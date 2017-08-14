Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

Сегодня информационные технологии относятся к самым привлекательным для россиян профессиональным областям. С учетом стабильности, перспективности и, конечно же, доходности сферы это совершенно неудивительно.

Другое дело, что входной порог в нее был высоким всегда и для всех, а особенно — для начинающих специалистов без профильного образования и трудового стажа.

У молодых рязанцев, однако, появился новый путь в ИТ, который не требует технических знаний или опыта работы и займет буквально пару месяцев.

Быстро начать карьеру в ИТ с нуля предлагает компания A1QA, которая вошла в двадцатку мировых лидеров по тестированию программного обеспечения. Филиал в Рязани стал для нее четвертым производственным центром, остальные находятся в родной для компании Беларуси.

Кроме того, она располагает коммерческими представительствами в Москве и Лондоне, а также в нидерландском Лелистаде и американском Лейквуде.

В тестировщики иди — и тебя научат

За свою 14-летнюю историю A1QA выросла более чем до 500 сотрудников и протестировала более 1500 разных программ и приложений. Среди ее крупнейших клиентов немало известных российских брендов, таких как «Лаборатория Касперского», «Аэрофлот», Yota, «МегаФон», «Фаберлик» и другие. Это послужило для компании главной причиной расширения в восточном направлении, а заодно гарантировало новому филиалу стабильность и благодатную почву для развития.

В открывшемся прошлой осенью рязанском офисе сейчас работают 13 сотрудников. Практически все из них — студенты и выпускники местных вузов, еще несколько месяцев назад знавшие о тестировании программного обеспечения совсем немного. Уже к началу следующего года компания планирует увеличить штат как минимум вдвое, причем также за счет начинающих «айтишников».

В отличие от большинства существующих на местном рынке предприятий и организаций, A1QA не просто охотно рассматривает неопытных кандидатов, но и делает ставку на самостоятельную подготовку кадров, в том числе с нуля. Чтобы претендовать на должность в компании, глубокие знания в ИТ или диплом по технической специальности необязательны. Достаточно быть с компьютером на «ты», а также иметь время и, само собой, желание учиться.

Те, кто соответствует этим нехитрым запросам, получат возможность всего за пару месяцев начать карьеру полноценных «айтишников» с оплачиваемой работой в A1QA. В контексте рынка труда и требований в сфере ИТ подход компании к найму может показаться крайне необычным, но при ближайшем рассмотрении он убедительно доказывает свою обоснованность.

Раз, два — и в дамки!

Для начала будущим тестировщикам необходимо заполнить анкету на сайте A 1 QA , а затем пройти тест на логическое мышление и краткое собеседование. После этого их ждет ключевой этап начальной подготовки — бесплатные корпоративные курсы. Обучение новой профессии длится около месяца и с учетом домашних заданий занимает порядка 30 часов в неделю. Успешные кандидаты в течение 2-3 недель закрепляют свежие знания и навыки на стажировке и в итоге становятся частью команды A1QA.

Секрет столь быстрых сроков лежит на поверхности. Как и все образовательные процессы в A1QA, программа курсов носит сугубо практический характер. Более того, компания привлекает для преподавания исключительно собственных сотрудников — опытных инженеров и управленцев.

Такая методика отлично зарекомендовала себя за многие годы применения в Беларуси, поэтому ее перенесли в Рязань почти без изменений. Она подходит как студентам и выпускникам технических специальностей, так и молодым людям с гуманитарным образованием. Кстати, именно большое количество и разнообразие вузов побудило A1QA выбрать для нового офиса Рязань, а не какой-либо другой российский город.

Отдельно радует, что компания не зажигает красный свет для кандидатов, которым не удалось пройти отбор на курсы с первой попытки. Они могут рассчитывать на профессиональные советы по самообразованию и, набравшись дополнительных знаний, еще раз попробовать свои силы через несколько месяцев.

На гребне волны

На курсах и стажировке обучение для новых сотрудников A1QA далеко не заканчивается. Специалисты компании непрерывно развиваются на протяжении всего времени работы в ней, которое, к слову, составляет в среднем около пяти лет.

Необходимость постоянно совершенствоваться присутствует в ИТ-индустрии по умолчанию. Сфера быстрыми темпами движется вперед, технологии обновляются чуть ли не каждый день, и, чтобы не обесцениваться и оставаться в обойме, нужно хотя бы шагать с прогрессом в ногу. Поэтому обучение в A1QA бывает как факультативным, так и обязательным. Ну, а тех, кто эволюционирует самостоятельно, компания всячески поощряет и поддерживает.

A1QA располагает рядом центров компетенции по основным направлениям работы, где всем сотрудникам доступны разнообразные образовательные программы. При желании в них можно не только отточить навыки функционального тестирования, но и научиться тестировать мобильные приложения, освоить менеджмент, бизнес-анализ или, к примеру, автоматизацию тестирования. Обучением специалистов занимаются лучшие инженеры и кураторы компании — непосредственно на месте и удаленно.

За годы работы A1QA в центрах компетенции накопилась богатая экспертиза, полученная на проектах абсолютно разного характера: от мобильных и веб-приложений, «умных» устройств и «интернета вещей» до решений для здравоохранения, финансового сектора и даже космонавтики. Поэтому ограничения в выборе дальнейшего пути для молодых «айтишников"-тестировщиков практически отсутствуют. И можно легко переквалифицироваться, например, из функционального тестировщика в специалиста по автоматизированному или нагрузочному тестированию.

Как и подготовительные курсы, внутреннее обучение в A1QA строго ориентировано на практику. Сотрудники незамедлительно начинают применять новые знания в заданиях и на проектах, тем самым принося пользу и себе, и работодателю. Кроме этого, программы для центров компетенции формируются и пересматриваются исходя из текущих потребностей компании и рынка. Это позволяет сохранять востребованность как профессионала, а значит придает уверенности в завтрашнем дне.

Образовательные процессы в основном проходят прямо в офисе и, фактически, интегрированы в рабочие. Более того, порядка 10% трудового времени в A1QA отводится на самообучение. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный формат: «живые» лекции и воркшопы, вебинары, самостоятельное погружение в тему и выполнение заданий. Помощь и обратная связь от руководителей обеспечены в любом случае, даже если выбранное направление не совпадет с актуальными нуждами компании.

Огромное внимание, которое уделяется развитию специалистов, приносит вполне осязаемые результаты. Если в среднем по индустрии тестирования ПО карьерный рост происходит раз в несколько лет, то в A1QA на это уходит не больше года. Причем за такой же срок вполне возможно заслужить двух- и даже трехкратное повышение зарплаты.