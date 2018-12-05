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9:55, 5 декабря 2018 4 699

«Умные кухни» по «секретной формуле». Рязанцам представили современную мебель от «Академии кухни»

«Умные кухни» по «секретной формуле». Рязанцам представили современную мебель от «Академии кухни»

Кухня — центр притяжения счастья. Хочется, чтобы здесь было приятно готовить, просыпаться утром за чашечкой кофе, общаться с друзьями и проводить теплые вечера в кругу семьи. Многое зависит от кухни, которую мы выбираем.

С 2002 года в Рязани работает мебельная фабрика «Академия кухни», которая создает «умные кухни». В них производитель объединяет максимальное удобство, функциональность, эргономичность и прогрессивный дизайн.

Кухни создают по концепции DYNAMIC SPACE от австрийского производителя фурнитуры BLUM, которая подразумевает:

  • оптимизацию рабочих процессов — это экономит время и позволяет избежать ненужных перемещений по кухне;
  • рациональное использование полезного пространства — продуманное хранение вещей;
  • функциональные технологии движения — открывание ящиков легким нажатием, мягкое и бесшумное закрывание, использование фурнитуры BLUM превращает открывание и закрывание шкафов в настоящее удовольствие.

Размер пространства не станет ограничением. В фирменном салоне «Академия кухни» покупателю спроектируют кухню мечты, предложив множество различных комбинаций шкафов, фасадов и столешниц.

Немалую роль производитель уделяет дизайну. Его предназначение — дополнить удобство от приготовления пищи эстетическим удовольствием. В салоне мебели считают, что любая кухня может стать произведением искусства: большая или маленькая.

Фабрике «Академия кухни» с производственной площадью более 8 тысяч кв м под силу воплотить любое желание клиента, не прибегая при этом к посредникам. Собственное производство фасадов из массива дерева, а также из МДФ, покрытого краской, натуральным шпоном, пленкой ПВХ или пластиком. Собственное производство столешниц из кварцевого агломерата и акрила. Фабрика имеет эксклюзивные условия от поставщиков фурнитуры. Это позволяет покупателю получить выгодную цену и быстрое исполнение заказа.

Кроме того, в салоне можно заказать технику, с которой выбранная кухня станет еще удобнее. Вытяжки, варочные панели, духовые шкафы, индукционные плиты и посудомоечные машины гарантированно впишутся в любой дизайн.

Фабрика «Академия кухни» использует сертифицированные, экологически безопасные материалы ведущих европейских производителей и гарантирует исправную работу механизмов BLUM в течение 20 лет.

Посмотреть и оценить кухни в Рязани можно в новом фирменном салоне «Академия кухни» по адресу: улица Вокзальная, 91. Телефон +7 (4912) 77- 93-36.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Автор: Валерий Михайленко

© RZN.info

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