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Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе, семье и своей мечте

Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой, но очень нужной на строительной площадке профессии. Анаида Езерская — не только суперпрофессионал своего дела. Ещё она счастливая жена, мама, бабушка и позитивный человек.

— Профессию мы когда-то выбрали вместе с сестрой-близнецом, — вспоминает Анаида Григорьевна. — Родом мы из Грузии, поступать поехали в Луганскую область. Хотели в институт, на инженеров-строителей, но экзамены пропустили. Чтобы не терять год, пошли в училище — на крановщиц. В итоге в профессии осталась только я…

Свой трудовой путь Анаида Езерская начинала в Луганске. Вспоминает, что в первые рабочие дни очень старалась, но не всё получалось. Как-то, сидя в кабине крана, поняла, что техника её не слушается. От досады расплакалась, спустилась вниз и даже подумывала об увольнении.

— Но наш прораб сказал так: «Ты сейчас успокойся, поплачь, а потом — снова на кран. Всё получится».

И действительно — получилось. Крановщицей Анаида Григорьевна работает больше 30 лет! Признаётся, что лучше подъёмного крана для неё может быть только новый, ещё не освоенный кран.

В рабочей кабине, где приходится проводить по 8 часов в день, Анаида Григорьевна старается создать уют. К весне решила украсить её искусственными цветами. Сменщики-мужчины из «Зелёного сада» совсем не против этих милых мелочей.

— В молодости и знаки внимания мне на стройке оказывали, — вспоминает Анаида Григорьевна. — Я была стройная, маленькая, шустрая…

На стройке же крановщица познакомилась со своим мужем Русланом Васильевичем. В их крепкой семье выросли двое детей, сейчас подрастают трое внуков. Все они гордятся своей мамой и бабушкой, которая для них настоящий пример. Шутка ли, взобраться по ступенькам на стометровый кран и отработать восьмичасовую смену!

— Летом за 15 минут в кабину поднимаюсь, зимой в гололёд бывает дольше, — рассказывает Анаида Григорьевна.

— Получается, зарядка перед сменой…

— Можно и так сказать. Но на самом деле зарядку я делаю дома. Сейчас в интернете многие тренеры предлагают комплексы упражнений, чтобы поддерживать здоровье. Без физической активности, тренировки ума, новых желаний и без мечты жить просто невозможно.

— А у вас есть мечта?

— Конечно! Я планирую научиться кататься на роликах и коньках. Ещё и внуков с собой возьму.

— Но мечта-мечтой, а оставлять работу Анаида Езерская не собирается.

— Помню, на время уходила из профессии, когда внуки были совсем маленькими. Гуляю с ними по лесопарку, вижу вдалеке строительные краны и думаю про себя: «Эх, мне бы туда!»… Вернулась, как только смогла. В «Зелёном саде» я уже несколько лет. Работаю здесь, потому что компания надёжная, я в ней уверена. Ну и внимание накануне Восьмого марта тоже приятно!

«Зелёный сад» очень ценит и любит женщин-сотрудниц. Присоединяйтесь к нашей дружной команде! Все вакансии компании по ссылке https://www.green-garden.ru/about/vacancies/ и по телефону +7 (4912) 777-708.