тренировки. Мне нужна хорошая физическая форма, без этого я не вытяну. Мы недавно бежали благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна. Мне пробежать надо было километр. Как он тяжело мне дался! А изначально я на разминке бегала два. Так что надо срочно возвращаться в спортзал.

— Откуда вы черпаете новости?

— Из рязанских интернет-порталов и нескольких групп «ВКонтакте».

— А когда у вас появится собственная страница?

— Обещала губернатору. Он в своей открытости, в своем умении выстраивать диалог с жителями, является для меня примером. Социальные сети — один из путей выстраивания диалога. Поэтому очень скоро я заведу аккаунт.