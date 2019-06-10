Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В субботу, 8 июня, в ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю. Для жителей жилого комплекса и потенциальных покупателей таунхаусов провели мастер-класс по приготовлению колбасок на гриле, а также экскурсии по домам.

Малоэтажный жилой комплекс «Красная Горка» расположен в тихом микрорайоне Канищево, в 15-ти минутах езды от центра города, рядом с торговыми центрами, ФОКом, храмами, детсадами, школами и больницами.

Из окон таунхаусов открывается вдохновляющий вид на заливные луга и озера, на территории есть спортивная и детская площадки, парковочные места.

Безопасность гарантирована инновационной системой охраны с камерами видеонаблюдения, а бесперебойное функционирование всех коммуникаций и инфраструктуры — собственной управляющей компанией.

Таунхаусы имеют индивидуальный вход с улицы: на первом этаже со стороны главного входа, а также со стороны земельного участка, на котором можно поставить шезлонги, организовать цветник и устроить барбекю с друзьями на свежем воздухе.

Все дома имеют свободную планировку.

В таунхаусах можно организовать кухню, столовую, гостиную, а в цокольном этаже — прачечную или парилку с бильярдом.

Наталья проживает в ЖК «Красная горка» уже около года, на семейный праздник она пришла вместе со своей дочкой.

«У нас закрытая, охраняемая территория, все дома в европейском стиле, нет заборов. Здесь можно спокойно оставить ребенка и не переживать за него. В „Красной горке“ очень дружный коллектив. Вместе мы придумали праздник поселка, который отмечаем через неделю после Пасхи — на Красную горку. Вместе мы не только собираем огромные столы, но и приводим территорию в порядок: проводим субботники в пойме озер», — рассказала Наталья.

Ирина и Игорь вместе со своими сыновьями Костей и Львом остались довольны экскурсией по домам и всему поселку.

«Определяющее значение при покупке дома будет играть вид на пойму озер. Пока мы видим одни плюсы: закрытая территория, близко к школам, садам и поликлиникам. Большая и ухоженная территория, есть детская площадка, площадка для волейбола и футбола — это значит, можно спокойно оставлять детей на территории. Также понравилась свободная планировка домов и огромная площадь», — поделилась Ирина.

Остались довольны «Красной горкой» и потенциальные покупатели Александр и Светлана.

«Здесь интересная черта города: одновременно и за городом и рядом со всей инфраструктурой. В таунхаусах понравилось индивидуальное планирование и интересный формат, не похожий на все то, что есть в нашем городе. Надеюсь, что дизайнеры нам подскажут, что можно сделать на такой большой площади. Еще большим плюсом для нас является личная территория, которую можно обустроить на собственное усмотрение», — подчеркнули они.

В завершении семейного праздника организаторы разыграли ценные призы для жителей и гостей ЖК «Красная горка».