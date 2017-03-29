У экспертов ФАС не оказалось претензий к рекламе апартаментов «Зеленого сада» в Солотче

Экспертный совет рязанского УФАС не увидел нарушений и недостатков в рекламе апартаментов Green Park в Солотче. Билборды «Зеленого сада» изучили на заседании в среду, 29 марта.
На щитах размещена информация об «элитных апартаментах» в поселке. Ведомство поинтересовалось, нет ли в рекламе указания на другой объект строительства. Все эксперты, в том числе чиновники, руководители рекламных компаний и ученые, подчеркнули, что сведения на билбордах имеют только одно толкование.
В итоге совет единогласно решил, что рекламируются именно апартаменты, а не жилье.