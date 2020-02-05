Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

До начала 50-х это был пустырь, окруженный колхозными полями. Почти 70 лет назад район близ Ряжского шоссе начали застраивать двухэтажными шлакоблочными домами. Максимальный срок службы таких коробок — 50 лет.

Изначально предполагалось, что это будет временное жилье барачного типа для работников двух возводимых поблизости предприятий — картонно-рубероидного завода и «Химволокна».

В 1958 году поселок с поэтичным названием Строитель официально вошел в черту Рязани, но новый статус не сделал этот отдаленный пригород привлекательным для жизни.

Дома быстро ветшали, люди переезжали в более уютные районы областной столицы, а те, кто оставался в многоквартирных лачугах, изведали все прелести экстремального быта.

Со времен первого мэра города Валерия Рюмина власть кормила местных жителей обещаниями снести аварийные фавелы и переселить людей в по-настоящему комфортное жилье. Но планы остались планами, и в 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна. Между тем, их обитатели живут в условиях, которые трудно назвать человеческими.

Вдова, ждущая четвертого ребенка

«Я в доме живу 34 года. Я здесь родилась. А мама получила это жилье от завода. Родители работали на „Химволокне“. 15 лет назад они погибли, — рассказывает многодетная мама Мария Копьева, жительница дома №18-а на улице Качевской. — В этом доме живет очень много многодетных семей. Страшно за ребят. У нас недавно обрушился потолок в коридоре на втором этаже из-за сырости. Крыша течет. Условия здесь, конечно, нечеловеческие».

Дом №18 по улице Качевской признан аварийным , его обещали снести до 2020 года. Однако потом, как рассказывает Мария, дом в программу не попал. Кто имел возможность уехать отсюда, уехали.

«А у меня ни родственников, никого нет. Я с тремя детками здесь живу и жду четвертого — признается Мария. — В прошлом году 12 сентября муж погиб — разбился насмерть. Спустя время я узнала, что беременна четвертым ребенком, аборт сделать не смогла».

Женщина встала на учет и уже больше года ждет помощь, как многодетная мать. В администрации ей сказали: рожайте четвертого ребенка, приносите нам документы.

У одного из детей с трех лет обструктивный бронхит. Марии предложили временное жилье в центре «Семья», но матери кажется, что с тремя детьми это будет не совсем удобно, ведь старший учится в школе.

Дом, по утверждению жильцов, никогда не ремонтировался, и если что-то и делалось, то только за средства собственников. В основном здесь живут многодетные семьи и пенсионеры, и собрать достаточную сумму, чтобы что-то отремонтировать, очень сложно. Примерно в середине января в коридоре из-за протечки крыши обвалился потолок. Даже сейчас с него свисают капли воды. В комнатах образовалась плесень.

На первом этаже в комнате №14 живет одинокая пенсионерка, инвалид по слуху Людмила Королева. Женщина рассказала, что каждый год она откачивает из подпола воду: «Она скапливается под досками из-за того, что забивается канализация, трубы ржавые. В прошлом году вскрыли доски, а там воды по пояс. Жуткий запах дошел аж до второго этажа. Для того, чтобы выкачать эту жижу, отдала 20 тысяч рублей».

Пенсионерка живет в страхе: повсюду грибок, доски прогнили. По комнате она ходит по одному ей известному форватеру, чтобы не провалиться в подпол.

Туалет на каждом этаже общий, закрыт на замок. На днях в нем также обрушился потолок. Вода в душе льется, не переставая. На обоях мокрые разводы, отваливается штукатурка.

Пенсионерка, получающая «минималку»

«Я всю жизнь проработала на „Химволокне“ и поэтому попала сюда. В 49 лет меня уволили по сокращению, ушла на пенсию, получаю „минималку“ — 8 тысяч рублей, — рассказывает Светлана Васильевна, жительница дома №10-а, на улице Предзаводской. — Старые соседи давно разъехались — кто-то квартиру купил, кому-то „Химволокно“ предоставило жилье. Мой муж стоял на очереди, но не успел: предприятие начало разваливаться, а его за пьянку подвинули. Так я тут и застряла. Но уже я свыклась. Я не могу отсюда никуда уехать».

По свидетельству пенсионерки, дом на Предзаводской рушится. Есть трещины, на фасаде образовалась выбоина. Бетонные блоки постепенно превращаются в песок. Канализация гнилая насквозь — ее ни разу не меняли. «Водоканал» боится чистить коммуникации, потому что трубы и стояки ржавые.

Унитазы и батареи жильцы меняли за свои деньги. Примерно два года назад они написали заявление в ЖЭУ №7, чтобы коммунальщики поменяли проводку, но ничего не произошло.

Единственное, что смогла управляющая компания — провести косметический ремонт в подъезде. Крышу также подлатали, но слесари говорят, что по чердаку ходить страшно, потому что балки старые и гнилые. В одной из комнат Светланы Васильевны штукатурка с потолка полностью отвалилась.

«Лично я обращаться никуда не пробовала, потому что у меня раньше был муж ответственный квартиросъемщик, но он пил, и накопил долги, — признается пенсионерка. — Я думала в этом году начать ходить по нашему дому, призывать людей что-то делать, чтобы переселиться. У меня все-таки муниципальное жилье, мне-то, наверное, проще, чем тем, кто имеет свое».

Заложники хибар

После того, как жители писали президенту, губернатору, мэру, их дома пообещали снести, а им — выплатить компенсации. К 2023 году.

Но, если учесть феноменальную «крепость» стен и поразительную «надежность» фундамента аварийных двухэтажек на улицах Дружной, Предзаводской и Качевской, за пару лет с этими зданиями может произойти все, что угодно.

Одиннадцать лет назад на улице Качевской в одной из комнат уже обрушился потолок на кровать с парализованной женщиной. Соседи помнят очень хорошо этот день, ведь трагедия произошла 9 мая, когда остальные жильцы вышли на улицу поздравить друг друга с Днем Победы. В этот момент раздался треск. «Будто сошла лавина», — вспоминали рязанцы. Оставшаяся одна в доме женщина закричала, но помочь ей никто не смог — входная дверь поддалась только приехавшим спасателям. Они же и достали из-под завалов уже мертвую пенсионерку.

Авторы: Юлия Полушина, Денис Абраков