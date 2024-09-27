В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится целый район

В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан и правила землепользования и застройки территории за Муромским шоссе. На территории планируют разместить многофункциональный оздоровительный комплекс. В санаторный комплекс войдет также трехзвездочная гостиница на 237 номеров. Согласно документам, застройщик санаторного комплекса «АкваГород» получил кредит в 2,4 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, сама компания инвестирует еще 1,4 млрд. Сейчас проект находится на стадии проектирования. Завершить строительство намерены в 2028 году.

За последние два месяца рязанцы, которые проезжали по Муромскому шоссе около школы № 76, оказывались в настоящей пыльной буре.

Причиной тому стала активная застройка заливных лугов рядом с гипермаркетом с бывшим названием «Леруа Мерлен». С дороги работы практически не видно, но стоит только взглянуть на поля сверху — откроется вот такая картина (высотка напротив подходит идеально):

На территорию активно свозят грунт, чтобы подготовить насыпь для будущей застройки. Работы начались еще в прошлом году, но в последние месяцы они достигли своего пика. На съезде с Муромского шоссе установили «будку охранника» и шлагбаум. Вот только в последнем нет никакой необходимости, так как он практически не закрывается. Днем за полчаса на участок могут заехать пару десятков многотонных тягачей.

По словам рязанцев, «грунт туда везут со всего города». Но и этого недостаточно. Работы проводятся даже ночью: машины продолжают свозить грунт, а тракторы разравнивать насыпь. Для этого на территории установили несколько фонарей в помощь габаритам машин. По ночам в Кальном периодически раздаются громкие звуки со стройки, похожие на выстрелы, которые, предположительно, доносятся от ударяющихся бортов самосвалов. Их можно услышать и в 3 часа ночи.

Но больше всего местных жителей беспокоит пыль, которая несется со стройки. Из-за отсутствия дождя, территория напротив превратилась в настоящий пылесборник. Она оседает на траву, машины, а также новую школу. Родители учеников недовольны, что дышать приходится пылью, несмотря на защитный экран, который больше спасает от шума.

Рязанцы даже пытались пожаловаться властям, но местная администрация заявила, что не «имеет полномочий и рычагов воздействия на перевозчиков строительных грузов» и о̶т̶ф̶у̶т̶б̶о̶л̶и̶л̶а предложила обратиться в ГИБДД.

Жители высоток напротив гадают, что будут возводить на участке. Они опасаются, что новый ЖК может смыть водой, забывая, что и их дома построены на такой же насыпи. А может просто расстраиваются, что их дома с «видом на Оку» скоро перестанут быть такими…

Не стоит забывать, что за последние два года из-за весеннего половодья вода из реки, действительно, разливается прямо до Муромского шоссе. Однако строить планируют все-таки не дома.

В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан и правила землепользования и застройки территории за Муромским шоссе. Причем с момента подготовки проекта и до его принятия прошел всего месяц. Так как территория не относится к Рязани, то и слушаний в самом городе не проводили.

По инициативе ООО «АкваГород» и Петуниной Л.И. шесть участков в пойме Оки площадью 47 661 кв м перевели в многофункционально-общественную зону, а девять участков площадью 67 705 кв м стали зоной рекреационного назначения (предназначена для размещения гостиниц, зданий и сооружений предназначенных для организации развлекательных мероприятий, отдыха граждан). Также территории вошли в границу села Дядьково.

Раньше эти земли считались особо охраняемыми природными территориями. Их можно было использовать только для сельского хозяйства, а теперь там разрешено возвести гостиницу.

Ее строительством займется вышеупомянутый ООО «АкваГород». На территории планируют разместить многофункциональный оздоровительный комплекс. Рабочие, которые свозят грунт для насыпи, подтвердили, что строить планируют «бани или аквапарки». В санаторный комплекс войдет также трехзвездочная гостиница на 237 номеров.

Инвестор проекта попал в список 189 объектов туристической инфраструктуры, которые построят по госпрограмме льготного кредитования. Отметим, что в 2024 году в этот список от Рязанской области также попали «Окская Жемчужина» и «Экопарк Поляны».

Согласно документам, застройщик санаторного комплекса «АкваГород» получил кредит в 2,4 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, сама компания инвестирует еще 1,4 млрд.

Сейчас проект находится на стадии проектирования. Завершить строительство намерены в 2028 году.

Компанию «АкваГород», которая имеет уставной капитал в 20 тысяч рублей, создали год назад. Согласно открытым данным, в 2023 году там числился один сотрудник, а прибыль составляла 16 тысяч рублей. Тут может возникнуть вопрос: «как фирма с таким „послужным списком“ смогла получить кредит в 2,4 млрд рублей?»

Все очень просто. Контактов фирмы в открытом доступе найти не удалось, а вот на юридическом адресе выяснилось, что ООО «АкваГород» принадлежит крупному рязанскому застройщику «Северная компания». Там отказались рассказывать подробности проекта, но открещиваться от стройки около Муромского шоссе не стали. Глава Дядьковского сельского поселения Андрей Шуваев также разговаривать на эту тему не стал, заявив, что район «не принимает участия в этом».

Но эта стройка лишь вершина айсберга. Ранее мы уже сообщали, что поля между Окой и Муромским шоссе намерены застроить. Эта территория вошла в зону «перспективной многоэтажной застройки».

Теперь стал понятен возможный проект будущего района с ЖК «Заливные луга».

Еще 8 декабря 2023 года по обращению Сандина Ю.С., Сандина Р.С., АО «Тринити-Рос», ООО «АгроЗемИнвест», ООО «ТрейдСервис» началась подготовка генплана и ПЗЗ для нового квартала.

Отметим, что Юрий Сандин — один из самых богатых людей в Рязани. В последней опубликованной декларации (с 2023 года президент разрешил не публиковать сведения о доходах в открытом доступе) депутат указал заработок за 2021 год — 1 млрд 125,8 млн рублей. Кроме того, вышеуказанной фирмой «АгроЗемИнвест» Сандин владеет вместе с еще одним крупным рязанским бизнесменом Дмитрием Малаховым.

Согласно документам, луга от Оки до Муромского шоссе намерены перевести из особо охраняемой зоны в территорию для застройки. На паре десятков участков хотят разместить:

жилую зону (будущая многоэтажная застройка);

зону транспортной инфраструктуры (стоянки, дороги, гаражи);

многофункциональную общественно-деловую зону (офисы, торговые центры, кафе и прочее);

зону специализированной общественной застройки (школы, детсады, поликлиники, спортивные объекты);

зону озеленения (парки).

Проект должны разработать сами инвесторы. Пока никаких конкретных принятых решений по новому микрорайону нет. Генплан и ПЗЗ Дядьковского сельского поселения еще не менялись. Однако вряд ли кого-то останавливает весеннее половодье, которое последние два года превращают территорию будущего микрорайон в «рязанское море».