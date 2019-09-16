Московские врачи принимают пациентов в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 8 сентября, отметил день рождения первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани, открывшийся в начале осени 2018 года. Спустя год усердной работы в клинике заявляют: «Проект оказался успешным и продолжает оправдывать ожидания». Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» — это крупная федеральная сеть частных медицинских центров для взрослых и детей. Сейчас в ее состав входят более 20 многопрофильных клиник, представленных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и, конечно же, Рязани.
«Как и все наши клиники, медицинский центр в Рязани отличается высокой технологической оснащенностью и широкими возможностями для пациентов. Здесь ведут прием более 70 врачей разных специальностей. Наши пациенты могут обратиться за помощью к педиатру, терапевту, дерматологу, аллергологу-иммунологу, неврологу, хирургу, травматологу-ортопеду, урологу, офтальмологу, психиатру-наркологу, пульмонологу и другим специалистам», — сообщили специалисты холдинга.
Там отметили, что клиенты могут воспользоваться широким спектром диагностических услуг, поскольку в клинике есть собственный лабораторно-диагностический центр.
Для удобства пациентов работает дневной стационар. Есть возможность вызова врача на дом.
По мнению основателя и генерального директора ГК «СМ-Клиника» Николая Смыслова, добиться успеха можно, только создав хорошую команду. Поэтому пациенты «СМ-Клиника» могут обратиться за помощью к врачам самого высокого уровня, среди которых есть академики РАН, профессора, доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук.
За консультацией таких специалистов не нужно ехать в столицу: в июле «СМ-Клиника» запустила еще один масштабный проект под названием «Московский врач». Ведущие врачи холдинга сами приедут в Рязань, чтобы принять пациентов.
Переплачивать за такую консультацию не придется: ее стоимость останется такой же, как если бы клиентов принимал специалист «СМ-Клиника» в Рязани — от 900 рублей.
Плюсы участия в проекте «Московский врач»:
«Что еще вы получите от участия в проекте „Московский врач“? Вдвое больше внимания к вашему здоровью благодаря совместной работе рязанских и московских врачей. Не зря ведь говорится: „Одна голова хорошо, а две — лучше“. Работая коллективно, мы не оставим болезням ни единого шанса», — подчеркнули специалисты.
Каждый месяц в Рязань будут приезжать врачи разных специальностей. Сентябрь объявлен месяцем хирургии.
Расписание приема московских врачей на сентябрь можно посмотреть здесь. По ссылке также можно проголосовать за то, какие специалисты приедут в Рязань в следующем месяце.
«"СМ-Клиника» — это по-настоящему качественная медицинская помощь по доступным ценам. Обращайтесь, мы всегда готовы помочь", — добавили в сообщении.
Клиентов ждут по адресу: Рязань, улица Васильевская, строение 3.
Режим работы: с 8:00 до 21:00, без праздников и выходных. Круглосуточная запись:
© RZN.info
|
cледующая новость →Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут