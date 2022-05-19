Депутат гордумы Юрий Сандин заработал 1,1 миллиарда за 2021 год

Сведения об этом опубликованы на сайте органа власти.

Депутаты рязанской гордумы отчитались о доходах за 2021 год. Сведения об этом опубликованы на сайте органа власти.

Больше всех из депутатов за год заработал Юрий Сандин — 1 млрд 125,8 млн. Следом за ним идет депутат Олег Смирнов, доход которого составил 71 млн, на третьей строчке — Олег Шишов с суммой 64,4 млн.

Более пяти миллионов заработали:

Владимир Бочаров (14 млн), Сергей Дейнего (13,4 млн), Виталий Трубицин (25,9), Дмитрий Репников (11,2), Сергей Самарский (14,3 млн), Александр Лемдянов (5,5 млн) и Сергей Караев (9,1 млн).

Кроме того, миллионные доходы задекларировали:

Андрей Семенюк (4,9 млн), Эвелина Волкова (2,2 млн), Дмитрий Панкин (2,2 млн), Роза Ризатдинова (4,2 млн), Александр Сидоров (2,5 млн), Сергей Фомин (2,4 млн), Елена Волкова (2,2 млн), Евгений Мясин (1,7 млн), Елена Акимкина (1,6 млн), Надежда Дремина (1,1 млн) и Петр Пыленок (1,4 млн).

Меньше миллиона заработали 16 депутатов:

Дмитрий Иваничкин (716 тысяч), Александр Чайка (709 тысяч), Сергей Еремин (778 тысяч), Павел Ахунов (740 тысяч), Татьяна Климова (395 тысяч), Светлана Ворнакова (794 тысячи), Светлана Попова (416 тысяч), Дмитрий Володин (728 тысяч), Константин Дементьев (323 тысячи), Денис Милюков (411 тысяч), Алексей Захаров (451 тысяча), Роман Худяков (788 тысяч), Галина Трушина (224 тысячи), Александр Сидоров (253 тысяч), Андрей Семенюк (495 тысяч).