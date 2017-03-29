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16:55, 29 марта 2017 211
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У экспертов ФАС не оказалось претензий к рекламе апартаментов «Зеленого сада» в Солотче

У экспертов ФАС не оказалось претензий к рекламе апартаментов «Зеленого сада» в Солотче

Экспертный совет рязанского УФАС не увидел нарушений и недостатков в рекламе апартаментов Green Park в Солотче. Билборды «Зеленого сада» изучили на заседании в среду, 29 марта.

На щитах размещена информация об «элитных апартаментах» в поселке. Ведомство поинтересовалось, нет ли в рекламе указания на другой объект строительства. Все эксперты, в том числе чиновники, руководители рекламных компаний и ученые, подчеркнули, что сведения на билбордах имеют только одно толкование.

В итоге совет единогласно решил, что рекламируются именно апартаменты, а не жилье.


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