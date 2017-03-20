Частный дом в Рязанской области стоит в среднем в 1,44 раза больше, чем квартира. Такое исследование опубликовал портал «
По отношению двух сумм регион занял 57-е место, расположившись между Амурской областью и Приморским краем. В Крыму и Дагестане дома в три с половиной раза дороже квартир, в Тыве и Забайкальском крае цены почти идентичны.
Средняя разница по стране оказалась больше рязанской — 1,81 раза, или 2,28 млн рублей.
Согласно данным исследования, квартира в области стоит в среднем 2,38 млн, дом — 3,42 млн.