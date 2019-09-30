«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года. Как сообщили в компании, за это время клиника получила более тысячи благодарных отзывов, показав очень хорошие результаты.

Проект продолжит свое развитие, поэтому впереди рязанцев ждет еще больше уникальных диагностических и терапевтических возможностей, а также новых интересных проектов, отметили в «СМ-Клиника».

Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» — это крупная федеральная сеть частных медицинских центров для взрослых и детей. Сейчас в ее состав входят более 20 многопрофильных клиник, представленных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и, конечно же, Рязани.

«Здоровье и комфорт пациента для нас превыше всего. Открывая клинику в Рязани, мы сделали упор не только на оказании качественной медицинской помощи с использованием современного передового оборудования, но и на предоставлении услуг, которых нет в большинстве рязанских клиник», — сообщил в «СМ-Клиника».

Речь идет о круглосуточной записи на прием, возможности сделать УЗИ сердца и сосудов, вызове на дом узкоспециализированных специалистов (кардиолога, дерматолога), уточнил представитель холдинга.

В клинике ведут прием более 70 врачей разных специальностей, в том числе: педиатр, терапевт, дерматолог, аллерголог-иммунолог, невролог, хирург, травматолог-ортопед, уролог, офтальмолог, психиатр-нарколог, пульмонолог и другие.

«Консультации высококвалифицированных врачей, современное оборудование, передовые технологии по доступным ценам — это не все, что мы можем предложить жителям Рязани. Последние полгода мы проводим «Школу здоровья» для взрослых и детей, а недавно запустили проект «Московский врач», — отметил представитель холдинга.

«Школа здоровья» — проект, реализуемый в Рязани. Во время занятий врачи учат граждан заботе о самом ценном — своем здоровье. Уроки проходят как для взрослых, так и для детей.

25 сентября врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юрий Севостьянов провел занятие для строителей из компании «Зеленый сад» на тему оказания первой помощи. А 27 сентября врач-эндокринолог Наталья Антонова рассказала воспитанникам детского сада №21 «Остров детства» о полезной и вредной еде.

Узнать о предстоящих уроках «Школы здоровья» можно по телефону +7 (4912) 77-67-51 или на сайте «СМ-Клиника».

«СМ-Клиника» расположена по адресу: Рязань, улица Васильевская, строение 3.