«Умные кухни» по «секретной формуле». Рязанцам представили современную мебель от «Академии кухни»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Кухня — центр притяжения счастья. Хочется, чтобы здесь было приятно готовить, просыпаться утром за чашечкой кофе, общаться с друзьями и проводить теплые вечера в кругу семьи. Многое зависит от кухни, которую мы выбираем.
С 2002 года в Рязани работает мебельная фабрика «Академия кухни», которая создает «умные кухни». В них производитель объединяет максимальное удобство, функциональность, эргономичность и прогрессивный дизайн.
Кухни создают по концепции DYNAMIC SPACE от австрийского производителя фурнитуры BLUM, которая подразумевает:
Размер пространства не станет ограничением. В фирменном салоне «Академия кухни» покупателю спроектируют кухню мечты, предложив множество различных комбинаций шкафов, фасадов и столешниц.
Немалую роль производитель уделяет дизайну. Его предназначение — дополнить удобство от приготовления пищи эстетическим удовольствием. В салоне мебели считают, что любая кухня может стать произведением искусства: большая или маленькая.
Фабрике «Академия кухни» с производственной площадью более 8 тысяч кв м под силу воплотить любое желание клиента, не прибегая при этом к посредникам. Собственное производство фасадов из массива дерева, а также из МДФ, покрытого краской, натуральным шпоном, пленкой ПВХ или пластиком. Собственное производство столешниц из кварцевого агломерата и акрила. Фабрика имеет эксклюзивные условия от поставщиков фурнитуры. Это позволяет покупателю получить выгодную цену и быстрое исполнение заказа.
Кроме того, в салоне можно заказать технику, с которой выбранная кухня станет еще удобнее. Вытяжки, варочные панели, духовые шкафы, индукционные плиты и посудомоечные машины гарантированно впишутся в любой дизайн.
Фабрика «Академия кухни» использует сертифицированные, экологически безопасные материалы ведущих европейских производителей и гарантирует исправную работу механизмов BLUM в течение 20 лет.
Посмотреть и оценить кухни в Рязани можно в новом фирменном салоне «Академия кухни» по адресу: улица Вокзальная, 91. Телефон +7 (4912) 77- 93-36.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьОт детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»
|
cледующая новость →Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?