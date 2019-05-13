Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

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Все мы люди и, чего греха таить, зависим от мнения окружающих: от соседей по лестничной площадке, коллег по работе, даже бывших сослуживцев и одноклассников. Так хочется быть безупречными в их глазах, чтобы вслед летели только восторженные возгласы. Никогда не признаемся мы в том, как непросто далось то, что вызывает у посторонних зависть.
Это сродни тому ощущению, когда женщина идет на высоченных шпильках в мини-юбке: и ничего, что каждый шаг отдается ей болью, ничего, что кровяные мозоли на каждой пятке, но их же не видит никто — видят и восторгаются только красотой ее поступи.
Только б не ударить в грязь лицом — мечтает она… А как не любим мы распространяться о своих финансовых сложностях, признаваться в том, что не по карману покупка или отдых на фешенебельном курорте. И во имя сохранения мифа о своей финансовой состоятельности продолжаем вгонять себя в долговую яму…
У специалистов по процедуре банкротства пошагово расписан маршрут от долговой ямы до возможности начать жить с чистого листа
Оставим психологам рассуждать о том, как добиться внутренней свободы, независимости, жизни без оглядки. Юристы же
Подтверждением тому истории падения и взлета Дональда Трампа — четырежды банкрота, а ныне президента США, или Уолта Диснея — всемирно известного художника-мультипликатора, или владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, или многочисленных сенаторов и депутатов, именитых спортсменов и актеров, в числе которых, например, Майкл Джексон и Ким Бесинджер. Финансовые неурядицы менее известных людей, в первую очередь наших соотечественников и уж тем более тех, что живет по соседству с нами в одном городе, найти непросто — правила приватной жизни и судебных разбирательств сродни врачебной тайне: никому не хочется добровольно выставлять напоказ свои мозоли и признаваться в неудачах. Между тем их немало — поверьте на слово.
Причем сегодня многие из них уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.
И это несмотря на то, что возможность банкротства физических лиц появилась в России достаточно недавно — она узаконена с 1 октября 2015 года. По открытым данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве на основе информации Судебного департамента при Верховном суде РФ в I полугодии 2018 года суды рассмотрели 15300 тысяч дел о банкротстве граждан. При этом отмечается, что это — наполовину больше, чем за аналогичный период 2017 года. В целом в течение третьего года существования процедуры личного банкротства наблюдается ощутимый рост числа судебных решений о признании граждан несостоятельными — в 1,5 раза.
Эксперт компании «Банкротим» Екатерина Ермакова
Специалисты находят эту статистику оптимистичной во всех смыслах.
«Финансовая проблема гражданина и неспособность платить по счетам похожа на болезнь: чем раньше начать заниматься ею, тем более безболезненным будет исход, — комментирует эксперт компании „
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