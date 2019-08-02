Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

В пятницу, 2 августа, завершился прием заявок на вакантную должность главы администрации Рязани. Документы можно было подать, начиная с 1 июля.

В итоге на пост мэра свои кандидатуры выдвинули восемь человек.

Согласно действующим правилам, на пост главы администрации могут претендовать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не старше 65-ти, имеющие полное высшее образование и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

RZN.info решил заочно познакомить своих читателей со всеми соискателями и попробовал оценить их шансы на победу.

Педиатр хочет власти

Первым заявку на конкурс подал депутат городской думы Павел Ахунов.

Павел Анатольевич — координатор городского отделения ЛДПР, заместитель руководителя фракции в гордуме. Избран депутатом в сентября 2018 года по списку партии, которая получила 6 мест из 40.

Ахунов уже около 20 лет работает педиатром в детской поликлинике № 1. На сегодняшний день он врач высшей категории. Кандидата официально поддержали однопартийцы, но, даже если он и окажется среди двух отобранных конкурсной комиссией претендентов, шансы детского доктора сесть в мэрское кресло минимальны. Либерал-демократы имеют всего 15% голосов в гордуме.

Запасной игрок

Самый молодой и наименее известный кандидат в мэры Виктор Ефремочкин какого-либо следа в региональной политики пока не оставил. По данным наших источников, он работает в одном из подразделений городской администрации, а ранее был членом участковых избирательных комиссий Московского района.

Аналитики считают Ефремочкина техническим кандидатом, которого попросили выдвинуться в мэры на случай, если другие претенденты отзовут свои кандидатуры.

Бывший префект в ожидании эффекта

Свои начальственные амбиции не скрывает и экс-префект Советского района Рязани Дмитрий Калтаченко. Его фамилия числится среди победителей завершившегося в этом году открытого конкурса «Управленческие кадры Рязанской области». Дмитрию Владимировичу есть, чем гордиться. Из 40 тысяч участников отбор прошли только 29. Все они получили звания амбасадоров Рязанской области.

«Этот конкурс подстегнул меня даже заняться самообразованием немножко. Даже начал изучать некоторые моменты достаточно интересные», — заявил Калтаченко в апреле этого года, встречаясь с губернатором Любимовым.

Но на одной только корочке амбасадора до кресла мэра вряд ли доедешь. По нашим данным, у Калтаченко есть амбиции, но нет влиятельных покровителей, которые сделали бы на него ставку в борьбе за пост главы городской администрации.

Неизбежный Любимов

Ясное дело, сам губернатор в этом конкурсе не участвует, но его фамилия в списке соискателей все-таки фигурирует. Правда, речь идет о сыне бывшего губернатора Вячеслава Любимова Андрее. Этот претендент знает, что такое биться за высокие посты и испытывать прессинг могущественного начальства.

В июне 2017 года конференции Рязанского областного отделения КПРФ выдвинула Любимова-младшего кандидатом в губернаторы региона. Но уже 23 июня результаты голосования (говорят, не без помощи ЦК КПРФ) признали недействительными. В итоге «правильным» претендентом на пост главы региона стал многолетний вождь рязанских коммунистов Владимир Федоткин.

В апреле 2019 года Андрея Вячеславовича исключили из КПРФ из-за несогласия с решениями партийных органов об обновлении региональной организации. Метящий в мэры бывший член КПРФ уже успел обнародовать свои принципы формирования будущей команды. Любимов собирается формировать свое окружение, исходя из профессионализма, а не партийной принадлежности. Претендент даже намекнул, что его соратниками могут стать не только коммунисты, но и члены «Единой России», «Справедливой России» и «Яблока».

Любимова вроде бы поддерживают представители нескольких райкомов КПРФ в Рязани, но стать мэром с таким «внушительным» будет проблематично.

Пронский гость

За несколько часов до истечения срока подачи конкурсных заявок документы на должность мэра подал заместитель главы администрации по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Пронского раойна Андрей Ильичев. Неделю назад Ильичев претендовал на должность мэра Новомичуринска, но набрал меньше голосов, чем Сергей Кленушкин.

Кандидата из района вряд ли можно рассматривать, как серьезного претендента на пост рязанского градоначальника, тем более, что он совсем недавно потерпел фиаско в куда более скромном городе.

Третий прыжок десантника

Одним из самых опытных кандидатов в мэры политологи называют депутата облдумы Александра Ачалова. Ранее он уже предпринимал попытки занять кресло главы администрации Рязани в 2013 и 2014 годах. Его соперниками в конкурсе были Виталий Артемов и Олег Булеков. Оба раза стать градоначальником у амбициозного политика не получилось.

Александр Ачалов — племянник генерала-бунтаря Владислава Ачалова, который был министром обороны по версии Верховного Совета во время событий 93-го года.

У сорокалетнего претендента два высших образования: в 2001 году он окончил Рязанский институт ВДВ имени генерала Маргелова, в 2013 году — Московскую академию экономики и права (юридический факультет). После военной службы прошел путь от охранника до директора ООО «С-ИНВЕСТ». Ачалов является учредителем сразу трех ООО: «Бизнес Решения», «Домоуправление» и «Альфа-Пей» с уставным капиталом от 10 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, Александр Евгеньевич возглавляет рязанское городское отделение общественной организации «Союз десантников».

На сегодняшний день Ачалов — депутат облдумы, заместитель председателя Комитета государственного устройства и местного самоуправления, член президиума регионального политсовета «Единой России» и заместитель председателя регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия».

Но, несмотря на все регалии, претендент не получил официальной поддержки регионального отделения «Единой России».

Сразу после выдвижения Ачалова руководитель регионального исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Волкова на своей личной страничке в «ВКонтакте». сообщила, что партия не принимала решение по выдвижению Ачалова, и это его личная позиция.

Порыв служить народу на посту мэра, конечно, заслуживает уважения, но без официального одобрения партии власти, имеющей большинство в гордуме, в рязанские градоначальники прорваться почти невозможно.

Мисс «последний момент»

В последний час приема конкурсных заявок документы подала и действующая и. о. мэра Елена Сорокина. Она заняла этот пост 30 мая после добровольной отставки Сергея Карабасова, который с 14 июня находится в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве.

Елена Борисовна — классический гуманитарий с богатым аппаратным бэкграундом. В 1992 году она окончила Рязанский пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы». В 2007 году стала кандидатом педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 на различных должностях от учителя русского языка и литературы до заместителя директора по учебной работе.

С 2007 по 2013 год трудилась в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани, где прошла путь от начальника сектора до заместителя начальника управления.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

С 19 сентября 2017 года — и.о. заместителя главы администрации Рязани.

Став и.о. мэра, Сорокина сразу начала практиковать регулярные инспекторские объезды различных районов города, инспектируя работы по благоустройства. Солидный педагогический опыт, похоже, помогает ей находить общий язык как с вышестоящими чиновниками, так и с подчиненными. Аналитики считают Елену Борисовну едва ли не главным фаворитом конкурса. Но, чтобы заслужить сравнение с Надеждой Чумаковой, умения ладить с людьми и обширных познаний в отечественной словесности будет явно недостаточно.

Не лыком Шитиков

Еще один претендент, буквально вскочивший со своими документами в последний вагон, — генеральный директор ООО «Ирбис» Геннадий Шитиков. В сентябре прошлого года он безуспешно балатировался на выборах в рязгордуму.

Насколько велика пробивная мощь господина Шитикова, желающего превратиться из бизнесмена в градоначальника, покажут ближайшие несколько недель.

Напомним, что сам конкурс пройдет 6 сентября. В этот день состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, по результатам которого городской думе рекомендуют для голосования не менее двух кандидатов на должность главы муниципалитета. Окончательное решение по мэру примут тайным голосованием на заседании рязанской гордумы, скорее всего в конце сентября.