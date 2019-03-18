Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

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Расходы на отопление — самая значительная часть коммунальных платежей. И на их величину большинство рязанцев повлиять не в силах, так как тарифы на тепло постоянно растут.
Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла, благодаря которому горячая вода уже будет круглый год. Пока еще есть возможность купить такую квартиру по привлекательной цене.
В жилом комплексе по адресу улица Старое село, 2 от компании «Белый город» предусмотрено индивидуальное отопление, что обеспечивает круглогодично горячую воду и существенную экономию в две-три тысячи рублей при оплате теплоснабжения.
Строительство 21-этажного дома комфорт-класса, обладающего набором привлекательных потребительских характеристик, завершается уже этим летом. Жилой комплекс расположен в зеленом квартале Песочни, между улицами Зубковой и Новоселов.
Дополнительным элементом комфорта для будущих новоселов можно считать просторные кухни и возможность их объединения с лоджиями, на которых уже смонтированы радиаторы отопления. Покупатели жилья в этом доме получат уникальную для большинства жителей Песочни привилегию — навсегда забыть о холоде в квартирах и о плановых отключениях горячей воды.
Дом находится на территории дендропарка, что гарантирует будущим новоселам как выигрышную экологию, так и живописный вид из окна, который не изменится, благодаря особому статусу территории.
До центра Рязани отсюда можно доехать за 15 минут, а в непосредственной близости от жилого комплекса расположены дворец спорт «Олимпийский», несколько школ и детских садов, медицинские и торговые центры.
Огороженная придворовая территория станет местом для безопасного отдыха детей и досуга взрослых.
Среди преимуществ жилого комплекса — подземный паркинг, просторная гостевая парковка и сразу три бесшумных скоростных лифта.
Для всех покупателей квартир в жилом комплексе на улице Старое село, 2 действуют особые условия приобретения места в подземном паркинге — скидка до 150 тысяч рублей.
Подробнее об акции и спецпредложениях можно узнать на сайте застройщика.
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