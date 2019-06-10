Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 8 июня, в ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю. Для жителей жилого комплекса и потенциальных покупателей таунхаусов провели мастер-класс по приготовлению колбасок на гриле, а также экскурсии по домам.
Малоэтажный жилой комплекс «Красная Горка» расположен в тихом микрорайоне Канищево, в 15-ти минутах езды от центра города, рядом с торговыми центрами, ФОКом, храмами, детсадами, школами и больницами.
Из окон таунхаусов открывается вдохновляющий вид на заливные луга и озера, на территории есть спортивная и детская площадки, парковочные места.
Безопасность гарантирована инновационной системой охраны с камерами видеонаблюдения, а бесперебойное функционирование всех коммуникаций и инфраструктуры — собственной управляющей компанией.
Таунхаусы имеют индивидуальный вход с улицы: на первом этаже со стороны главного входа, а также со стороны земельного участка, на котором можно поставить шезлонги, организовать цветник и устроить барбекю с друзьями на свежем воздухе.
Все дома имеют свободную планировку.
В таунхаусах можно организовать кухню, столовую, гостиную, а в цокольном этаже — прачечную или парилку с бильярдом.
Наталья проживает в ЖК «Красная горка» уже около года, на семейный праздник она пришла вместе со своей дочкой.
«У нас закрытая, охраняемая территория, все дома в европейском стиле, нет заборов. Здесь можно спокойно оставить ребенка и не переживать за него. В „Красной горке“ очень дружный коллектив. Вместе мы придумали праздник поселка, который отмечаем через неделю после Пасхи — на Красную горку. Вместе мы не только собираем огромные столы, но и приводим территорию в порядок: проводим субботники в пойме озер», — рассказала Наталья.
Ирина и Игорь вместе со своими сыновьями Костей и Львом остались довольны экскурсией по домам и всему поселку.
«Определяющее значение при покупке дома будет играть вид на пойму озер. Пока мы видим одни плюсы: закрытая территория, близко к школам, садам и поликлиникам. Большая и ухоженная территория, есть детская площадка, площадка для волейбола и футбола — это значит, можно спокойно оставлять детей на территории. Также понравилась свободная планировка домов и огромная площадь», — поделилась Ирина.
Остались довольны «Красной горкой» и потенциальные покупатели Александр и Светлана.
«Здесь интересная черта города: одновременно и за городом и рядом со всей инфраструктурой. В таунхаусах понравилось индивидуальное планирование и интересный формат, не похожий на все то, что есть в нашем городе. Надеюсь, что дизайнеры нам подскажут, что можно сделать на такой большой площади. Еще большим плюсом для нас является личная территория, которую можно обустроить на собственное усмотрение», — подчеркнули они.
В завершении семейного праздника организаторы разыграли ценные призы для жителей и гостей ЖК «Красная горка».
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