Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Рязанской области несколько сотен рабочих мест

Привлечение молодых и опытных специалистов для работы на селе — уже несколько лет один из приоритетов государственной политики в сфере агропромышленного комплекса.

Привлечение молодых и опытных специалистов для работы на селе — уже несколько лет один из приоритетов государственной политики в сфере агропромышленного комплекса. С 2020 года в России работает программа «Земский учитель». С 2025 года по предложению президента Владимира Путина стартует проект «Земский работник культуры». В 2023-м по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в РФ начата реализация 141 проекта, в 2024-м ожидается запуск еще 119.

Регион особого внимания

Если же говорить о специалистах в области сельскохозяйственного производства, то успешное трудоустройство в этой сфере зависит не от государственных субсидий, а от условий и возможностей, которые предлагает каждая, отдельно взятая агрокомпания.

В этом году Группа компаний «Агропромкомплектация» планирует создать в Рязанской области несколько сотен рабочих мест. За 36 лет работы на отечественном рынке из небольшого кооператива эта структура превратилась в один из наиболее значительных агрохолдингов федерального масштаба.

Основные активы Группы компаний сосредоточены в трех регионах — Тверском, Курском и Рязанском. В последние годы «Агропромкомплектация» реализует новые инвестиционные проекты именно Рязанской области. Так в 2023 году на территории нашего региона были построены и введены в эксплуатацию два новых свинокомплекса: «Моловский» и «Поплевенский» и станция искусственного осеменения. В Ряжском районе у Группы компаний есть собственный элеватор вместимостью до 150 тысяч тонн зерна. (объект был введен в эксплуатацию в 2021 году). Также «Агропромкомплектация» закачивает строить завод по производству комбикормов мощностью 300 тысяч тонн.

Для того, чтобы все эти проекты успешно развивались, холдингу необходимо расширить штат и привлечь высококвалифицированные кадры.

Группа компаний прямо сейчас активно ищет:

ветеринарных врачей,

инженера для работы с контрольно-измерительными приборами и автоматикой (КИПиА),

механизаторов,

начальников участков свиноводства,

операторов свиноводческих комплексов,

электромонтеров по оборудованию, а также представителей других специальностей.

Победа над инфляцией

Для будущих сотрудников «Агропромкомплектация» обещает сразу несколько преимуществ.

Стабильную и регулярно увеличивающуюся «белую» заработную плату. Сейчас даже работники нижнего звена получают до 70 тысяч рублей ежемесячно.

В «Агропромкомплектации» рост доходов у работников значительно опережают инфляцию: только за 2023-й год зарплаты у нас выросли на 20%, с начала 2024 — на 15%, — поясняет директор «АПК-Рязань» Роман Полежаков.

— Сотрудники могут быть уверены, что не останутся без работы и достойной заработной платы.

Кроме того, в качестве социального бонуса труженики села получают по пять килограммов мяса ежемесячно. Для доставки людей на работу и домой используется корпоративный транспорт. Работники обеспечиваются горячим питанием. Переехавшим из других регионов, предоставляется служебное жилье либо компенсация расходов на аренду квартиры или дома.

Важные бонусы

Для беременных женщин гарантируется финансовая поддержка, а для родителей первоклашек в День знаний — выходной. Выпускникам ВУЗов и колледжей в «Агропромкомлектации» подготовили специальную адаптационную программу.

По программе «Приведи друга», работникам, пригласившим в агрохолдинг нового сотрудника, выплачивается премия — 20 тысяч за одного человека после трудоустройства кандидата.

Для дебютантов организуются курсы повышения квалификации.

«Агропромкомплектация» работает по принципу «от поля до прилавка». В 2018 году по предложению в то время премьер-министра Дмитрия Медведева группа компаний была включена в список системообразующих предприятий России. Как уточнили в пресс-службе Группы компаний для того, чтобы успешно развивать сельское хозяйство Рязанского региона, «Агропромкомплектация» только за 2024 год планирует создать около 300 новых рабочих мест.