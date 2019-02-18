Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

О том, что в Рязани работает первый магазин-склад федеральной сети «Ситилинк», Оксана узнала от знакомых. Ранее она неоднократно оформляла заказы на сайте и забирала их в пункте выдачи на улице Краснорядской или просила доставить с курьером прямо домой. На этот раз рязанка с большим интересом отправилась в магазин, чтобы оценить возможности оффлайн покупок в новом формате.

Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной. Найти его несложно, достаточно доехать до остановки «площадь Победы» и пройти мимо ТРЦ «Виктория плаза» в сторону ж/д вокзала «Рязань-1».

Уже на входе Оксана заметила, что в магазине нет привычных полок с товарами. Вместо них расположились терминалы. Разобраться в тонкостях использования одного из них девушке помог сотрудник магазина.

Совершить покупку оказалось проще простого. Достаточно было выбрать нужный товар в электронном каталоге, распечатать талон, оплатить в кассе и дождаться выдачи в специальном окне. Кстати, все позиции в каталоге сопровождаются подробным описанием характеристик, которые можно сравнивать между собой.

На выбор электрической зубной щетки Оксана потратила не более десяти минут, при этом еще успела присмотреть ноутбук в качестве следующей покупки.

Между тем, каталог включает около 50 тысяч наименований товаров, в том числе популярные новинки. Здесь можно купить все — от флэшки до стула — ноутбуки, планшеты, смартфоны, компьютеры и комплектующие, бытовую технику, расходные материалы, канцтовары, садовую технику, автомобильную электронику и многое другое.

Таким образом, современный формат магазина техники напомнил рязанке поход в любимый ресторан быстрой еды, где можно получить удовольствие от покупки с минимальной затратой времени и сил на выбор.

«Магазин-склад — это не просто пункт выдачи товара, где его можно лишь забрать, положившись на удачу. Мне также не пришлось бродить между прилавками в поисках нужной вещи. По характеристикам я сразу нашла, что хотела, купила и здесь же на месте проверила, как все работает, — поделилась Оксана. — Думаю, по моей улыбке понятно, что я довольна».

Кроме того, сделать заказ в «Ситилинке» можно и по интернету на сайте.В магазине также можно оформить покупки в кредит, а для корпоративных клиентов доступны особые условия.

«Ситилинк» на Вокзальной работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Дополнительную информацию можно узнать на сайте или по телефону: +7 (4912)77-60-35.