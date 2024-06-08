Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого

Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С наступлением лета корреспонденты РЗН. инфо задались таким вопросом и решили сделать обзор популярного в сезон лакомства.

Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С наступлением лета корреспонденты РЗН. инфо задались таким вопросом и решили сделать обзор популярного в сезон лакомства.

Ради эксперимента в сетевых магазинах корреспонденты взяли четыре вида мороженого в вафельных стаканчиках. Цена самого дорогого не превышала 50 рублей. Таким образом, на дегустацию попали «Снежное лакомство» из «Магнита» за 17,99 рублей, «Молочный знак» из «Перекрестка» за 47,99 рублей, «Ванильное мороженое „Красная цена“» из «Пятерочки» за 34,99 рубля и «Как раньше» из «Дикси» за 39,99 рублей. Дегустацию решили провести в редакции, оценить мороженое предлагали по консистенции, запаху, вкусу и составу.

Сплошная химия?

Цена «Снежного лакомства» из «Магнита» — 17,99 рублей. Это самое дешевое мороженое в подборке. Оценить его оказалось сложно: лакомство моментально растаяло, поэтому дегустировать пришлось молочный коктейль, в который оно превратилось. У одного из коллег вид растаявшего мороженого вызвал ассоциации с мыльной пеной — масса была в пузырьках.

«Весь вкус убивает ванилин»

«Снежное лакомство» имеет сильный запах ванили и пломбира. Практически все коллеги отметили, что с добавлением ароматизаторов производители переборщили. Впрочем, как и с сахаром, — лакомство оказалось самым приторным из всех.

На упаковке указано, что это молочное мороженое с массовой долей жира 6%. В его состав входит восстановленное молоко, сахар, цельное сгущенное молоко с сахаром, сливочное масло, сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка стабилизатор-эмульгатор, натуральный ароматизатор — ваниль.

Вафельный стаканчик сделан из пшеничной хлебопекарной муки, кукурузного крахмала, кокосового рафинированного дезодорированного масла, эмульгатора лецитина соевого, сахара, соли, разрыхлителя.

Мнение, какое место отдать «Снежному лакомству», разделилось: пять человек поставили его на третье, остальные три — на второе. Соотношение цена-качество, учитывая, что мороженое стоит 17,99 рублей, можно оценить как приемлемое.

Пломбир — не пломбир

За мороженое «Как раньше» из «Дикси» отдали 39,99 рублей. Оно растаяло вторым и в массе появились пузыри. Один из дегустаторов посчитал это признаком неправильного хранения.

Запах в редакции оценили как настоящий пломбирный. А вот на вкус мороженое большинству показалось странным — то кислым, то горьким, то безвкусным.

«Хочется выплюнуть!»

«Как раньше» — пломбир с массовой долей жира 15%. Оно состоит из цельного молока, питьевой воды, сливочного масла, сахара, сухого обезжиренного молока, глюкозного сухого сиропа, сухой молочной смеси, комплексной пищевой добавки, экстракта ванили.

Большинством голосов мороженому присвоили последнее четвертое место. Однако ради чистоты эксперимента стоит отметить, что один человек в редакции поставил мороженое на первое место.

Водянистый привкус

Консистенцию мороженого марки «Красная цена» из магазина «Пятерочка» за 34,99 рубля оценить оказалось затруднительно. Оно «дожило» до места дегустации, но быстро начало таять после того, как его открыли. А вот к запаху претензий не было — «Красная цена» по аромату показалась самой приятной.

«Когда ешь более дорогое мороженое, чувствуется сливочное послевкусие, а здесь — вода»

А вот вкус мороженого большинство сотрудников редакции разочаровал — оно оказалось водянистым и практически не сладким. Хотя один дегустатор отметил, что мороженое просто не жирное, а вкус перебивает ванильный ароматизатор.

Редакция большинством голосов отдала мороженому второе место. Молочное мороженое от «Красной цены» содержит массовую долю жира 6%. В состав входит питьевая вода, молоко сухое обезжиренное, сахар, масло сливочное, сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка, натуральный ароматизатор — ваниль.

Вафельный стаканчик состоит из воды, пшеничной муки высшего сорта, кокосового рафинированного дезодорированного масла, кукурузного крахмала, эмульгатора лецитина соевого, соли, разрыхлителя.

Не отличить от дорогого

Мороженое «Молочный знак» в «Перекрестке» обошлось в 47,99 рублей. По консистенции оно обычное. Лакомство пережило 15 минут жары на улице и час дегустации. Изначально запах у мороженого не предвещал ничего хорошего — стаканчик пах морозильной камерой. Когда лакомство разрезали, пломбирный сливочный аромат появился, посторонние запахи пропали.

«Очень классический и пломбирный вкус»

Все отмечали, что мороженое «Молочный знак» по вкусу настоящий пломбир, в нем чувствуется жирность и сливки. Если не знать цену, можно и не понять, что мороженое из экономсегмента.

Мороженое из «Перекрестка» заслужено и практически единогласно получило первое место.

На упаковке указано, что это пломбир с массовой долей жира 12%. В состав мороженого входит цельное молоко, сливочное масло, сахар, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, ароматизатор — ваниль.

Вафельный стаканчик сделан из воды, пшеничной хлебопекарной муки, подсолнечного масла, яичного сухого меланжа, разрыхлителя гидрокарбоната натрия, эмульгатора лецитина соевого, соли.

На всех марках указано, что мороженое сделали по ГОСТу. Из бюджетного сегмента полакомиться и охладиться в летнюю жару можно мороженым из «Перекрестка» — его не отличить от дорогого. Лакомство из «Магнита» больше подойдет сладкоежкам. А мороженое из «Пятерочки» и «Дикси» можно использовать для приготовления молочного коктейля.