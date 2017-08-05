RZN.info публикует список самых страшных аварий за первое полугодие 2017 года

Гибель троих подростков под Луховицами, авария с пассажирским автобусом в Михайловском районе, ДТП в центре Рязани — RZN.info публикует список самых страшных аварий, случившихся в первом полугодии 2017 года.

Гибель троих подростков под Луховицами, 25 марта

Одним из резонансных ДТП стала авария , в которой погибли рязанские подростки, ехавшие на соревнования по боксу. На трассе М-5 столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель».

Водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковушку. В Renault находились четверо подростков, трое из них, 12 и 13 лет, погибли на месте, еще одного 13-летнего ребенка госпитализировали.

Подростки ехали в Воскресенск на соревнования по боксу. За рулем попавшего Renault был их тренер. Водитель «ГАЗели» не пострадал. После ДТП в Подмосковье возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителей обеих машин арестовали, но тренера подростков впоследствии отпустили под домашний арест. После этой аварии несколько раз поднималась тема безопасных перевозок детей на соревнования.

ДТП в автобусом в Михайловском районе, 3 июня

Еще одно крупное ДТП случилось на 195 километре трассы М-6: столкнулись Lada Largus, Chevrolet Cruze и междугородний автобус Setra. Водитель Lada, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся по главной дроге автобус.

От столкновения автобус улетел в кювет и перевернулся, при этом задел проезжавший рядом Chevrolet Cruze. Все пассажиры смогли выбраться из автобуса при помощи водителя. Один из пострадавших получил травму позвоночника, его пришлось выносить на носилках. Травмы получили 22 пассажира автобуса, в том числе шестеро детей. Водитель и пассажир Lada погибли. В Chevrolet никто не пострадал.

Авария на глазах у инспектора в Михайловском районе, 5 апреля

На 214 км трассы М-6 произошло лобовое столкновение грузовика МАЗ и пассажирского автобуса Setra, следовавшего по маршруту Москва-Элиста. ДТП произошло на глазах рязанского автоинспектора, который увидел, как МАЗ вылетел на встречную полосу. Водитель автобуса пытался затормозить, но уже было поздно. В результате машины столкнулись в лоб.

Инспектор ДПС и его напарник эвакуировали людей, вдвоем они вытащили из автобуса 47 пассажиров. Погибли водитель автобуса и один из пассажиров — 35-летний мужчина. В этом ДТП пострадали 7 детей.

Массовая авария на Южной окружной, 12 января

Скользкая дорога спровоцировала аварию с четырьмя легковушками и грузовиком. 46-летний рязанец, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком «DAF FТ ХF».

Удар пришелся в правую боковую часть легковушки. В результате 42-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водителя Renault с тяжелыми травмами доставили в больницу, где впоследствии скончался.

Внедорожник попал под грузовик, 24 января

В Скопинском районе 24-летняя девушка-водитель за рулем автомобиля Volkswagen не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. В результате девушка, находившаяся за рулем внедорожника, скончалась на месте. Вместе с ней погибли два пассажира — мужчины 51 и 48 лет. Все погибшие были жителями Тамбовской области.

Ночная авария в центре Рязани, 14 мая

19-летняя рязанка на Mitsubishi Lаnсеr выехала на перекресток на «красный» сигнал светофора и столкнулась с Audi, за рулем которого был 20-летний рязанец. От удара Mitsubishi вылетела на тротуар и сбила 27-летнего пешехода. Водителя Mitsubishi, двух 19-летних пассажирок и пешехода госпитализировали. Очевидцы аварии рассказали, что виновница ДТП получила права два месяца назад.

Повисший на столбе автомобиль около ТЦ «Премьер», 14 июня

На Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Столкнулись Daewoo Nexia и Nissan Terrano и Peugeot. Виновником аварии оказался 34-летний водитель Daewoo. Его машина столкнулась с Nissan и от удара улетела в столб. Автомобиль Nissan, в свою очередь, врезался в Peugeot. В результате аварии госпитализировали водителей всех машин, попавших в аварию.

Легковушка врезалась в грузовик с прицепом в Шиловском районе, 18 июня