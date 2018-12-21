Спартакиада ГК «Автоимпорт». Большинство работников холдинга активно участвуют в соревнованиях по 15 видам спорта

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В ноябре на базе спорткомплекса «Локомотив» прошел чемпионат по стритболу. Восемь команд мужчин и женщин на протяжении четырех часов выясняли, кто же главный на баскетбольном поле. Напряженная борьба, точные броски и нежелание проигрыша привела команду Администрации (в нее входят сотрудники главного офиса компании) к долгожданной победе. На второй ступени пьедестала почета оказались представители автосалонов Toyota и Lexus — команда «Смарт». В упорной борьбе бронзовыми призерами соревнований стали сотрудники из команды «Есенин».
Начало декабря оказалось для работников ГК «Автоимпорт» максимально спортивным. На протяжении двух недель лучшие волейболисты компании боролись за первенство в этом виде спорта. Между командами образовалась напряженная борьба, ведь каждый мечтал завоевать заветную медаль. Справиться с волнением помогали болельщики, которые барабанили и аплодировали каждому забитому мячу в поддержку своих игроков. В результате всех соревновательных дней третье место заняла команда «Смарт», на второй позиции — сотрудники компании из команды «Магнито», победителями чемпионата по волейболу стала команда «Московский».
Пожалуй, наиболее долгожданными оказались соревнования по бильярду. 16 лучших игроков, по двое из каждой команды боролись за первенство. За столами разгорались нешуточные страсти, и каждый игрок до последней минуты пытался вырвать победу в очередной партии. Бессменным лидером в личном зачете уже не первый год становится Олеся Малина, которая достойно обыграла серебряного призера Максима Кандаловского. Бронзовым призером соревнований стал Виктор Макаров. В командном зачете на третьем месте — команда «Аркада», на втором — «Магнито». Лидерами в данной дисциплине стали игроки из команды «Московский».
Борьба между командами в рамках спартакиады ГК «Автоимпорт» идет нешуточная, и предсказать, кто же станет победителем, на данном этапе сложно. Ведь впереди еще соревнования по восьми видам спорта, среди которых дартс, шашки и шахматы, лыжные гонки.
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