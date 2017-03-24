Труженики городских улиц. Прошлое и настоящее рязанского троллейбуса

Троллейбусы — неотъемлемая часть Рязани.

Наверное, нет ни одного человека, кто ни разу бы не ездил в салонах этих рогатых тяжеловесов, терпеливо перевозящих десятки тысяч пассажиров.

По данным сайта МУП УРТ ежедневно троллейбусами пользуются около 70 тысяч человек.

Но так было не всегда.

Общественный транспорт для массовых перевозок людей появился в Рязани только после войны, когда город активно строился.

По улицам тогда курсировало несколько автомобилей, вмещавших не больше двадцати человек, но этого было явно недостаточно.

Первая линия

В 1949 году началось строительство в Рязани первой очереди троллейбусной линии. Линия протяженностью 4,3 км строилась по маршруту Рязань-2 — Ямская застава (нынешняя Театральная площадь). Стройка была объявлена всенародной. Вот как она описывается в книге, выпущенной к 50-летию рязанского троллейбуса:

«Это был период великого энтузиазма, воодушевления. Закладывая фундамент под тяговые подстанции и депо, устанавливая опоры, люди жили устремлениями в будущее. Собрание домовых комитетов улиц Либкнехта, Садовой, Урицкого приняло единодушное решение: все жители примут участие в стройке. Станкозаводчане после работы целыми бригадами выходили на ремонт улиц, рытье траншей под кабель. Токари „Рязсельмаша“, закончив смену, оставались в цехе, чтобы изготовить спецчасти для контактной сети. Строительство первой очереди троллейбуса выполнено в рекордный срок — за три с половиной месяца»

Первые троллейбусы готовятся к открытию движения

К окончанию строительства в город были доставлены первые шесть троллейбусов. Несколько человек, пожелавших стать водителями, отправились на обучение в город Горький. А первым человеком, севшим за руль рязанского троллейбуса стала рязанка Анна Ильинична Антимонова, которая в годы войны водила троллейбус в Москве, а узнав, что в Рязани готовится к пуску троллейбусная линия, выразила желание снова сесть за руль.

Торжественный пуск первого троллейбуса состоялся 6 ноября 1949 года, а 12 ноября началось регулярное движение. Открыла его водитель Мария Семёновна Коровина, которая потом долгое время проработала водителем троллейбуса и была награждена за свой труд орденом Ленина. Пуск троллейбусной линии в Рязани был настолько значимым событием, что ему были полностью посвящены две первые полосы газеты «Сталинское знамя» от 15 ноября 1949 года.

Восемнадцать рязанских маршрутов

После запуска первой линии быстрыми темпами продолжалась прокладка следующих, ремонтировались улицы по маршрутам, строилась инфраструктура. В 1950 году троллейбусы ходили уже от Театральной площади до Куйбышевского шоссе и до поселка Дягилево. В 1952 году — до больницы имени Семашко, в 1953 году был пущен троллейбус от вокзала Рязань-2 через улицу Чкалова в Дашки-военные. Новые линии контактной сети строились вплоть до 1995 года, соединяя между собой разные районы города. В 1958 году был построен первый троллейбусный парк на улице Дзержинского. Второй, в Приокском, построен в 1969 году, а третий, находящийся в микрорайоне Дашково-Песочня — в 1993 году.

Движение в Московский район

Разработка маршрутов и строительство новых линий производились исходя из необходимости перевозки большого количества людей на этих направлениях. Например, при открытии крупных предприятий, культурных учреждений или строительстве микрорайонов к ним пускались троллейбусы. Всего в Рязани было открыто 18 маршрутов. Порядок их запуска совпадает с номером маршрута: первым был маршрут №1 от улицы Соборной до улицы Забайкальской. По нему троллейбусы пошли в 1950 году. Последним, в 1983 году пустили маршрут №18 «Телезавод — площадь Победы». Сейчас работает 14 маршрутов, а общая протяженность троллейбусных линий составляет 302,68 км.

Современный период знаменателен пуском в 2011 году маршрута №4 из Канищево на ул. Крупской через проезд Шабулина. Правда, ходит по нему всего два троллейбуса, но тем не менее, маршрут пользуется спросом. В январе этого года троллейбус №17 начал ходить до конечной станции «Завод Рязцветмет».

Долгожители поневоле

Сейчас в Рязани 169 троллейбусов, 130 из которых ежедневно выходят на маршруты. Больше всего машин на маршруте №5: 20 машин, по 10 в каждую строну. Много троллейбусов и на маршруте №3 — по нему ходит 18 машин. По девятому — 15, по десятому — 14. Часть машин остается в парках в качестве запасных, а часть — проходит плановый ремонт.

В 2009 году было приобретено 13 новых троллейбусов, в 2010—2011 годах — еще 15, в 2013-14 годах было последнее обновление парка — в городе появилось 10 низкопольных троллейбусов с откидными пандусами для инвалидных колясок.

Ежедневное обслуживание троллейбусов

Несмотря на периодическое обновление парка, 126 машин из 169 имеющихся уже выработали свой нормативный срок эксплуатации и подлежат списанию. Троллейбусы должны эксплуатироваться по 10 лет, а им уже четверть века.

На базе троллейбусных депо есть свои ремонтные мастерские, где проводится ежедневное обслуживание и глубокий ремонт подвижного состава, когда вскрываются полы, снимаются все панели, перебирается двигатель, ходовая часть и вся электропроводка. Такой ремонт выполняется по регламенту через каждые 100 тысяч километров пробега. Запасные части при этом приходят с заводов-изготовителей, либо делаются в своих мастерских.

С пяти утра и до полуночи

Рабочий день у водителя троллейбуса начинается примерно за 25 минут до выхода в рейс. За это время водитель проходит медосмотр, получает путевой лист. Перед тем, как сесть за руль он обязательно осматривает машину, чтобы убедиться, что выезжает в город на готовой к работе технике. После смены за руль садится водитель-перегонщик, который управляет троллейбусом на территории депо. Первым делом — мойка троллейбуса снаружи и уборка салона. Потом — смотровая яма, где проводится ежедневное техобслуживание и мелкий ремонт.

Работа троллейбусного парка — это сложный механизм, в котором взаимосвязано много скрытых от беглого взгляда дел. Например, диспетчеры конечных станций регулируют движение, избегая значительных интервалов. Ведь простои в пробках не дают возможности точно соблюдать график движения.

«Бывает так, что из пяти кругов, предусмотренных расписанием, троллейбус совершает три, а то и два круга», — рассказал начальник службы движения МУП УРТ Сергей Крутицкий, — «Остальное время стоит в пробках. Иногда движение перекрывается при ДТП. Машины и автобусы объезжают затор, а троллейбусы стоят. Ведь у них две дороги: одна под колесами, а вторая над крышей. И они могут отклониться от линии контактной сети всего лишь на 4 метра».

Троллейбусы в парке

Проблемой оказываются и сильные дожди. Максимальная глубина лужи, допустимая для троллейбуса, — 15 см. Если вода глубже, то, по правилам, водитель обязан прекратить движение. Конечно, троллейбус надежно защищен от воды, но когда улицы превращаются в реки, а забитые ливневки не справляются, троллейбусы либо стоят, либо диспетчеры в оперативном режиме меняют линии движения, пуская троллейбусы в объезд или разворачивая в обратную сторону.

Но несмотря на все трудности, уже почти 70 лет ежедневно с 5 часов утра и до полуночи, в любую погоду и время года троллейбусы неизменно движутся по городу. И никто кроме них, не перевезет дачника с большущей тележкой или пенсионера, едущего на рынок, молодую маму с детской коляской или компанию лыжников.