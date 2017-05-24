Ворваться в городок. Зачем и где жить в Солотче

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Фото: Pixabay.com
Вот наконец и пришло долгожданное тепло. Многие наверняка уже успели съездить подышать чистым воздухом в Солотчу, а некоторые даже снова подумали: «Эх, остаться бы тут жить». Судя по
Благодаря действующим и готовящимся жестким ограничениям застройки локальный рынок жилья останется весьма скромным: несколько компактных комплексов и в качестве альтернативы — строительство собственного дома. Но прежде чем выбирать оптимальный вариант, давайте выясним: стоит ли вообще переезжать в Солотчу или она подходит только для летних пикников и прочего «временного пребывания»?
Все мы знаем поселок именно как курортную зону, край санаториев и лесных троп. Однако уже больше 20 лет Солотча официально является частью полумилионного областного центра, и эта связь существует не только в бумагах административно-территориального деления, но и в реальности. По сути, сегодня это не «сельский населенный пункт», а вполне благоустроенный микрорайон.
Есть и детский сад, и школа, и поликлиники,
Вопросы могут возникнуть разве что к инженерным коммуникациям, но они касаются только старого поселкового фонда — мы же говорим о новом строительстве, а его площадки обеспечены всем необходимым.
Итак, жить в Солотче и чувствовать себя горожанином можно. Но где именно?
Итак, жить в Солотче и чувствовать себя горожанином можно. Но где именно? Давайте посмотрим. Останавливаться на частных домах сейчас не будем по двум причинам. Во-первых, индивидуальный дом, по подсчетам российских экспертов, в Рязанской области в среднем
Так вышло, что практически все находящиеся в Солотче комплексы имеют статус апартаментов. За рубежом это одна из разновидностей жилья, которой располагают даже
Практически все находящиеся в Солотче комплексы имеют статус апартаментов
Первая — невозможность прописаться. Самим по себе различием фактического и «паспортного» проживания никого не удивишь, но с временной регистрацией не удастся получить приоритет при зачислении в детский сад и школу для ребенка, подать заявку на государственные субсидии, встать в очередь на «настоящее» жилье.
Второй важный момент: жить в апартаментах дорого. «Коммуналку» для них начисляют по тарифам коммерческой недвижимости, конечно, более высоким, чем в жилых домах.
Налог на имущество будет рассчитываться по ставке от 0,5% до 2% на апартаменты вместо 0,1% на квартиры. И еще о взаимоотношениях владельцев апартаментов с государством: на налоговый вычет рассчитывать не стоит, на субсидирование ипотеки (а некоторые банки дают кредиты на это «нежилье») — тоже. Да и закон о долевом строительстве на этот вид недвижимости не распространяется, так что вкладываться в «котлован» здесь нужно крайне осторожно.
Кто-то, наверное, уже задался вопросом: если все в этих апартаментах так плохо — почему они вообще существуют? Конечно, у них есть не только минусы. Главный плюс: цены на апартаменты, как правило, заметно ниже квартир. Но важно понимать причину этой разницы. Застройщик может позволить себе дешевые метры, потому что сильно экономит на соблюдении требований. Государство не обязывает его создавать социальную инфраструктуру, включая даже проезды — действительно, зачем детский сад при нежилом здании? Нормативы к освещенности помещений, противопожарной безопасности тоже другие, и отличаются они, само собой, не в сторону жесткости.
Справедливости ради, на практике комплексы апартаментов часто строятся по параметрам жилых. Но это съедает разницу в цене.
Вернемся в Солотчу. Если вычеркнуть апартаменты, выяснится, что выбор в поселке крайне узок. Подробнее о состоянии рынка жилья в поселке мы поговорим с экспертами в следующем материале.
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