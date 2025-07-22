Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»

В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой СВО Сергей Исаев. В коллектив он вписался сразу. А еще по достоинству оценил чёткую организацию работы в строительной компании.

В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой СВО Сергей Исаев. В коллектив он вписался сразу. А еще по достоинству оценил чёткую организацию работы в строительной компании.

Будущий герой родился в Саратовской области. Окончил школу уже в рязанском Сасове.

Далее учился на техника-механика в Рязани в автотранспортном техникуме. Но и к строительству я имею прямое отношение, — рассказывает о себе Сергей Исаев. — Мой первый строительный опыт случился еще в подростковом возрасте. Отец тогда работал в охране в Москве, взял меня с собой разнорабочим на очень интересный объект. Мы возводили часовню из хрусталя по проекту Церетели при Музее современного искусства.

После окончания техникума Сергей устроился на завод. Вспоминает, был и слесарем, и водителем. Без ложной скромности говорит, что может сесть за руль любого транспортного средства, исключая только пассажирский автобус. Его высшее образование тоже в автомобильной сфере, по профессии он инженер-механик. Что, впрочем, не помешало молодому человеку в своё время работать на стройке. В том числе — инженером и прорабом.

О начале специальной военной операции Сергей Исаев узнал из новостей. Он сразу задумался о том, что хочет защищать Родину, но окончательное решение сформировалось после гибели младшего брата-десантника. Осенью 2022 года рязанец отправился на СВО.

«Проходил службу на бахмутском направлении. Был пулеметчиком в штурмовом отряде, — вспоминает Сергей. — В 2023 году получил ранение в ногу, отправили домой. После лечения и реабилитации он вернулся к мирной жизни. Когда узнал о региональной программе „Герои62“, сразу подал заявку. Написал эссе, прошел конкурсный отбор и собеседование. Меня приняли, закрепили за мной наставника — Министра строительного комплекса Рязанской области. Обучение проходит интересно: сначала теория, изучение различной юридической информации. Потом — практика: визиты в районы области, выполнение поручений наставника».

Помимо этого, герой СВО проводит уроки мужества для школьников и студентов. В Сараевском районе, например, учил ребят приёмами тактический медицины. Наложить жгут или шину должен уметь каждый человек.

Одновременно с обучением по программе «Герои62» Сергей Исаев трудится помощником директора автотранспортного предприятия (АТП) в «Зеленом саде». Строительная компания с удовольствием приняла на работу героя СВО, сразу отметив его профессиональный потенциал.

«Каждый день у нас начинается с мониторинга состояния автотранспорта, в том числе строительной техники. Важно знать, что на ходу, чему требуется ремонт. Затем — совещание в режиме онлайн, доклад руководителю, определение задач на день. В „Зеленом саде“ мне нравится чёткая организация труда, дисциплина. Очень удобно то, что все сотрудники собраны в одну информационную базу. Можно с лёгкостью найти любого из них и быстро решить свой вопрос. Конечно, радует конкурентная заработная плата. Да и просто работа в стабильной компании мне по душе», — рассказывает о своей работе Сергей

Рабочий кабинет Сергея Исаева находится недалеко от ремонтной зоны АТП. Он с гордостью говорит, что здесь специалисты могут устранить любую неполадку. Камазы, миксеры, длинномеры, бульдозеры, экскаваторы и автовышки — вся техника компании обслуживается полностью.

Сергей признался, что особый интерес у него вызвал гоночный автомобиль ЗИЛ, который тоже есть в автопарке «Зеленого сада». На нём регулярно выступает водитель Валерий Фролов. Последнее на сегодня достижение гонщика — второе место в автокроссе «День Победы».

«Когда познакомился с Валерием, подумал, что, возможно, расширю список своих интересов. Пока у меня скромные увлечения: спортзал, чтение и спортивная стрельба», — с улыбкой говорит Сергей.

А на первом месте работа и учеба. Как человек ответственный, Сергей Исаев старается контролировать все процессы, которые происходят на территории АТП. Будь то ремонт двигателя камаза или сооружение плавучей платформы для лебедей, которые вот-вот поселятся на Борковском затоне.

«Я успел побывать не на всех объектах компании „Зеленый сад“. Но то, что видел, производит впечатление. Наша Рязань строится, растет, и мне приятно быть к этому причастным», — заключил Сергей Исаев.

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