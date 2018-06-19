Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

Центр развития туризма Рязанской области совместно с туристским информационным центром и компанией «Стиль-туризм» представил совместный проект «Selfie point. Рязань. Инструкция по применению». Проект предлагает гостям и жителям города сделать креативные фотографии в тех местах, где «отметилась» «мультяшная» героиня.

Селфи и релфи — два разных понятия. Селфи — фотографирование себя, релфи — с любимым или родственником.

Первое понятие появилось в 2000 году, второе только входит в обиход. Если же копнуть в историю, первые снимки-автопортреты известны с 1900 года, с момента появления портативной камеры фирмы Kodak. В России же одну из первых собственных фотографий сделала 13-летняя княжна Анастасия. В письме, которое сопровождало снимок для друга, она написала: «Я сделала эту картину, смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки дрожали».

Сегодня же в сети появляется миллионы селфи, все большую популярность получает такое понятие, как selfie point — точки для фотографирования. Путешественники составляют свою личную коллекцию автоснимков из разных городов мира.

Проект «Selfie point. Рязань. Инструкция по применению» предлагает поставить личную отметку в формате фотографии на карте одного из древнейших городов России.

10 место — уличный термометр

Измеритель температуры воздуха установили совсем недавно на одной из центральных улиц Рязани. Авторы проекта рекомендуют делать селфи снизу-вверх, чтобы максимально захватить всю высоту арт-объекта.

Адрес: улица Мюнстерская, дом 2.

9 место — девушка с планшетом

В гостиничном комплексе «Старый город» перед центральным входом сидит девушка с планшетом. Гостям города рекомендуют присесть рядом с ней на скамейку, заглянуть в ее планшет и сделать фото.

Адрес: улица Мюнстерская, дом 2.

8 место — беседка за тридевять земель

В туристическом кластере «В некотором царстве» (13 километров от Рязани в сторону Владимира) много арт-объектов, которые могут послужить точками для фотографирования. Особенно красиво смотрится белая беседка на пригорке у пруда. Снимок нужно сделать у подножия так, чтобы беседка оставалась высоко и далеко, советуют разработчики «Selfie point».

Адрес: 13-й км дороги Рязань — Владимир, дом 25

7 место — селфи на фоне марины Айвазовского

В художественном музее Рязанской области особую ценность представляют оригиналы полотен художников с мировым именем. Очередей здесь нет, снимок у картины Айвазовского можно сделать спокойно.

Адрес: улица Свободы, дом 57.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00 (вход до 18:00), кроме понедельника и первой пятницы каждого месяца.

Стоимость билета: 100 рублей, для детей до 16 лет бесплатно, для пенсионеров — 70 руб.

6 место — релфи с Есениным

Памятник Сергею Есенину установлен на территории Рязанского кремля. Бронзовая фигура поэта ждет туристов с широко распахнутыми руками. В камеру лучше не смотреть, а вместе с Есениным устремить свой взгляд в даль, считают авторы проекта.

Адрес: набережная реки Трубеж.

5 место — «вкусная» фотокарточка

«Вкусная» фотокарточка-автопортрет удачно получится в музее рязанского леденца. Здесь же стоит попробовать гастрономическое ноу-хау — леденец с бельгийским молочным или белым шоколадом.

Адрес: улица Соборная, дом 14 корпус 2.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Стоимость билета: взрослые — 200 рублей, дети — 150 рублей, аудиогид — 150 рублей, мастер-класс — 150 рублей.

4 место — сторителлинг-селфи

Про то, что в Рязани грибы с глазами, не знает только ленивый. Поговорка связана с военными историческими событиями: по стоптанным в лесу грибам солдаты понимали, проходил ли здесь противник. В центре города, за художественным музеем, находится памятник этим грибам с глазами. Быть в Рязани и не сделать селфи с грибом, значит, в Рязани и не быть вовсе, уверяют разработчики.

Адрес: Нижний городской сад.

3 место — MaXfactor. Советуют профессионалы

Мало кто знает, но в Рязани сохранился дом, где начинал свою карьеру известный бизнесмен Макс Фактор (Максимилиан Факторович). В годы жизни в Рязанской губернии он подрабатывал гримером в драматическом театре. Зеленый дом Макса Фактора вписывается в общий архитектурный вид города, а рядом с ним установили гримерное кресло с бутафорскими железными флаконами духов и помадами.

Адрес: улица Соборная, дом 48

2 место — набережная, которой нет

Под набережной в Рязани понимают узкую асфальтированную дорожку с черными перилами, которая находится на территории Рязанского кремля. Селфи рекомендуют сделать с видом на реку Трубеж и национальный парк Мещера. Среди нескольких десятков столбов ограждения также можно найти столбик-смайлик: рязанские юмористы нарисовали лицо на круглом завершении столба.

Адрес: набережная реки Трубеж.

1 место — фото с амбасадором города

У каждого города есть такой житель, которого знают все. В Рязани человек-бренд — это весовщик Иосиф Пятунин. Каждый день он приносит медицинские весы на улицу Почтовую, чтобы измерить вес жителей и гостей города. Кроме того, мужчина тут же дает характеристику людям. Например, вес женщины от 70 до 80 килограмм говорит о том, что она счастливая домохозяйка, а вот вес мужчины от 50 до 60 килограмм характеризует его, как отощавшего курсанта.

Адрес: угол улицы Почтовой со стороны торговых рядов.