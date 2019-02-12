В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В 2018 году началась активная подготовка к переходу с аналогового на цифровое телевидение. Первой в эпоху «цифры» вступила Тверь. В понедельник, 11 февраля, следом за ней подключились еще семь регионов — Рязанская, Магаданская, Тульская, Ярославская, Пензенская Ульяновская области и Чеченская республика.
В понедельник, 11 февраля, в рязанском радиотелевизионном передающем центре нажатием на символичную кнопку запустили «цифру». В церемонии поучаствовали директор филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» Александр Лучкин и заместитель гендиректора РТРС Дмитрий Землянский.
На экранах телевизоров появилось сообщение о прекращении трансляции аналогового телевидения и о необходимости для продолжения просмотра бесплатных ТВ-программ настроить прием цифрового. При этом на «аналоге» в Рязани можно продолжить смотреть региональные каналы.
Проект наземного цифрового телевидения стал самым крупномасштабным в мире. Для перехода на «цифру» по стране построили 5040 объектов.
Полутора тысячам жителей установить оборудование помогали волонтеры. Например, в январе студент-третьекурсник Дмитрий Сенякин вместе с журналистом RZN.info и соцработником приехал к жительнице села Высокое Рязанского района. Пенсионерка Валентина Дмитриевна подала заявку на приобретение и подключение цифровой приставки. Среднее время ее подключения — 10 минут.
Телевидение и деревня
Хозяйка, одетая в шапку, теплый свитер и стеганный жилет, ждала гостей в доме. В деревне без работающего телевизора пенсионерам нельзя — развлечений никаких нет. Поэтому он располагается в доме на почетном месте: у Валентины Дмитриевны на столе в углу, напротив кресла и кровати. Рядом с «ящиком» лежит приставка с наклеенным на нее ценником в тысячу триста рублей и набор штекеров.
Заглянув за телевизор, волонтер выносит вердикт: «Нет нужного разъема. Штекеры не подходят».
«Как так? — удивляется соцработник. — Они вроде стандартные все. Я вот уже третью покупаю».
Дмитрий отвечает, что приставки все одинаковые. Отличаются разве что наличием разъема для флешки. Но на телевизоре нет нужного разъема и потому штекеры не подходят.
Пенсионерка вспоминает, что в террасе без дела стоит другой телевизор и предлагает попробовать на нем.
Из коридора возвращается волонтер. На руках у него громоздкий «Рубин» серебряного цвета.
«У этого все энти принадлежности есть, куда втыкать-то. Он хорошо показывал. Только вы стекловидность-то протрите, — советует пенсионерка и протягивает салфетку. — Только у него пульта нету. Хоть убей, не могу вспомнить, куда положила».
Несмотря на то, что приставка к телевизору подошла, получить качественное изображение так и не вышло: «картинка» появляется, но транслируется с большой задержкой.
Дмитрий предполагает, что проблема в антенне. Трудности с сигналом возникли не только у телевизора: почти у всех в помещении пропал «прием» на мобильниках.
«Я когда сюда прихожу, мне никто не может дозвониться, и я не могу позвонить», — жалуется соцработник.
«А какие каналы сейчас ловит ваш телевизор?» — спрашивают у хозяйки.
«Первый канал и НТВ. Еще какие-то ловит, когда на пульте щелкаешь. Одна пахабная какая-то… Таких хребтов показывают там, страшное дело. Была бы я помоложе, может, смотрела бы…», — делится пенсионерка.
Спустя два с половиной часа манипуляций с домашней антенной и телевизором волонтер сдается: «Сигнал плохой, кабель от уличной антенны прогнил».
Однако другой у бабушки не оказалось. Соцработник предлагает докупить и вернуться к вопросу через неделю.
Дмитрий возвращает прежний телевизор на место и настраивает хозяйке два канала с рябью — единственные источники информации для пожилой женщины.
Спустя неделю по телефону Дмитрий сообщил, что пенсионерке все же подключили приставку. «Сосед помог с антенной», — рассказал молодой человек.
© RZN.info
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