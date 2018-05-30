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14:23, 30 мая 2018 914
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В Рязани насчитали 45 аварийных многоквартирных домов. Адреса

В Рязани насчитали 45 аварийных многоквартирных домов. Адреса

В Рязани насчитали 45 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Речь идет об объектах, которые признали аварийными после января 2012 года по настоящее время. Переселить людей из этих домов планируют в рамках программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в случае продления ее финансирования.

Адреса аварийных зданий:

Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом

  • Цветной бульвар, дома №5 и №6;
  • поселок Остров, дома №6, №12-а, №14, №15, №17;
  • Первомайский проспект, дом №24, корпус 1;
  • 1-й проезд Ломоносова, дом №20/9;
  • 3-й проезд Новопавловский, дом №14;
  • станция Лесок, дом №2-а;
  • улица 1-я Красная, дом №24;
  • улица 8-й Район, дом №185 ;
  • улица Введенская, дом №143;
  • улица Дачная, дом №6;
  • улица Декабристов, дом №23;
  • улица Дягилевская, дом №85/1;
  • улица Затинная, дом №82;
  • улица Качевская, дом №18-а;
  • улица Колхозная, дом №8;
  • улица Кольцова, дома №4-а и 10-а;
  • улица Лесопарковая, дом №46;
  • улица Ломоносова, дом №66;
  • улица Пожалостина, дом №8;
  • улица Полонского, дом №15;
  • улица Поселок Мехзавода, дома №11-а и №12;
  • улица Право-Лыбедская, дом №46;
  • улица Предзаводская, дома №6-а и №10-а;
  • улица Санаторий (Солотча), дом №18;
  • улица Свободы, дома №90 и №92;
  • улица Семинарская, дом №16;
  • улица Сенная, дом №28;
  • улица Товарный двор (станция Рязань-1), дом №56;
  • улица Товарный двор (станция Рязань-2), дом №29;
  • улица Щедрина, дома №27, №37, №40, №59;
  • Касимовское шоссе, дом №17-б;
  • Михайловское шоссе, дома №88-б и №234.

Напомним, 31 дом снесут, еще четыре отдадут под реконструкцию.


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