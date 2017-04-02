В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU. В субботу, 1 апреля, на сцене Рязанского дворца молодежи участники показали около ста выступлений в костюмах любимых персонажей.

Темой фестиваля стало средневековье, однако конкурсанты пришли также в образах героев аниме, комиксов и мультфильмов.

Рязанцы и гости из Москвы, Тулы, Калуги, Екатеринбурга, Воронежа и других городов показывали экшн-дефиле, танцевали и даже пели караоке на японском языке.

Шоу началось с выступления ведущих в образах героев из «Игры Престолов» под хокку на манер «Дома, который построил Джек». Они и задали тему сериала, которая развивалась на протяжении всего фестиваля. Зрителям предстояло узнать «кому достанется трон», который после торжественного открытия переместили в фойе.

Выступления поделили на три блока. Для зрителей выступили герои из «Скуби-Ду», Женщина-кошка, Харли Квинн, трио на роликах и даже Pimp из шоу Big Russian Boss, который раздавал участникам сувенирные доллары.

В фойе Дворца молодежи разместили фотозону, неподалеку участники играли в видеоигры на приставке и перекусывали в буфете.

Самой возрастной посетительницей фестиваля стала Елена из Калуги в образе Ведьмы пустоши. В этом году она приехала не в роли участника, но для участия привезла дочь и внучку.

Москвич Алексей приехал на рязанский фестиваль в третий раз. В прошлые годы он находился среди членов жюри, а в этом приехал с комедийным дефиле в образе Сироэ из ранобэ «Log Horizon». Как поделился Алексей, свой номер он репетировал несколько недель, но главным своим достижением назвал участие, а не победу. «Выигрывать — путь молодых," - заключил он.

Один из членов жюри назвал JIYUU «самым ламповым мероприятием в Рязани», однако гардеробщицы Дворца молодежи сошлись во мнении, что косплей-фестиваль это «аномалия современной молодежи».