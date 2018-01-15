Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Рязанское минсоцзащиты займется распределением выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец на брифинге, который состоялся в понедельник, 15 января.

Напомним, госдума одобрила ежемесячную выплату за рождение или усыновление первого ребенка. Размер выплаты в каждом регионе свой, в рязанской области в первом квартале этого года она составит 9 125 рублей Ее могут получить женщины, граждане Российской Федерации, при рождении или усыновлении ребенка, начиная с 1 января 2018 года. Как отметили в министерстве, эта мера направлена на поддержку молодых семей в регионе.

Ежемесячную выплату назначают на срок в один год. Затем гражданин имеет право подать новое заявление, по которому срок может быть продлен до полутора лет. Стоит отметить, что при этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой (для Рязанской области — 15 208,5 рубля на одного члена семьи). Сюда не входят банковские депозиты, доход от сдачи в аренду имущества, единовременная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Для оформления услуги необходимо обратиться в отдел соцзащиты

Для оформления услуги необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Пакет документов включает: документ, удостоверяющий личность гражданина, регистрация по месту жительства; свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка; сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; документ, подтверждающий реквизиты счета заявителя в российской кредитной организации, через которую будет осуществляться выплата.

Министр рассказал, что выплаты будут производиться в течение месяца следующего за месяцем приема заявлений при условии наличия всех необходимых документов. Также он добавил, что при обращении граждан в течение шести месяцев, выплата будет устанавливаться с момента рождения ребенка, в противном случае — со дня подачи заявления.

«Программа материнского капитала во всех отношениях показала свою эффективность, успешность. С учетом того, что у нас есть федеральный материнский капитал и региональный материнский капитал, мы сейчас наблюдаем устойчивую тенденцию демографического прироста. Я думаю, что и эта инициатива, которая исходит от президента как раз направлена на то, чтобы преодолеть ту сложную демографическую ситуацию, в которой оказалась Россия и регионы в частности, и также будет иметь очень позитивный эффект», — сказал Емец.

Напомним, депутаты одобрили продление программы материнского капитала за рождение второго и третьего ребенка до 31 декабря 2021.