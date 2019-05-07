Возврат налога за лечение. Кто и почему может получить 13 процентов

Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.

Налог 13% возвращают тем, кто работает, то есть платит налог на доходы физических лиц. Если вы не работаете, то и возвращать вам нечего. Однако работающие граждане могут вернуть 13% затрат на лечение не только себя, но и за своих близких. То есть оплатив лечение супруга (супруги), родителей и (или) детей в возрасте до 18 лет, возможно также вернуть налог.

Социальные вычеты медицинского характера делятся на два вида: обычные виды лечения и дорогостоящие виды лечения. Категория, в которой относится конкретно ваш вид лечения, утвержден в перечне медицинских услуг и лекарственных средств (назначенных лечащим врачом), утвержденных Правительством РФ (от 19 марта 2001 г. №201).

Вернуть деньги можно не только за сами медицинские услуги, но и за лекарственные средства.

Важно выполнение следующих условий:

наличие у медицинского учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности;

расходы согласно перечням медицинских услуг и лекарственных средств (назначенных лечащим врачом), утвержденных Правительством РФ (от 19 марта 2001 г. №201);

наличие документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и приобретение медикаментов (чеки, товарные чеки).

Самые распространенные виды услуг, по которым возмещают налог — это стоматологические услуги, услуги по коррекции зрения, услуги, связанные с платными операциями.

Сколько вернут?

Размер вычета — та сумма, которую мы впоследствии умножаем на 13% и получаем сумму налога к возврату, — зависит от того, к какому виду лечения осуществлены ваши затраты. Дорогостоящему или нет.

Размер вычета при обычном лечении сумма вычета не может превысить 120 тысяч рублей (но при соблюдении определенного лимита*), в то время как при дорогостоящем лечении лимита вычета вообще нет. Однако если при приобретении квартиры или дома остаток переносится на следующий год, то тут перенос не предусмотрен. То есть при обыкновенном виде лечения вернут не больше 15 600 рублей в год, а при оплате дорогостоящего вида лечения 13% от затрат, но не больше уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц.

Вычет можно получать каждый год. То есть, если ваше лечение продолжается долго (или вы посещаете врача каждый год), то и возврат налога вы можете осуществлять каждый год.

Декларация заполняется за каждый год отдельно и можно заполнить ее за несколько лет сразу. Но в пределах трехлетнего срока. Например, затраты на лечение в 2018 году можно вернуть в 2019, 2020 и 2021 годах. В 2022 году суммы 2018 года уже «пропадут».

Следует отметить, что вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя.

Медицинские вычеты

Если обычное лечение получает налогоплательщик, его супруг (супруга), его родители или дети в возрасте до 18 лет, то стоит учитывать следующие особенности предоставления вычета:

Размер вычета — сумма фактических затрат на лечение. Максимальный размер вычета — 120 тысяч рублей с учетом совокупных расходов на свое обучение и на негосударственное пенсионное страхование. Наличие лицензии у медицинского учреждения. Согласно перечням медицинских услуг и лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ. При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. Вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя.

При дорогостоящем лечении налогоплательщика, его супруга (супруги), его родителей или детей в возрасте до 18 лет стоит учитывать следующие особенности предоставления вычета:

Размер вычета — сумма фактических затрат на лечение. Вычет не ограничен. Наличие лицензии у медицинского учреждения. Согласно перечню медицинских услуг, утвержденному Правительством РФ. При предоставлении документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. Вычет не предоставляется, если оплата осуществлялась за счет средств работодателя.

Пример

В 2018 году Иванов произвел оплату своего лечения в размере 60 тысяч рублей, которое отнесено к разряду дорогостоящего. Также им произведена оплата лечения супруги в размере 55 тысяч рублей. Необходимо определить сумму налогового вычета и сумму возвращенного налога.

Лечение Иванова является дорогостоящим (в соответствии с перечнем, указанным в постановлении Правительства №201). Поэтому сумма социального вычета составит 60 тысяч рублей. Лечение супруги не является дорогостоящим в соответствии с этим же перечнем. Другими видами вычетов Иванов не пользовался, поэтому он может использовать максимальный — 120 тысяч рублей. Следовательно, социальный вычет предоставляется в размере 55 тысяч рублей. Для определения налоговой базы 2018 года работник имеет право уменьшить полученный им доход на сумму произведенных им расходов в размере 115 тысяч рублей (55 000 + 60 000).

Сумма возвращенного налога составит 14 950 рублей (115 000×13%).

Список документов для получения вычета при оплате медицинских услуг или медикаментов:

декларация по форме 3НДФЛ (можно заполнить в личном кабинете на сайте , воспользоваться услугами специализированных фирм );

, воспользоваться услугами специализированных ); копия паспорта;

справка по форме 2НДФЛ со всех мест работы;

копия договора на лечение;

копия квитанций об оплате;

копия лицензии лечебного заведения;

копия справки по форме, утвержденной приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25 июля 2001 г. №289/БГ-3-04/256;

документы, подтверждающие родство (если оплачивали за родственников);

заявление на возврат налога с указанием лицевого счета.

Эти документы необходимо подать в налоговую инспекцию в течение трех лет после осуществления расходов и ждать возврата денежных средств.

Если вы будете подавать декларацию в электронном виде через сайт , то вам необходимо приложить сканы всех вышеперечисленных документов кроме самой формы 3НДФЛ.

Кроме того, этот вычет может быть оформлен работодателем на основании заявления работника, если он обратился в течение года, в котором осуществлены расходы. То есть вы пишите заявление в налоговый орган, получаете подтверждение и относите его на работу. На работе вам предоставляется вычет — сразу возвращают сумму налога при выдаче заработной платы.

Замена услуг лечебного заведения медицинским страхованием

Довольно часто в лечебных учреждениях предлагают часть медицинских услуг оплатить через полис добровольного медицинского страхования. А с этой суммы возмещают налог?

С 2007 года 13% расходов на медицинское обеспечение и добровольное медицинское страхование также возвращается налогоплательщику на основании декларации. Вычет ограничен 120 тысяч рублей с учетом лимита*. То есть вернут также максимум 15600 рублей. Вычет также предоставляет на основании декларации по форме 3НДФЛ и заявления налогоплательщика налоговым органом.

Список документов для получения этого вида вычетов:

декларация по форме 3НДФЛ;

копия паспорта;

справка по форме 2НДФЛ;

копия квитанций об оплате;

копия договора на страхование;

документы, подтверждающие родство лиц (если оплачивали не за себя);

заявление на возврат налога с указанием лицевого счета.

Так же, как и при оплате медицинских услуг, этот вычет может быть оформлен работодателем на основании заявления работника, если он обратился в течение года, в котором осуществлены расходы. То есть вы пишите заявление в налоговый орган, получаете подтверждение и относите его на работу. На работе вам предоставляется вычет — сразу возвращают сумму налога при выдаче заработной платы.

Когда вернут?

В соответствии с Налоговым кодексом, налоговые органы обязаны проверить вашу декларацию в течение трех месяцев и перечислить деньги на основании заявления в течение одного месяца. Итого четыре месяца. Не быстро! Но ведь возвращают! Иногда это получается быстро, а иногда и полгода, и год можно ждать. Ведь в налоговой инспекции тоже люди работают.

Советуем вам через три месяца позвонить в налоговую инспекцию в отдел камеральных проверок физических лиц и поинтересоваться, все ли нормально. Ведь бывает, что спустя полгода интересуешься, почему деньги не перечисляют, а у них, оказывается, к вам вопросы.

*Лимит в размере 120 000 рублей действует для вычетов на свое обучение, на лечение (не только свое, но и членов семьи), затраты на негосударственное пенсионное страхование в совокупности. Таким образом, если налогоплательщик пользуется одновременно несколькими вышеперечисленными вычетами, он вправе перераспределить их любым удобным способом. Максимальная сумма для всех трех — 120 000 рублей.

Надежда Скворцова