Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о ходе строительства «нового архитектурного украшения города» — клубного дома премиум-класса «Легенда Горького», который строится на улице Горького.

В центре развивающегося мегаполиса

«Дом „ Легенда Горького“ вобрал в себя лучшие представления о клубном доме в центре развивающегося мегаполиса — отличное месторасположение, современное функциональное наполнение, классические архитектурные формы и утонченный дизайн внутренних пространств, приватная и располагающая атмосфера малого центра Рязани в сочетании с уютным сквером во дворе с его тихими уголками, прогулочными аллеями и выделенными зонами отдыха для детей», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, в пешей доступности от клубного дома находятся театры, музеи, школы и гимназии, детские сады, торговые и развлекательные комплексы, объекты культурного и исторического наследия.

Команда проекта

«Мармакс» планировал создать не просто дом, а дом с комфортной средой для жизни, с большими возможностями для создания индивидуального личного пространства.

«Над созданием атмосферности дома „Легенда Горького“ работала команда настоящих профессионалов студии дизайна „E&E“, которая вместе с застройщиком смогла создать особое пространство для жизни в доме „Легенда Горького“: авторский дизайн холлов и входных групп, экологичные материалы и обилие светлых оттенков в декоре, наполняют светом все пространство дома внутри», — говорится в сообщении.

Официальным партнером проекта «Легенда Горького» стала кирпичная компания «Брикус», поставляющая высококачественные материалы для возведения внешних стен и перегородок, а также для отделки фасада.

«Благодаря крупнейшему мировому производителю стекла „Guardian Industries“, клубный дом будет иметь остекление из мультифункционального стекла „SunGuard® HP Neutral 60/40“, которое характеризуется оптимальным коэффициент пропускания видимого света, теплосбережением и точностью цветопередачи», — отметили в «Мармаксе».

Создавая легенду

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» — девелопер проекта «Легенда Горького» — начала строительные работы на объекте летом 2017 года. Проектом предусмотрено 20 приватных квартир с возможностью объединения нескольких в одну. Большая часть владельцев недвижимости в доме «Легенда Горького» поступили именно так.

Как сообщает пресс-служба компании, строительство клубного дома осуществляется в соответствии с графиком. На март 2018 возведены все пять этажей, производится кладка внешних стен и внутренних перегородок из блоков «Porotherm», которые характеризуются шумоизоляцией и теплопроводностью.

«Проезжая по улице Горького, рязанцы уже сейчас могут наблюдать дом „Легенда Горького“ — дом, созданный для тех, кто хочет всегда быть в центре событий, но в тоже время жить в месте для комфортной жизни и отдыха», — заключили в пресс-службе.