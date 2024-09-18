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В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирована, главным образом, на корпоративных клиентов премиального бренда.

Речь о новой комплектации Business, которая ориентирована, главным образом, на корпоративных клиентов премиального бренда. Стоимость автомобиля начинается от 2 480 000₽.

Не смотря на невысокую цену, модель имеет массу преимуществ. В дизайне экстерьера кроссовера LX фамильные черты EXEED гармонично сочетаются с современными тенденциями дизайна, а новая ромбовидная решетка привлекает внимание. Дополняет картину головная LED-оптика, которая по дизайну напоминает острые грани драгоценного камня.

Салон отделан эко-кожей, сиденья и оснащены электроприводом с памятью. Приятным дополнением к комфорту станут такие опции, как беспроводная зарядка телефона, система ароматизации воздуха и атмосферная подсветка салона.

Под капотом полуторалитровый турбомотор. Развивает он 147 л.с. и 210 Нм, и разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 10,9 секунды. Расход топлива в смешанном режиме 8 литров.

Кроме того, в комплектацию включен полный зимний пакет обогрева салона и кузова (два ряда сидений, зеркала, руль, лобовое и заднее стекло, форсунки омывателя).

Узнать подробности и условия получения максимального преимущества на покупку нового EXEED LX Business можно у официального дилера Автоимпорт на улице Солнечной или на сайте www.rzn-exeed.ru. Телефон: +7 (4912) 771-771