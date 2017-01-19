Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

И окно, и банкомат, и автоплатеж.

Оплата жилищно-коммунальных услуг если не почетная, то точно наша с вами обязанность. Однако часто возникает вопрос: где без больших затрат времени и нервов выполнить этот свой гражданский долг?

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов — даже самым взыскательным, разного возраста и социального положения.

Первый способ — традиционный, он предполагает общение с сотрудником банка через «окно». В Рязани для этого надо прийти в любой из 35 филиалов Сбербанка, «встать» в электронную очередь, время ожидания в которой составляет не больше 10 минут, и произвести платеж, назвав сотруднику банка номер своего лицевого счета, а в некоторых случаях просто адрес. Яркую вывеску Сбербанка всегда можно найти недалеко от вас.

Во всех филиалах можно оплатить счета самостоятельно через банкомат или терминал

Во всех филиалах можно оплатить счета самостоятельно через банкомат или терминал. Вероятные ошибки, случающиеся на первых порах, помогут исправить опытные консультанты. Когда выполнение этой операции не будет составлять для вас особого труда, оплатить ЖКУ можно будет через автоматическое устройство Сбербанка практически в любом торговом центре или крупном магазине.

Оплатить услуги также можно через «Сбербанк Онлайн». Сторонников такого способа оплаты с каждым годом становится все больше. Те, кто редко бывают дома, могут с легкостью пользоваться услугами банка дистанционно. Таким клиентам Сбербанк предлагает мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которое можно скачать на свой смартфон и выполнять платежи в любом месте, в любое удобное время. И в том, и в другом случае можно скорректировать выставленные к оплате счета. Вместе с платежом передается информация о показаниях индивидуальных приборов учета.

К слову, сервис «Сбербанк онлайн», мобильное приложение или банкоматы и терминалы, расположенные в зоне «24 часа», позволяют взаимодействовать с банком круглосуточно.

Не забыть оплатить счета и сэкономить время поможет услуга «Автоплатеж», при которой Вы поручаете банку перечисление средств с карты поставщикам услуг ЖКХ. В этом случае усилия, затрачиваемые на оплату счетов, сводятся практически к нулю. За день до времени «Х» на мобильный телефон приходит SMS с уведомлением о предстоящем списании денег с карты. За вами остается право подтвердить или отменить платеж. Все происходит автоматически, вручную надо лишь регулярно сверять показания приборов учета.

Татьяна Николаева