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16:24, 20 марта 2017 392
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В среднем частный дом в Рязани в полтора раза дороже квартиры — исследование

В среднем частный дом в Рязани в полтора раза дороже квартиры — исследование

Частный дом в Рязанской области стоит в среднем в 1,44 раза больше, чем квартира. Такое исследование опубликовал портал «Мир квартир» в понедельник, 20 марта. В рублях разница составляет 1,04 млн.

По отношению двух сумм регион занял 57-е место, расположившись между Амурской областью и Приморским краем. В Крыму и Дагестане дома в три с половиной раза дороже квартир, в Тыве и Забайкальском крае цены почти идентичны.

Средняя разница по стране оказалась больше рязанской — 1,81 раза, или 2,28 млн рублей.

Согласно данным исследования, квартира в области стоит в среднем 2,38 млн, дом — 3,42 млн.


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