В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух девочек

В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и своей племянницы 41-летнего мужчину выпустили из СИЗО. Железнодорожный суд изменил обвиняемому меру пресечения на запрет определенных действий спустя почти три года ареста, теперь он свободно передвигается по городу и пользуется соцсетями. Мать одной из пострадавших девочек Алла возмущена мягкостью судьи в отношении педофила и боится, что рязанец не понесет наказания за преступления.

В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и своей племянницы 41-летнего мужчину выпустили из СИЗО. Железнодорожный суд изменил обвиняемому меру пресечения на запрет определенных действий спустя почти три года ареста, теперь он свободно передвигается по городу и пользуется соцсетями. Мать одной из пострадавших девочек Алла возмущена мягкостью судьи в отношении педофила и боится, что рязанец не понесет наказания за преступления. Она обратилась в редакцию РЗН. Инфо, чтобы привлечь внимание общественности к делу и рассказать историю ее дочери Нади. Мать попросила изменить имена — для пострадавшей это болезненная история и она не хочет, чтобы ее связывали с ней. Тем более, если отца девочки в конце концов не осудят.

Тяжелый переходный возраст

В детстве Надя училась на «отлично», участвовала в школьных олимпиадах, была активисткой. Отношения с матерью у нее были теплые. Но в подростковом возрасте что-то изменилось. Лет с 12 девочка стала замкнутой, пассивной и истеричной, скатилась на тройки.

«Отношения охладели, я не знала с какой стороны к ней подступиться, как поговорить. В один день она злая, как фурия, в другой сидит поникшая и заплаканная. Я ей говорю, что надо подтянуть оценки, а меня фигурально выражаясь посылают», — рассказала женщина.

Иногда девочка стояла и как-будто боялась пошевелиться, когда возвращалась с прогулки или школы. Мать интересовалась, что происходит, но получала односложные ответы.

— Тебя кто-то обидел?

— Нет.

— А что случилось?

— Ничего, просто.

Алла списывала все на тяжелый переходный возраст, читала книжки по воспитанию подростков. Ее ребенок взрослеет, подвергает все сомнению, меняется, надо принимать ее такой, какая она есть, убеждала себя женщина.

«Когда я вижу людей в таком колючем состоянии, мне просто не хочется их трогать. В конце концов я смирилась, что с дочерью у меня тяжелые отношения и этот период просто надо перетерпеть», — поделилась Алла.

«Самый большой секрет»

Утром 2019 года, когда Алла собиралась на дневную смену, то в очередной раз застала дочь, сидящей на кровати с опущенной головой и плачущей. На вопрос, что случилось, последовала истерика.

«Я сначала не поняла даже, что не так. Подумала, что у нее что-то болит, успокоила ее до вменяемого состояния, выяснилось, что ее кошмарит какая-то девочка в интернете, Марина Коротких. Просит рассказать какие-то секреты», — отметила собеседница.

Тогда она торопилась на работу, договорилась с дочерью, чтобы та не отвечала ни на какие сообщения, постаралась об этом не думать и поделилась ситуацией в подробностях вечером. К ночи сели обсуждать, что случилось. 14-летняя Надя была в ужасе, боялась взять в руки телефон весь день, а аккаунт с ником Марина Коротких продолжал поток сообщений с угрозами.

«Выяснилось, что эта Марина Коротких якобы отдыхала в летнем лагере вместе с Надей. На аватарке какая-то полненькая незаметная девочка, Надя ее не помнила, но в переписке были фото с моей дочерью с отдыха. Кошмарила она и других школьниц. Только вечером я поняла, что именно просила от детей эта Марина Коротких», — продолжила Алла.

Общение девочек началось с того, что Марина делилась своими секретами: у нее был парень и она уже спала с отчимом. Потом секретами должна была делиться Надя, но у нее не оказалось таких пикантных историй. Проводил мальчик до дома один раз, танцевала на школьной дискотеке с одноклассником — и все, рассказывать нечего.

Это Марину не удовлетворило, и она от рассказов перешла к иллюстрациям: присылала обнаженные фото и настаивала на ответных действиях. Надя фотографировала себя в топике, снимала видео в нижнем белье, позировала, как Марина попросит.

Со слов Аллы, потом начался шантаж. Дочь хотела прекратить общение, но Марина сказала, что, если это случится, то фото попадут в школьные беседы, к одноклассникам и родителям.

Чтобы прекратить переписку, Надя предложила рассказать Марине самый большой свой секрет. О котором никто не знает, даже мать девочки.

«Самым большим секретом» оказалось, что над Надей надругался родной отец. Уже позже выяснилось, что он же прятался за ником Марины Коротких и переписывался с дочерью и другими школьницами

«Сейчас я понимаю, что скорее всего он просто проверял: расскажет или нет взрослым, обратится за помощью или нет, но тогда я еще думала, что Марина Коротких — девочка, а не Алексей И., отец Нади», — рассказала мать девочки.

«Дал 500 рублей на аборт»

Отец в жизни Нади появился, когда той исполнилось 7 лет, до этого времени дочь его не интересовала.

«В 2002 году мы познакомились с ним, была любовь-морковь, встречались, гуляли, веселились и узнавали друг друга. Доузнавались. Я забеременела Надей, он сразу сунул мне 500 рублей на аборт. Я вернулась домой в слезах, мне всего 19 лет было. В 2005 году родилась дочь», — поделилась женщина.

Алексей И. отказался признавать отцовство, и в 2006 году Алла подала на экспертизу ДНК, суд установил отцовство, назначил алименты. По словам Аллы, мужчина уклонялся от их выплаты, но потом начал помогать, когда объявился спустя 7 лет — три-четыре тысячи рублей в месяц, не больше.

Партнеры Алексея всегда были сильно моложе его. Ему — за 30, а девушкам 18-20 лет

Девочка иногда оставалась с ночевкой у него на квартире, общалась с мужчиной поначалу с опаской, но в конце концов начала называть его папой.

«У него были романтические отношения всегда с молодыми девушками, но я не придавала этому значения. Надя к нему тянулась, а для меня было главное, чтобы у ребенка был отец», — вспоминала Алла.

«С одной стороны он меня трогает, а с другой стороны горячая батарея»

Впервые отец надругался над девочкой, когда той было 12 лет, в 2017 году. Она вместе с ним уехала к его родственникам, где часто гостила. Наде и Алексею постелили в одной кровати, но с разными одеялами. Посреди ночи мужчина начал трогать девочку за грудь, пытался залезть под пижаму, терся. Надя подумала, что он спит и перепутал ее с кем-то, повернулась к нему лицом. Он перестал, продолжил спать. На утро оба сделали вид, что ничего не произошло.

Второй эпизод произошел под Новый год — в конце 2018 и начале 2019 года, в том же доме. Надя поехала туда 30 декабря и вернулась 4 января. В одну из ночей выяснилось, что все спальные места были заняты гостями. Отцу и дочери снова постелили вместе, в той же комнате.

«Возможно, он был выпивший в эту ночь. Надя рассказывала: нам дали два одеяла, но ночью он пробрался под мое, качал меня, одной рукой удерживал, а половым органом тыкал в попу. Я спала у горячей батареи — отодвинуться было некуда, он прижал меня со всех сторон, запустил руки в трусы и начал мастурбировать», — поделилась Алла.

Также, как и в прошлый раз, девочка повернулась к мужчине лицом. Тот притворился, что спит. С утра Алексей И. не подавал виду, что что-то произошло.

«С каждым эпизодом он становился все жестче и настойчивее. Сон у дочери был очень крепким, он думал, что она не проснется или не поймет — я не знаю как это можно объяснить», — сказала Алла.

Но девочка просыпалась, поворачивалась к Алексею лицом и убирала с себя его руки.

Я у нее спрашиваю, почему ты никому не сказала, а она говорит, что было страшно — ночь глубокая, а сказать кому-то стыдно, особенно ему, я то думала, что он спит. Он молчал, и она молчала. Утром он был совершенно другим человеком, а ночью превращался в монстра

В третий раз мужчина снял девочке нижнее белье. Механика повторилась: они поужинали, потом легли спать в одну кровать, им дали два одеяла. Педофил залез под одеяло девочки, полностью снял ее трусы, Надя их надела — он повторил это три раза. Половой орган мужчины прикасался к попе девочки, преступник пытался имитировать половой акт.

«Потом встал, открыл холодильник — там была кипяченая вода или молоко — пил долго, закрыл холодильник, перекурил и лег спать. Уснул сразу. Я всю ночь не сомкнула глаз, а утром он вел себя так, будто ничего не произошло», — повторила женщина рассказ дочери.

Четвертый эпизод произошел в Рязани. Со слова Нади, Алла рассказала, что в тот вечер отец не просто предложил взять плед и подушку, чтобы смотреть телевизор на диване, а сказал это в утвердительной, почти приказной форме.

«Они включили телевизор и ночью уснули, но она не собиралась спать с ним — у нее было свое спальное место. В какой-то момент она проснулась и заметила, что он делает те же движения, что и в прошлые разы, запуская руки под ее белье. На этот раз батареи не было, поэтому Надя резко поднялась, надела тапки и убежала в соседнюю комнату», — рассказала Алла.

После он пошел за ней и спросил: «Надь, ты куда?». Мужчина включил свет в коридоре, принес плед и подушку дочери, стоял над кроватью девочки голый. Потом выключил свет и ушел к себе. Утром Алексей И. пошел на работу, дочь в школу отвозить не стал.

«Он постоянно совал ей деньги»

«Он давал ей карманные деньги, видимо, чтобы задобрить. Она боялась мне что-то сказать и всегда клялась, что не просила, а он сам засовывал деньги в рюкзак — то 500 рублей, то мелочь, то по тысяче», — поделилась женщина.

— Откуда деньги?

— Папа положил, наверное.

— Ты что, просишь у него?

— Нет, он сам.

Со стороны он выглядел прекрасным отцом, но Алла стала замечать, что Надя иногда не хотела с ним общаться и отстранялась. Когда он звонил и говорил, что соскучился, девочка придумывала дела и придумывала предлоги, чтобы к нему не ездить.

«Она просила меня „прикрыть“ ее, говорила, что лучше останется одна в квартире, когда я дежурила ночью, хотя сама боялась страшных звуков в доме. Тогда я ничего не понимала, списывала на трудный подростковый возраст, ее усталость, желание побыть одной», — рассказала мать девочки.

«Подставы»

В сентябре 2019 года мать узнала о надругательствах бывшего мужа. Это случилось только после рассказа дочери о проблеме с Мариной Коротких. Тогда они еще не знали, что под аккаунтом тоже скрывался он.

Женщина позвонила мужу с претензиями, тот плакал в трубку, утверждал, что дочь преувеличивает, и обещал, что такого больше не повторится. Алла подала заявление в СК только спустя полгода из-за запугиваний со стороны преступника. Он угрожал оглаской и последствиями для девочки, поэтому она сначала пыталась разобраться сама.

Кроме того, Алексей открыл счет на имя дочери и обещал класть по 10 тысяч рублей ежемесячно на ее обучение. Позже Алла поняла, что это выглядит как подкуп, и потребовала нотариального заверения соглашения об алиментах. Однако вскоре преступник перестал класть деньги на счет. Алла подозревает, что вся история со счетом была уловкой: когда она подала заявление, Алексей показал следователю соглашение, якобы подтверждая, что платил за ее молчание.

В ходе следствия выяснилось, что под ником Марины Коротких скрывается Алексей. Преступник пытался подговорить свидетелей и подставить двоих знакомых. В первом случае, переписываясь со школьниками с фейковых аккаунтов, он пользовался модемом на чужое имя, чтобы усложнить отслеживание. Во втором, когда началось следствие, он утверждал, что телефон отдал свидетелю в счет оплаты за починку машины.

«Невиновного мужчину таскали по допросам и заставляли проходить полиграф — все потому, что Алексей все спланировал и знал о возможном раскрытии», — считает Алла.

Расследование и суды

Сначала следователь рязанского СУ СК Татьяна Орлова не увидела состава преступления и закрыла дело. Мать возмутилась и начала писать жалобы в разные инстанции — отписок накопилось огромное количество. В итоге дело дошло до суда. Его расследованием занимался Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Рязанской области Николай Зиновьев.

Судебное разбирательство в Железнодорожном районном суде Рязани длилось около года. Первой судьей по делу была Анна Федорова, которая вернула материалы прокурору из-за путаницы в показаниях свидетелей. После подачи апелляции ее решение отменили, а судью заменили. Новым судьей стала Светлана Пономарева, которая вновь вызвала и допросила всех свидетелей и потерпевших.

Алексей И. провел под стражей два года и восемь месяцев, однако в феврале 2025 года Светлана Пономарева сменила меру пресечения на запрет определенных действий.

В Железнодорожном суде посчитали, что серийный педофил не представляет опасности для общества и выпустили его на время заседаний в город

Прокуратура в апелляционном представлении настаивала, что судебное следствие еще не завершено, а характер преступления и личность обвиняемого свидетельствуют о его опасности для общества. В документе подчеркивалось, что меры пресечения без изоляции не смогут должным образом контролировать его поведение. Тем не менее Рязанский областной суд поддержал решение районного суда.

Согласно картотеке суда, в апреле дело вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении.

44 подростка

Помимо развратных действий в отношении племянницы и дочери, а также откровенной переписки с ее одноклассницей, которые взяли за основу для обвинительного заключения, по подсчетам Аллы пострадали еще как минимум 44 ребенка по всей России.

«Он переписывался с огромным количеством детей. В основном до 14 лет, с девочками. Просил их от лица Марины Коротких присылать видео, фото, где они голые, набралась целая галерея. Одни девочки танцевали на видео обнаженными, другие присылали фото гениталий. Некоторые дети отказались давать показания, других уже было не найти. Но в материалах дела это есть», — заверила женщина.

В апелляционной жалобе в Областной суд на решение отпустить из СИЗО подсудимого от пострадавшей написано: «Алексей И. — активный пользователь соцсетей, у него есть доступ к телефону. Об этом факте я сообщила следователю. Его никто не контролирует, есть возможность, что он продолжит заниматься преступной деятельностью».

По словам Аллы, рязанец хорошо разбирается в компьютерах и для получения обнаженных фото детей использовал несколько подставных аккаунтов. Она опасается, что, выйдя из СИЗО, он продолжает манипулировать подростками и до сих пор получает от детей интимные фото. Активность аккаунта в соцсетях Алексея И. в последний раз зарегистрирована в феврале.

Улыбался и чувствовал себя уверенно

По рассказу матери пострадавшей, 41-летний Алексей И. в зале суда чувствовал себя уверенно, раскаяния в содеянном не чувствовал.

«Дочь давала показания. Он зубы скалил, лыбился. Ему судья замечание сделала, а он все равно как-будто насмехался», — поделилась Алла.

Женщина боится, что преступника оправдают, несмотря на все доказательства. По ее мнению, его самоуверенное поведение и затягивание дела говорит об этой возможности.

Надя поступила в медицинский колледж в другом городе. Она не хочет, чтобы ее жизнь была связана с Рязанью, в городе ей все напоминает о случившемся.

«На четвертом курсе на нее все навалилось разом. Где-то не успевала по зачетам, где-то в общежитии с кем-то ругалась. Мне позвонили, сказали, что она месяц прогуливала занятия, не ела. Обратились к врачу — поставили кратковременную депрессию. Решили брать академический отпуск», — рассказала Алла.

Сейчас Надя чувствует себя лучше, посещает психолога, устроилась на подработку, планирует получить диплом. Отношения между матерью и дочкой улучшились, но до сих пор чувствуется натянутость.

«Она мне все равно говорит: мам, зачем ты кому-то пишешь и собираешь бесполезные отписки, ты ничего не добьешься. Мы проиграли, а он победил, его выпустили и оправдают», — заключила женщина.

Редакция РЗН. Инфо направила запрос в областную прокуратуру, чтобы выяснить позицию прокурора по уголовному делу.