Все, что нужно знать о 4G+ (LTE): лайфхаки для пользователей быстрого мобильного интернета

Для отправки фотографий, видеозвонков, просмотра фильмов и онлайн-игр необходим интернет с высокой скоростью.

Технология передачи данных поколения 4G+ (LTE) отвечает всем потребностям современного пользователя интернета.

Подробно об особенностях работы сети 4G+ (LTE) рассмотрим в статье.

В чем преимущество технологии четвертого поколения?

— Быстрая загрузка «тяжелого» контента. — Онлайн-игры без лагов. Короткое время отклика не заставит ждать реакции сети/загрузки текстур.

— Быстрый обмен контентом. Можно делиться фото- и видеофайлами любого объема и не переживать за долгие часы ожидания загрузки. — Стабильность передачи данных. Интернет четвёртого поколения (4G+) работает как часы, с несравнимо меньшим числом замираний. Это крайне важно для комфортного просмотра потоковых трансляций.

Как «ускорить» мобильный интернет на вашем телефоне?

— Проверьте, поддерживает ли ваш смартфон 4G+ (LTE). Настройки, «раздел предпочтительной сети» или с помощью USSD-команды *507# вызов.

— Смените в настройках телефона «режим сети» — с 3G на 4G+ (LTE).

— Обновите Sim-карту. Большинство сим-карт были выданы 5-10 лет назад, когда ещё не существовало технологии 4G+. Карта нового поколения uSim имеет больший объём памяти и расширенные стандарты для абонентов. Замена карты абсолютно бесплатна! Вам нужно прийти в салон связи МегаФон, предъявить паспорт, сдать старую карту и получить новую. Процедура замены займет буквально пару минут.

Немного о мифах

— В сети 4G+ заряд батареи расходуется быстрее

О заряде батареи можно не переживать. МегаФон настроил сеть четвёртого поколения в Рязани и других городах и населенных пунктах Рязанской области таким образом, чтобы мобильное устройство после окончания передачи информации быстрее переходило в режим ожидания, когда расход батарейки минимален. Благодаря энергосберегающей технологии, абонент может сэкономить в течение дня до 25% заряда гаджета.

— 4G+ стоит дороже, чем 3G

Интернет-тарифы для всех поколений связи одинаковые. А вот скорость в сети четвертого поколения значительно выше. Убедитесь в этом сами!

— Сети 4G+ доступны только для дорогих смартфонов

Большинство недорогих моделей смартфонов имеют опцию 4G+ и позволяют использовать все возможности данной технологии.

Как выбрать смартфон с 4G+?

Стандарт 4G+ подразумевает возможность построения сетей связи в самых разных частотных диапазонах. В мире их используется больше десятка, причём в разных странах — разные комбинации частот. В России набор используемых частотных диапазонов значительно меньше. Поэтому, покупая смартфон за границей, можно остаться без 4G+ из-за несовместимости приобретённого аппарата с той или иной сетью. Чтобы такого не произошло, желательно выбирать гаджет, исходя из того, какие частоты LTE поддерживает оператор в вашем регионе. МегаФон в Рязанской области работает в диапазонах 2600 МГц (band 7), 1800 МГц (band 3) и 800 МГц (band 20).

Покупая телефон в интернет-магазине МегаФона, обратите внимание, что все аппараты, поддерживающие 4G+, отмечены характерным значком, а в фильтрах есть специальный раздел. До 30 сентября действует специальное предложение для школьников. МегаФон дарит планшет за покупку смартфона ZTE, который поддерживает 4G+.

Почти 400 смартфонов, представленных в салонах связи и интернет-магазине МегаФона, поддерживают технологию 4G+.

Удобные приложения для пользователей смартфонов с 4G+

Общение с друзьями и близкими

ВКонтакте, Facebook, Однокласники, Instagram, Viber, WhatsApp, eMotion . Благодаря 4G+ Вы сможете моментально отправлять даже «тяжелые» файлы.+

Видео- и аудиоконтент

МегаФон.ТВ , YouTube, Вконтакте Музыка, BOOM. Быстрый интернет позволит смотреть любимые сериалы и слушать музыку в любом месте.

Развлечения Онлайн-игры, приложения для занятий спортом, онлайн-карты. С быстрым интернетом любые развлечения у вас в телефоне!