Скупой платит дважды. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

Глубокие траншеи на городских улицах, сотрудники коммунальных служб с мрачными лицами и экспрессивной лексикой.

Такая картина привычна для рязанцев: ей не один год, как и шуткам про «раскопки», «поиски кладов» и «строительство метро».

Впрочем, объяснения представителей городских коммунальных служб разнообразностью не отличаются.

Первая причина, которую они называют, — скудость бюджета, вторая — нерадивость привлеченных подрядчиков.

Но, возможно, это всего лишь часть правды. Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб? А детали скрываются в технических заданиях и сметной документации, которые заказчик, то есть мэрия Рязани, готовит перед торгами, согласно 223ФЗ.

Что показал тепловизор?

Как пример — плановая замена труб в Московском районе по улице 4-ый Тракторный проезд. Там подрядчику предстояло заменить теплотрассу длиной более 300 метров. Стоимость работ — 6 млн 297 тысяч рублей.

«От того, насколько грамотно будет подготовлено техническое задание, во многом и будет зависеть долговечность и надежность укладываемых труб, — рассказывает Станислав Попов, собственник и основатель компании-поставщика энергосберегающих материалов. — Конечно, большую роль играет соблюдение технологии и квалификация самого подрядчика, но применение некачественных материалов может свести все усилия на нет».

Станислав изучил техзадание от мэрии и побывал на объекте, вооружившись тепловизором. Он утверждает, что на 4-том Тракторном проезде «защита труб выполнена далеко не идеально из-за бездарности техзадания».

Да здравствуют раскопки!

Вопросов к подрядчику у Станислава нет. Тот точно следовал техзаданию: использовал самую дешевую антикоррозийную грунтовку, для теплоизоляции взял стекловату, слой которой (согласно тому же техзаданию) был далек от норматива. В качестве покровного слоя, что наносится поверх изоляции, применил рубероид.

По сути, объясняет Попов, это кровельный крупнозернистый картон, покрытый битумом. Под действием микровибраций и испарений он разваливается уже через несколько недель. Но некоторые подрядчики утверждают, что материал может прийти в негодность еще перед укладкой на трубы.

Получается, что через 2-4 месяца труба подвергается коррозии, то есть начинает ржаветь. При слабой теплоизоляции, высокой температуре теплоносителя появляется конденсат. В итоге трубы гниют, а зимой фактически отапливают улицу.

В итоге — огромные теплопотери в сетях, бюджетные миллионы тратятся на новые ремонты и раскопы. Из-за регулярных недотопов люди утепляют фасады своих домов, в квартирах ставятся дополнительные батареи, а муниципальная власть не выполняет указ президента о повышении энергетической эффективности.

Региональная экономика становится слабой и малопривлекательной для инвестиций. А люди на местном уровне теряют доверие к власти.

Несколько процентов для тепла

Специалисты считают, что избежать постоянных раскопок и замены коммуникаций можно, применив качественную теплоизоляцию труб, добротную антикоррозийную грунтовку и устойчивый к внешним воздействиям покровный слой. Эксперт уверен — стоимость работ от этого вырастет всего на несколько процентов.

«Благодаря более надежным в эксплуатации материалам, срок службы трубопровода может вырасти в несколько раз. В нашем примере всего за 190 тысяч рублей, а это 3 процента от сметной стоимости работ (6 млн 290 тысяч), легко обеспечить многолетнюю бесперебойную работу на этом участке».

В эти 190 тысяч входит использование высококлассной антикоррозийной грунтовки и каменной ваты, которая в отличии от минеральной обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Вместо рубероида для покровного слоя вполне можно применить стеклопластик, более прочный и влагостойкий материал.

Добротная теплоизоляция позволяет ТЭЦ не повышать температуру теплоносителя, а значит, снижается давление в трубах и многократно уменьшается вероятность разрывов.

Даже за счет таких незначительных вложений только на одном участке длиною в 322 метра удается сэкономить несколько миллионов бюджетных рублей. А если учесть, что протяженность теплосетей Рязани 522 километра, то благодаря грамотно составленного техзаданию сохранить можно не менее миллиарда.

А главное, в квартирах рязанцев появится устойчивая комфортная температура, а в холодное время года — это одна из составляющих бодрого расположения духа.

Практика других российских регионов, в том числе Калужской области, показывает, что толково составленное техзадание вместе с квалификацией подрядчика обеспечивает многолетнюю бесперебойную работу систем теплоснабжения. Рязанским чиновникам, чтобы добиться аналогичных результатов, необходим не бесконечные разговоры, а кадровая мудрость, хозяйский глаз и элементарный здравый смысл.