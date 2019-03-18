Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Расходы на отопление — самая значительная часть коммунальных платежей. И на их величину большинство рязанцев повлиять не в силах, так как тарифы на тепло постоянно растут.

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла, благодаря которому горячая вода уже будет круглый год. Пока еще есть возможность купить такую квартиру по привлекательной цене.

В жилом комплексе по адресу улица Старое село, 2 от компании «Белый город» предусмотрено индивидуальное отопление, что обеспечивает круглогодично горячую воду и существенную экономию в две-три тысячи рублей при оплате теплоснабжения.

Строительство 21-этажного дома комфорт-класса, обладающего набором привлекательных потребительских характеристик, завершается уже этим летом. Жилой комплекс расположен в зеленом квартале Песочни, между улицами Зубковой и Новоселов.

Дополнительным элементом комфорта для будущих новоселов можно считать просторные кухни и возможность их объединения с лоджиями, на которых уже смонтированы радиаторы отопления. Покупатели жилья в этом доме получат уникальную для большинства жителей Песочни привилегию — навсегда забыть о холоде в квартирах и о плановых отключениях горячей воды.

Дом находится на территории дендропарка, что гарантирует будущим новоселам как выигрышную экологию, так и живописный вид из окна, который не изменится, благодаря особому статусу территории.

До центра Рязани отсюда можно доехать за 15 минут, а в непосредственной близости от жилого комплекса расположены дворец спорт «Олимпийский», несколько школ и детских садов, медицинские и торговые центры.

Огороженная придворовая территория станет местом для безопасного отдыха детей и досуга взрослых.

Среди преимуществ жилого комплекса — подземный паркинг, просторная гостевая парковка и сразу три бесшумных скоростных лифта.

Для всех покупателей квартир в жилом комплексе на улице Старое село, 2 действуют особые условия приобретения места в подземном паркинге — скидка до 150 тысяч рублей.

Подробнее об акции и спецпредложениях можно узнать на сайте застройщика.