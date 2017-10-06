Компания «PPF Страхование жизни» в Рязани : 7 вопросов личному финансовому эксперту

В Великобритании, Италии, Франции и Германии привыкли страховать жизнь и имущество. В России, напротив, более половины граждан не имеют ни одного добровольного полиса страхования, остальные страхуют не здоровье или жизнь, а машины или дачи. При этом понимают, что если всерьез заболеют, никто не поможет: ни машина, ни дача. Даже близкие друзья не всегда выручат нужной суммой.

Как создать финансовую подушку безопасности, рассказала Полина Игонькина, директор агентства №231 «PPF Страхование жизни» в Рязани.

— Полина, действительно ли без полиса не обойтись?

— В повседневной жизни мы живем положительными эмоциями и уверены, что ничего плохого не случится. Поэтому травмы и болезни почти всегда застают человека врасплох. В этих ситуациях как никогда актуален вопрос финансовой поддержки. Нужны деньги на восстановление здоровья, физической реабилитации. Личных сбережений не всегда хватает. А у родственников и друзей свои финансовые планы. Инвестируя заранее в полис страхования жизни, можно создать личный финансовый резерв на случай внезапной потери здоровья или для формирования личного, семейного резервного фонда.

— Полина, но ведь можно просто открыть депозит. В чем преимущество полиса?

«Основа стратегии нашей компании - поддержка собственной агентской сети по всей России, для защиты финансового благополучия клиентов и заботы о них», - Вит Седлачек, председатель совета директоров компании «PPF Страхование жизни»

— Разница между вкладом и страхованием жизни заключается в самой страховой защите. Предположим, случилось ДТП, в котором погибли мужчины — основные кормильцы в своих семьях. Перед трагедией один из них положил в банк 20 тысяч рублей, а другой купил полис страхования жизни за 20 тысяч рублей с суммой страховой защиты 1 миллион рублей*. Что получат семьи этих людей? Первая — 20 тысяч рублей со счета в банке через полгода по праву наследования. Вторая — 1 миллион рублей по страховке через 14 дней после подачи документов.

К тому же, с депозита деньги можно снять в любой момент, значит, накопить их вряд ли удастся. Полис страхования жизни исключает возможность импульсивных покупок. Получить деньги полностью можно только по окончании договора. А пока вы инвестируете в свою страховку жизни, государство возвращает вам 13% от взносов в виде социального налогового вычета ежегодно.

— Кто может позволить себе страховку жизни?

— Практически каждый. В основном, наши страхователи — люди со средним достатком. Случись чего, им придется рассчитывать только на себя. И мы помогаем им ощутить уверенность в будущем.

— В каком случае страховая компания делает выплату?

— Самый приятный повод для выплаты — дожитие клиента до конца программы — если договор накопительный. В необратимых ситуациях, выплату получает семья. Ну, и в зависимости от подключенных опций выплаты будут при травмах, инфарктах, инсультах, онкологии и других ситуациях, которые подорвали здоровье. Наша компания каждую минуту выплачивает клиентам по 1000 рублей на восстановление здоровья.

«Я доверил защиту себя и своей семьи «PPF Страхование жизни». Также порекомендовал сыну пойти туда на работу, ведь это очень надежная компания», - клиент компании Артем Хачатурьянц

— С какого возраста можно застраховать свою жизнь?

— Чем раньше, тем лучше. К примеру, по программе «Солнышко» родители страхуют своего малыша с момента рождения. Когда ребенок окончит школу, у него будут личные накопления на учебу или отдых.

— На что обратить внимание, заключая договор?

— Самое главное — выбрать надежного страховщика с хорошей репутацией. Что касается выплат, то еще при заключении договора страхователь видит, какую сумму накопит, а какую получит, если заболеет или травмируется. Плюс финансовые консультанты дополнительно обговаривают с клиентом все параметры защиты и фиксируют их в документе. Они на протяжении всего срока страхования сопровождают договор, консультируют по страховым выплатам, помогают в сборе документов, консультируют по налоговому вычету.

— Как давно компания работает в городе?

— С сентября 2007 года. Сегодня «PPF Страхование жизни» — один из лидеров по предоставлению услуг в сфере страхования жизни по Рязанскому региону. В этом году мы празднуем 10-летие. За время работы мы заключили 3930 договоров на сумму более 19 миллионов рублей. Из них 1111 контрактов полностью исполнены, клиенты получили выплаты. Самая крупная из них — почти 162 тысячи рублей. По 262 страховым случаям мы сделали выплаты на сумму более 7,4 миллионов рублей. Я искренне рада, что часть моей работы — давать людям уверенность и делать их жизнь чуточку лучше.

*Сумма выплат зависит от программы страхования жизни, срока договора, вида застрахованного риска.