«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

В этом году Рязанской топонимической комиссии исполняется 30 лет.

Несмотря на то, что эта структура — всего лишь консультативный орган, ее экспертные заключения, выводы и предложения учитываются городскими властями при переименовании улиц и площадей и появлении новых объектов на карте областного центра.

О том, по каким принципам даются новые названия рязанским улицам и стоит ли рассчитывать на появлении новых топонимов на территории города мы беседуем с педагогом и историком Николаем Булычевым, уже много лет возглавляющим комиссию.

Кто получит по заслугам?

— Если возникает необходимость дать имя новой улице Рязани, по каким критериям оно подбирается?

— Мы принципиально против именных названий. Когда с 1919 года в Рязани пошло массовое переименование улиц, образу нашего города был нанесен чувствительный урон. Мы это называем топонимическим Чернобылем. Едва ли не в каждом российском городе появились улицы Ленина, Маркса, Энгельса, Крупской, Дзержинского. Список типичных топонимов можно продолжать долго. В дореволюционные времена практически не было улиц, названных в честь конкретных людей.

Почтовое ведомство не присваивало наименования тем или иным частям города, а лишь фиксировало народные названия. Например, в Рязани существовала улица Мальшинская (часть нынешней улицы Свободы от перекрестка с улицы Ленина до пересечения с улицей Маяковского). Но назвали ее так не в честь мецената Мальшина, а в честь богадельни, которая была ориентиром для местных жителей и доминантой самого квартала.

Такая же ситуация с улицей Вал (нынешний Кремлевский вал) и с улицей Садовой. Главным ориентиром служили укрепления и пышные сады.

Так более 100 лет назад выглядела часть улицы Астраханской около ее перекрестка с улицами Введенской и Вознесенской. Всем трем в середине девяностых вернули исторические названия. Но в 1997 году из-за смены политической конъюнктуры Астраханскую вновь назвали именем вождя мирового пролетариата.

Недавно возникла инициатива назвать улицу в новом микрорайоне за торговым центром «Метро» именем героя Советского Союза Александра Полина. Никто не сомневается в его заслугах времен Великой Отечественной войны. Но в Рязанской области родились и жили 619 Героев Советского Союза, России, Труда, Социалистического труда, полных кавалеров Ордена славы. В честь абсолютного большинства из них не названа ни одна улица.

Такие почести в адрес одного героя, на мой взгляд, умаляют подвиг и достоинства других выдающихся земляков.

Мы считаем, что в таких случаях память можно увековечивать созданием музейных экспозиций и мемориальными досками. Это правильней и корректней. Причем такая доска есть на доме на ул 4-ая линия, где жил Александр Полин. Правда родился он не в Рязани, а в селе Бахмачеево Рязанского района, где также чтут его память.

Еще один аргумент против именных названий — это некорректное использование, а порой и коверканье имен, как в обиходе, так и в названиях различных магазинов, например «Брюки на Гоголя» или «Продукты на Крупской» На улице имени маршала Бирюзова появился магазин «Бирюза», а на улице Великанова — «Великан». Звучит нелепо и даже кощунственно.

Террористы на аншлагах

— Вы по прежнему выступаете за переименование улиц, названных в честь революционеров, занимавшихся террористической деятельностью?

— Наша позиция остается прежней этим улицам, (речь идет о топонимах, названных в честь Войкова, Володарского, Урицкого, Халтурина), нужно либо возвращать старые названия, либо давать новые, нейтральные.

— Насколько значимо мнение топонимической комиссии по данному вопросу?

— Мы можем рекомендовать, предлагать, но последнее слово за городской Думой.

Вообще, к каждому топониму нужен индивидуальный подход. Так, улица Урицкого до революции состояла из двух частей. От городского сада (ошибочно называемого горпарком) до перекрестка с нынешней улицей Есенина (она называлась Приклонской). А другая часть именовалась Касимовским переулком. Мы предлагали вернуть на карту Рязани улицу Приклонскую. Правда, Касимовский переулок в Рязани уже есть — в районе Касимовского шоссе.

В Рязани еще с первых послереволюционных лет сохранились топонимы, названные в честь людей с неоднозначной ролью в истории страны. На фото улица Дзержинского.

Что же касается улицы Халтурина, то исторического названия у нее не существует, так как раньше здесь не было домов. Часть этой улицы уже переименовано в улицу Спортивную. Относительно домов, которые находятся в микрорайоне Шлаковый и по прежнему числятся по улице Халтурина, необходимо принять взвешенное решение.

— Но у вас уже есть опыт с удалением фамилий террористов с карты Рязани. В свое время удалось переименовать улицу Каляева в Семинарскую…

— Здесь свою роль сыграла активность общественности, а сейчас городские власти выдвигают два основных аргумента против — это неоднозначное отношение в обществе к роли различных личностей и дороговизна самой процедуры. Речь идет не только о смене указателей и аншлагов на домах, но и о новом адресе регистрации каждого жители, а это означает массовый поход за справками в Росреестр, БТИ, полицию.

Продать квартиру будет невозможно, если ее адрес в документах указан неверно. Корректировка персональных данных может занять долгое время. Да и не все жители смогут оперативно отреагировать на изменения и взять на себя определенные траты. Немалые расходы понесут и юридические лица в связи со сменой адреса.

Крестные отцы улиц

Поясните, а кто сейчас составляет ядро топонимической комиссии?

— В нашу комиссию входит 27 человек. Это, в первую очередь, инициаторы ее создания Александр Ветров и Игорь Канаев. Также хочу отметить Леонида Чекурина и Александра Никольского, которые с первых дней в ее составе. У нас работают пять авторитетных профессоров, ведущие региональные краеведы, а также специалисты в других областях.

Каждое предложение многократно анализируется с использованием архивных материалов и исторических фактов. Обязателен выезд на место, где участники комиссии встречаются со старожилами.

Предлагая названия новых улиц, мы как и было принято в дореволюционное время опираемся на народную топонимику.

— Приведите конкретные примеры.

— Улицы Малиновая и Земляничная, что в микрорайоне Песочня, названы не ради красного словца. Местные жители рассказали нам, что именно здесь были густые заросли малины и земляничные поляны соответственно.

Таким же образом в Солотче появилась улица Грибная.

В строящемся сейчас микрорайоне между Канищево и Семчино планируется появление новых улиц. Чтобы найти для них благозвучное и исторически верное название, мы опросили старожилов, которые поведали, что в древние времена на этой территории располагалось принадлежавшее одному из рязанских князей поле, где паслись его лошади. И до сих пор многие жители окрестных деревень называют это место Княжье поле. Таким образом на карте города и возникла улица с подобным названием.

— Но согласитесь, на карте Рязани есть немало улиц, чьи названия режут слух — Индустриальная, Промышленная, Предзаводская, Тракторный проезд.

— Такие наименования, действительно, не назовешь поэтичными, но, как правило, они появлялись исходя из уже упомянутого мной принципа, соблюдавшегося в дореволюционные годы. На улице Мясницкой (нынешней Горького торговали мясом, на Сенной (бывшей Маяковского) — сеном на Краснорядской — текстилем, на Горшечной (Кольцова) — гончарными изделиями. Упомянутые вами неблагозвучные названия говорят лишь о соседстве с промышленными предприятиями.

— И все же, какие же принципы нужно соблюдать при смене названий улиц и рождении новых топонимов?

Рязань активно застраивается, и при выборе названий для новых улиц эксперты часто прислушиваются к мнению местных жителей. На месте нынешней улицы Земляничной в Песочне когда-то был богатый ягодами луг.

— Первое — это возвращение исторических названий, где это возможно. Мы инициировали этот процесс еще 30 лет назад. Первыми возвратили названия улицы Скоморошинской (бывшей улицы 26-ти Бакинских комиссаров, улицы Рыбацкой (Энгельса) и Сенной (часть ныне существующей улицы Маяковского).

Название одной из старейших в городе улицы Затинной означает находящаяся за тыном, за забором, то есть несколько сот лет назад здесь проходила граница Рязани.

К 900-летию Рязани планировалось вернуть исторические названия 25 улицам, но нам не удалось выполнить это намерение на 100 процентов. Улицы Мясницкая, Владимирская и Мальшинская (нынешняя улица Свободы) так и не возникли на карте города.

Кстати, улица где находится редакция RZN.info в начале прошлого века называлась Левицкой. Но это не именное, а народное наименование, так как здесь находился дом богатого горожанина Левицкого, и он был ориентиром для местных жителей.

Мы, например, поддерживаем предложение вернуть историческое название Архиерейская для улицы Рабочих, находящейся фактически на территории Кремля. Именно так она именовалась столетие назад.

Уже упомянутую улицу в районе реки Павловки, которую хотят назвать в честь Александра Полина, на наш взгляд, правильней именовать Бахотной, так как именно здесь протекает ручей Бахот. В связи с крупным строительством в этой местности ручей может исчезнуть, а память о нем необходимо сохранить. На территории Рязани немало топонимов, отражающих соседство с водоемами — ул Окская, Павловская, Быстрецкая, Право и Лево-лыбедская.

— В этом году Рязанской топонимической комиссии исполняется 30 лет. Как собираетесь отмечать круглую дату?

— Мы планируем выпустить сборник трудов членов комиссии по топонимике нашего города. Туда войдет и описание 50 основных микрорайонов Рязани. Это деление было узаконено в 2000 году решением горсовета, но так и не претворено в жизнь.

Отсутствии такой классификации вносит путаницу и рождает множество неточностей и нелепостей в городской топонимике. Например, название Дашково-Песочня по отношение к очень большому микрорайону некорректно. На территории нынешней Песочни было сразу несколько населенных пунктов — села Шереметьева Песочня и Дашкова Песочня и деревня Черезова Песочня. Более правильное название этого микрорайона Песочня. Справедливость необходимо восстановить.