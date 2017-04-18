Слияние бизнеса и спорта. Почему рязанские предприниматели поддерживают любительский хоккей

Самый масштабный спортивный проект страны — Ночная Хоккейная Лига занимает особое место в спортивной жизни Рязани. Изначально, в первом сезоне, на лед выходили семь команд, сейчас их шестнадцать (более 400 игроков со всей области). Приезжавший оценить рязанскую НХЛ исполнительный директор лиги Александр Третьяк назвал Рязань «столицей любительского хоккея», отметив превосходную организацию соревнований.

Конечно, организация тренировок и игр на неизменно высоком уровне требует значительных финансовых затрат, и невозможна без жестов доброй воли со стороны крупных фирм, финансово поддерживающих этот проект. Благодаря спонсорам, а руководители и представители многих рязанских компаний сами являются активными игроками или болельщиками, проводятся матчи, победители получают призы, а лучшие игроки — подарки.

Президент Ночной Хоккейной Лиги, член Правления Федерации хоккея России, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев вручает статуэтку Президенту ГК «Автоимпорт» Олегу Смирнову

Генеральный спонсор на протяжении всех сезонов — группа компаний «Автоимпорт». Именно «Автоимпорт» взял на себя основные вопросы по организации турниров. Конечно, в этом огромную роль играет личное участие президента группы компаний «Автоимпорт» Олега Смирнова, который, являясь региональным представителем НХЛ, вкладывает в это дело помимо финансов еще и немало душевных сил и времени. Глядя на его пример, другие рязанские предприниматели также стремятся поддержать любительский хоккей. И для каждого из них помощь НХЛ — это еще проявление любви к хоккею, стремление внести вклад в общее дело развития спорта и здорового образа жизни в регионе.

«АльфаСтрахование» — одна из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг, компания признана лучшей страховой компанией года в России по версии британского журнала World Finance.

Спонсор турнира директор Рязанского филиала ОАО «Альфа Страхование» Елена Романова вручает приз лучшему ассистенту Отборочного этапа Валерию Сорокину

Елена Романова, директор Рязанского филиала ОАО «АльфаСтрахование»:

— Поддержка спорта — часть корпоративной политики компании. Мы всегда готовы поддерживать инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и повышение интереса жителей Рязани, и особенно юного поколения, к физкультуре и спорту. В первую очередь это выражается в спонсорской помощи НХЛ.

К тому же для меня хоккей — это один из самых замечательных и любимых видов спорта. В Рязани он вызывает очень большой интерес: на трибунах есть и маленькие дети, и седовласые мужчины, много женщин. Я сама регулярно хожу на матчи, болею за команду «Автоимпорт». Сама не играю, но когда наблюдаю за игрой, то порой возникает желание выйти на лёд. Надеюсь, что когда-нибудь в Рязани появится женская хоккейная команда.

ПАО Банк «Югра», более 26 лет работающий на российском рынке банковских услуг и обеспечивающий своим клиентам самый широкий спектр высококачественных банковских продуктов и услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений.

Управляющий Операционным офисом в Рязани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в Москве Иван Павлов вручает приз лотереи

Алексей Нефедов, президент ПАО Банк «ЮГРА»:

— Более 4 лет назад банк «Югра» стал партнером Ночной Хоккейной Лиги: на наших глазах объединение энтузиастов превратилось в ведущую организацию любительского хоккея в России. Для нас поддержка НХЛ — это посильная помощь спорту и вклад в здоровье россиян. Мы видим положительный эффект: с каждым годом все больше людей встает на коньки, по всей стране создается хоккейная инфраструктура.

В прошлом году банк поддержал новый хоккейный турнир — «Кубок Чемпионов НХЛ — банк «Югра», в котором принимают участие сильнейшие команды Лиги. Банк участвует в создании других интересных проектов для НХЛ. В прошлом году мы создали Карту члена Ночной Лиги. Это банковская карта, которую также можно использовать в качестве удостоверения личности и пропуска на спортивные мероприятия.

Хоккей — игра победителей. Наблюдая за игрой или участвуя в ней, я часто провожу аналогии с бизнесом: если ты стараешься изо всех сил и умеешь работать в команде — все получится наилучшим образом.

ООО «СПК — Зеленый сад» — ведущая строительная компания Рязани, которая входит в число крупнейших застройщиков, сформировавших современный облик города.

Олег Смирнов и председатель совета директоров ГК «Зеленый сад» Алексей Самохин вручают диплом за участие в Отборочном этапе представителю команды «Динамо» Олегу Шпортуну

Алексей Самохин, председатель совета директоров ГК «Зеленый сад»:

— НХЛ объединяет людей, которым спорт близок как часть жизни. Она наглядно показывает, что, как бы ты ни был загружен на работе или в бизнесе, если хочешь заниматься спортом — ничто не может тебе помешать. Это отличный пример и для подростков, и для взрослых. И, конечно, это возможность заниматься настоящим спортом, не будучи профессиональным спортсменом. Для меня хоккей — это, в первую очередь, возможность встретиться с друзьями, оставить за бортом все мысли о работе и прожить два часа совершено другой жизни. Когда ты в плотном рабочем ритме, когда на плечах — ответственность за сотни сотрудников и тысячи клиентов, такая возможность очень важна. И, кроме того, хоккей — это команда. Невероятные эмоции, когда добиваешься победы за счет командной игры, когда все действуют на площадке, как единое целое. Трудно это описать, еще труднее с чем-то сравнить. И точно нельзя ничем заменить.

ООО «БАЛТ-ОСТ» — хорошо известный производитель и поставщик натуральной рыбной продукции «Морская держава», поставляемой на рынок России и стран ближнего зарубежья.

Матч НХЛ Рязанской области ХК «Лесной» - «Держава», на льду справа игрок команды «Держава» спонсор турнира заместитель директора по производству ООО «БАЛТ-ОСТ» Рамиль Халиуллин

Рамиль Халиуллин, заместитель директора по производству:

— Мы поддерживаем хоккей потому что любим этот спорт. Пять человек из нашей компании, в том числе я, сам играют в НХЛ в команде «Держава». Мы любим хоккей и хотим, чтобы он развивался. Я встал на коньки 15 лет назад вместе с сыном, когда он начал учиться. И с тех пор играем вместе. Несмотря на то, что провожу на работе по 10 часов, после рабочего дня с удовольствием иду на хоккей. Сын с 2001 года играет за команду «Динамо», езжу на их игры в Москву, болеть за команду.

ООО «Рельеф-центр» — №1 в дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества на Российском рынке.

Заместитель директора ООО «Рельеф-Центр» Иван Снимщиков вручает приз лучшему вратарю Отборочного этапа Владимиру Бобикову

Иван Снимщиков, заместитель директора ООО «Рельеф-Центр»:

— Рязань — это столица любительского хоккея. И действительно количество команд в Рязани увеличивается быстрее, чем в других регионах. Хотя некоторые из них гораздо больше по численности населения. В этом году, например, было 16 команд. Для Рязани это значимое явление. Рельеф поддерживает многие спортивные мероприятия в городе и области, НХЛ не стала исключением, мы решили поддержать проект. Внутри своей компании мы также стимулируем сотрудников заниматься хоккеем, оплачиваем сотрудникам тренировки. Поскольку своей команды у нас пока нет, некоторые наши сотрудники выступают в НХЛ в составе других команд. Но думаем, что со временем, появится и своя.

ООО «ТПК Оконные технологии», которая уже 17 лет занимается светопрозрачными конструкциями и фасадами.

Президент Ночной Хоккейной Лиги, член Правления Федерации хоккея России, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев вручает статуэтку генеральному директору ООО «ТПК Оконные технологии» Дмитрию Телкову

Дмитрий Телков, генеральный директор ООО «ТПК Оконные технологии»:

— Имея огромное уважение к Олегу Евгеньевичу Смирнову, нашему бизнес-партнеру, который делает такое хорошее дело, я уверен, что этот проект не должен тянуть один человек. Поэтому решил помочь. Тем более, что я фанат хоккея, болею за ЦСКА. Хожу на все решающие матчи. Раньше сам играл. У нас была корпоративная команда «Техносервис», но в 2008—2009 годах в связи с экономической ситуацией, ее пришлось закрыть.

Агентство интернет-рекламы «Контраст» — команда профессионалов в сфере интернет-маркетинга с которой приятно иметь дело.

Представитель Агентства интернет-рекламы «Контраст» Алексей Токмаков вручает приз лотереи

Юрий Токмаков, директор агентства интернет-рекламы «Контраст»:

— Мы сами играем в хоккей и видим, как НХЛ даёт пример здорового образа жизни и сплоченности для тех, кому за 40. Каждый год прибавляются команды, увеличивается число болельщиков. На матчи приходят не только те, кто играет, но и их окружение: друзья, знакомые, родственники, жены. Это хороший пример для других, ведь многие, к сожалению, предпочитают спорту дружбу с зелёным змием. А хоккей — образец того, как можно вести интересную жизнь, сохранять долголетие, физическую и умственную активность. Поэтому мы считаем, что НХЛ — хорошее движение, которое нужно поддерживать.

ООО «Лина» — динамично развивающаяся производственная компания, специализирующаяся на выпуске и реализации более 150 наименований замороженных полуфабрикатов торговых марок «С пылу с жару» и «Наши молодцы».

Генеральный директор ООО «Лина» Наталья Титова вручает приз «Джентльмену Отборочного этапа» игроку команды ХК «Лесной» п.Лесной Шиловского района Анатолию Лушину

Наталья Титова, генеральный директор ООО «Лина»:

— ООО «Лина» всегда с большим удовольствием участвует в мероприятиях города и поддерживает интересные и полезные проекты. НХЛ уже на протяжении нескольких лет является неотъемлемой частью спортивной жизни нашего родного города. Это хороший пример для молодежи и подрастающего поколения, ведь спорт, как и качественные продукты питания, — источник силы, здоровья и удовольствия. Помимо финансового участия мы активно поддерживаем любимые команды и болеем за них всей компанией! Хоккей — это не просто спорт, это жизнь на льду. В хоккее, как и в бизнесе, бывают взлеты и падения. Так же как и бизнес, хоккей — это командная игра, где важна роль каждого участника, так же как и в бизнесе, в хоккее на первом месте — партнерство. Поэтому наша компания выбирает хоккей, и мы хотим сказать спасибо всем хоккеистам и организаторам за те эмоции, которые испытываем во время матчей.

Компания «Феликс» — крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России, единственный бренд национального уровня на рынке офисной мебели.

Помощник президента ГК «Автоимпорт» Анна Морозова вручает благодарность директору компании «Феликс» Виталию Горячеву

Виталий Горячев, директор компании «Феликс»:

— Поддержку НХЛ для меня можно назвать порывом души. Это не столько спонсорство, сколько благотворительность, поскольку прямой выгоды для нашей компании тут нет. Вопрос в том, что лично мне очень симпатично то, что делает Олег Евгеньевич Смирнов для развития хоккея. Я уважаю людей, которые делают что-то значимое для общества, ведь большинство не утруждают себя большой общественной работой.

ГК «Атрон» — один из крупнейших региональных холдингов, в составе которой несколько десятков предприятий разного уровня и профиля.

Член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, член правления Федерации хоккея России, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский вручает статуэтку спонсору турнира президенту ГК «Атрон» Дмитрию Малахову

Дмитрий Малахов, президент ГК «Атрон»:

— Будучи социально ответственно компанией, мы стремимся оказывать поддержку и помощь всем, кто в ней нуждается. Развитие спорта в регионе — одна из наиболее значимых задач, поскольку спорт способствует пропаганде здорового образа жизни, а в силу того, что я сам активный спортсмен и играю в хоккей в команде «Динамо», то для меня поддержка спорта имеет особое значение. Я с радостью выхожу на лед, получая от игры больше удовольствие. Понятно, что без спонсорской поддержки невозможна жизнь столь масштабного проекта, поэтому мы по мере возможностей помогаем организаторам, чтобы Ночная Хоккейная Лига в нашем городе развивалась, поддерживая статус Рязани как столицы любительского хоккея.

Фото предоставлены организаторами