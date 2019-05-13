Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Все мы люди и, чего греха таить, зависим от мнения окружающих: от соседей по лестничной площадке, коллег по работе, даже бывших сослуживцев и одноклассников. Так хочется быть безупречными в их глазах, чтобы вслед летели только восторженные возгласы. Никогда не признаемся мы в том, как непросто далось то, что вызывает у посторонних зависть.

Это сродни тому ощущению, когда женщина идет на высоченных шпильках в мини-юбке: и ничего, что каждый шаг отдается ей болью, ничего, что кровяные мозоли на каждой пятке, но их же не видит никто — видят и восторгаются только красотой ее поступи.

Только б не ударить в грязь лицом — мечтает она… А как не любим мы распространяться о своих финансовых сложностях, признаваться в том, что не по карману покупка или отдых на фешенебельном курорте. И во имя сохранения мифа о своей финансовой состоятельности продолжаем вгонять себя в долговую яму…

У специалистов по процедуре банкротства пошагово расписан маршрут от долговой ямы до возможности начать жить с чистого листа

Оставим психологам рассуждать о том, как добиться внутренней свободы, независимости, жизни без оглядки. Юристы же знают ответ на вопрос, как стать честным перед самим собой, своими близкими и, как ни парадоксально это звучит, честным перед законом и обществом. У специалистов по процедуре банкротства пошагово расписан маршрут от долговой ямы до обретения возможности начать жить с чистого листа. Выбрали этот путь, получив статус «банкрота», и многие публичные люди.

Подтверждением тому истории падения и взлета Дональда Трампа — четырежды банкрота, а ныне президента США, или Уолта Диснея — всемирно известного художника-мультипликатора, или владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, или многочисленных сенаторов и депутатов, именитых спортсменов и актеров, в числе которых, например, Майкл Джексон и Ким Бесинджер. Финансовые неурядицы менее известных людей, в первую очередь наших соотечественников и уж тем более тех, что живет по соседству с нами в одном городе, найти непросто — правила приватной жизни и судебных разбирательств сродни врачебной тайне: никому не хочется добровольно выставлять напоказ свои мозоли и признаваться в неудачах. Между тем их немало — поверьте на слово.

Причем сегодня многие из них уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

И это несмотря на то, что возможность банкротства физических лиц появилась в России достаточно недавно — она узаконена с 1 октября 2015 года. По открытым данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве на основе информации Судебного департамента при Верховном суде РФ в I полугодии 2018 года суды рассмотрели 15300 тысяч дел о банкротстве граждан. При этом отмечается, что это — наполовину больше, чем за аналогичный период 2017 года. В целом в течение третьего года существования процедуры личного банкротства наблюдается ощутимый рост числа судебных решений о признании граждан несостоятельными — в 1,5 раза.

Эксперт компании «Банкротим» Екатерина Ермакова

Специалисты находят эту статистику оптимистичной во всех смыслах.