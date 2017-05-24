Ворваться в городок. Зачем и где жить в Солотче

Вот наконец и пришло долгожданное тепло. Многие наверняка уже успели съездить подышать чистым воздухом в Солотчу, а некоторые даже снова подумали: «Эх, остаться бы тут жить». Судя по последним событиям , найти там жилье будет не так уж просто. Но это, конечно, только на пользу и поселку, и тем, кто там уже обосновался или планирует сделать это.

Благодаря действующим и готовящимся жестким ограничениям застройки локальный рынок жилья останется весьма скромным: несколько компактных комплексов и в качестве альтернативы — строительство собственного дома. Но прежде чем выбирать оптимальный вариант, давайте выясним: стоит ли вообще переезжать в Солотчу или она подходит только для летних пикников и прочего «временного пребывания»?

Все мы знаем поселок именно как курортную зону, край санаториев и лесных троп. Однако уже больше 20 лет Солотча официально является частью полумилионного областного центра, и эта связь существует не только в бумагах административно-территориального деления, но и в реальности. По сути, сегодня это не «сельский населенный пункт», а вполне благоустроенный микрорайон.

Есть и детский сад, и школа, и поликлиники, растет число магазинов , да что там — в прошлом году даже начали приводить в порядок дорог, и теперь многие поселковые проезды готовы дать фору рязанским шоссе и проспектам. Активно ремонтируют и клепиковскую трассу, так что дорога до города и обратно тоже проблем не доставит. Про возможности для активного, созерцательного, гастрономического, культурного отдыха, думаем, лишний раз рассказывать не надо. Наконец, интернет, о чьей важности на селе региональные власти говорят уже несколько лет, в Солотче тоже работает по всем современным стандартам, как и сотовая связь.

Вопросы могут возникнуть разве что к инженерным коммуникациям, но они касаются только старого поселкового фонда — мы же говорим о новом строительстве, а его площадки обеспечены всем необходимым.

Итак, жить в Солотче и чувствовать себя горожанином можно. Но где именно?

Итак, жить в Солотче и чувствовать себя горожанином можно. Но где именно? Давайте посмотрим. Останавливаться на частных домах сейчас не будем по двум причинам. Во-первых, индивидуальный дом, по подсчетам российских экспертов, в Рязанской области в среднем на миллион с лишним дороже квартиры и идеальным этот вариант назвать непросто. Во-вторых, для тех, кого не пугает порядок цен, у нас есть целый спецпроект со всеми существующими подробностями. Здесь же сконцентрируемся на многоэтажных зданиях.

Так вышло, что практически все находящиеся в Солотче комплексы имеют статус апартаментов. За рубежом это одна из разновидностей жилья, которой располагают даже некоторые рязанские депутаты . Но в России этот термин относится к виду нежилых помещений, о чем не так давно говорили, например, в областном УФАС . Жить в отечественных апартаментах, конечно, можно — это некий вариант отеля или комфортабельного гостевого дома. Но те, кто планирует поселиться там на постоянной основе, столкнутся с рядом проблем.

Практически все находящиеся в Солотче комплексы имеют статус апартаментов

Первая — невозможность прописаться. Самим по себе различием фактического и «паспортного» проживания никого не удивишь, но с временной регистрацией не удастся получить приоритет при зачислении в детский сад и школу для ребенка, подать заявку на государственные субсидии, встать в очередь на «настоящее» жилье.

Второй важный момент: жить в апартаментах дорого. «Коммуналку» для них начисляют по тарифам коммерческой недвижимости, конечно, более высоким, чем в жилых домах.

Налог на имущество будет рассчитываться по ставке от 0,5% до 2% на апартаменты вместо 0,1% на квартиры. И еще о взаимоотношениях владельцев апартаментов с государством: на налоговый вычет рассчитывать не стоит, на субсидирование ипотеки (а некоторые банки дают кредиты на это «нежилье») — тоже. Да и закон о долевом строительстве на этот вид недвижимости не распространяется, так что вкладываться в «котлован» здесь нужно крайне осторожно.

Кто-то, наверное, уже задался вопросом: если все в этих апартаментах так плохо — почему они вообще существуют? Конечно, у них есть не только минусы. Главный плюс: цены на апартаменты, как правило, заметно ниже квартир. Но важно понимать причину этой разницы. Застройщик может позволить себе дешевые метры, потому что сильно экономит на соблюдении требований. Государство не обязывает его создавать социальную инфраструктуру, включая даже проезды — действительно, зачем детский сад при нежилом здании? Нормативы к освещенности помещений, противопожарной безопасности тоже другие, и отличаются они, само собой, не в сторону жесткости.

Справедливости ради, на практике комплексы апартаментов часто строятся по параметрам жилых. Но это съедает разницу в цене.

Вернемся в Солотчу. Если вычеркнуть апартаменты, выяснится, что выбор в поселке крайне узок. Подробнее о состоянии рынка жилья в поселке мы поговорим с экспертами в следующем материале.