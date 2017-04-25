Trade-In жилья: реальная услуга или мышеловка?

Программа Trade-In, хорошо знакомая по автомобильному рынку, в последнее время проникает и в сферу недвижимости.

Сегодня в Рязани строительные компании наперебой предлагают Trade-In — зачет стоимости старого жилья при покупке квартиры в новостройке.

Но насколько рекламируемая услуга реальна и действительно ли способна облегчить обмен?

Вопрос назрел

Самостоятельно избавиться от старой квартиры и купить вместо нее новую — в нынешних условиях непростая задача. Как только выбрал у застройщика подходящий вариант — надо брать, иначе уйдет к другому покупателю. Но чтобы собрать деньги на покупку, надо быстро продать старое жилье. А сделать это сложно — рынок вторичного жилья и-за кризиса почти стоит. Можно пойти обратным путем — сначала продать старую квартиру, а потом уже выбирать новую. Но к моменту, когда старая квартира наконец продастся, нет никаких гарантий, что получится подобрать новую, соответствующую вашим требованиям. Именно с такой проблемой столкнулась семья Валуйко.

«Пару раз мы сами пытались продавать. Но проблема в том, что надо со множеством людей согласовать множество моментов. Одновременно найти квартиру, которая нравится — и продать сразу же свою квартиру. Очень трудно, чтобы все совпало. Пока наша стояла на продаже, те новые квартиры, которые мы выбрали, уже уходили с рынка. Полгода мы пытались — но не получалось, не все, как говорится, срасталось», — рассказал глава семьи Владимир Валуйко.

В этой ситуации как раз и должен прийти на выручку Trade-In. Его суть — в том, что строительная компания сама выкупает ваше старое жилье. Ждать продажи не нужно — соответственно, весь вопрос сводится к выбору новой квартиры.

Как это делается

«Реальный трейд-ин — это сделка напрямую между строительной компанией и продавцом вторичного жилья. Здесь участвуют только две стороны. И если и строительную компанию, и клиента устроили условия, они ударили, что называется, по рукам — больше клиенту ни о чем думать не надо. Собственно, вот это и есть тот самый реальный трейд-ин, который помогает в покупке нового жилья», — рассказал сертифицированный аналитик рынка недвижимости Роман Казаков.

Именно так в итоге решила квартирный вопрос семья Валуйко. «Мы нашли застройщика, у которого есть программа Trade-In. Выбрали квартиру в новостройке, приехали в офис, обсудили условия. Нас все устроило, и буквально в течение двух недель все вопросы были решены — то есть выкуп нашей старой квартиры, оформление договора на новую, ипотека на остаток суммы», — говорит Владимир Валуйко. «Строительная компания выкупила нашу квартиру, и эти средства сразу пошли в зачет нового жилья. Нас очень устроило, мы очень довольны», — добавляет его супруга Анна.

Но, оказывается, так бывает далеко не всегда. Гораздо чаще за вывеской «трейд-ин» скрывается другая схема, которая только добавляет потребителю проблем.

Как чаще бывает

«Критично важно понимать отличия трейд-ина реального от псевдо трейд-ина, — говорит Роман Казаков. — В какой-то момент многие стали заявлять о том, что в их сделках присутствует трейд-ин. Но мы провели анализ и увидели, что большинство застройщиков предлагают услуги риэлторских компаний — то есть, по сути, посредников между продавцом вторичного жилья и строительной компанией. Это так называемый псевдо трейд-ин».

При такой схеме застройщик вашу старую квартиру не выкупает. Он лишь помогает вам ее продать. Причем в большинстве случаев делает это не сам, а привлекает партнера — агентство недвижимости. По сути дела, это обычная риэлторская услуга, за которую с вас еще и берут комиссию. Разница только в том, что застройщик бронирует за вами новую квартиру на срок от 1 до 3 месяцев. Но за этим, казалось бы, преимуществом, на самом деле скрывается подводный камень.

«Учитывая сложности продажи на рынке вторичной недвижимости, можно сказать, что те месяцы, которые прописываются в договоре, очень часто не обеспечивают продажи этого вторичного жилья. И когда заканчивается по договору срок реализации, владельца квартиры очень настоятельно просят пойти на уступки — сделать квартиру дешевле. Мотивируя тем, что закончится срок — и закончится бронь на выбранное новое жилье, — пояснил эксперт. — И получается такая картина: либо человек теряет в цене, либо он не соглашается, снимается бронь на выбранную квартиру, и он, по сути, возвращается к тому, с чем был три месяца назад. Новые квартиры в течение трех месяцев, конечно же, могут подорожать, и по факту, все движения начинаются с самого начала — только с более высокими ценами на новое жилье».

Таким образом, псевдо трейд-ин, рекламируемый как преимущество для клиента, на самом деле оборачивается инструментом давления на него. Вместо выгод вы получаете убытки, продавая старую квартиру ниже рыночной цены. Или теряете время и, опять же, терпите убытки из-за поднявшихся цен на новостройки.

Как отличить

Первое и главное отличие — при реальном трейд-ин строительная компания сама выкупает вашу квартиру. Во всяком случае, вам предложат выбор — выкупить или помочь продать. При варианте выкупа вам, конечно, дадут цену несколько ниже рыночной. Но, учитывая быстроту сделки и фиксацию цены нового жилья на момент обмена — это часто выгоднее, чем долго пытаться искать покупателя на «вторичку». Выбирая помощь в продаже, вы можете попытаться выручить за старую квартиру побольше денег. Однако гарантий ее продажи по желаемой цене в оговоренный срок никто не даст — и не верьте тем, кто говорит обратное.

Второе важное отличие — бесплатность услуг. Какой бы вариант вы ни выбрали, при честном трейд-ин за все услуги с вас не возьмут ни копейки. А все вырученные от продажи старой квартиры деньги полностью пойдут в зачет стоимости новой. «Оценка квартиры, составление всех договоров, услуги по регистрации перехода права собственности — все это мы делаем бесплатно для клиента. Все сопровождение сделки, за которое риэлторы обычно берут достаточно весомую сумму, нашим клиентам не стоит ничего», — пояснила Ольга Бергер, специалист по трейд-ин одной из строительных компаний Рязани.

Таким образом, прежде чем воспользоваться услугой обмена, досконально изучите условия. И не стесняйтесь задавать вопросы. Настоящий трейд-ин на рынке есть, он действительно позволяет удобно решить свой жилищный вопрос. Но нужно отличать его от псевдо-услуги, которая может лишь осложнить вам жизнь.

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