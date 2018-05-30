В Рязани насчитали 45 аварийных многоквартирных домов. Адреса

В Рязани насчитали 45 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщил
Речь идет об объектах, которые признали аварийными после января 2012 года по настоящее время. Переселить людей из этих домов планируют в рамках программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в случае продления ее финансирования.
Адреса аварийных зданий:
Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом
- Цветной бульвар, дома №5 и №6;
- поселок Остров, дома №6, №12-а, №14, №15, №17;
- Первомайский проспект, дом №24, корпус 1;
- 1-й проезд Ломоносова, дом №20/9;
- 3-й проезд Новопавловский, дом №14;
- станция Лесок, дом №2-а;
- улица 1-я Красная, дом №24;
- улица 8-й Район, дом №185 ;
- улица Введенская, дом №143;
- улица Дачная, дом №6;
- улица Декабристов, дом №23;
- улица Дягилевская, дом №85/1;
- улица Затинная, дом №82;
- улица Качевская, дом №18-а;
- улица Колхозная, дом №8;
- улица Кольцова, дома №4-а и 10-а;
- улица Лесопарковая, дом №46;
- улица Ломоносова, дом №66;
- улица Пожалостина, дом №8;
- улица Полонского, дом №15;
- улица Поселок Мехзавода, дома №11-а и №12;
- улица Право-Лыбедская, дом №46;
- улица Предзаводская, дома №6-а и №10-а;
- улица Санаторий (Солотча), дом №18;
- улица Свободы, дома №90 и №92;
- улица Семинарская, дом №16;
- улица Сенная, дом №28;
- улица Товарный двор (станция Рязань-1), дом №56;
- улица Товарный двор (станция Рязань-2), дом №29;
- улица Щедрина, дома №27, №37, №40, №59;
- Касимовское шоссе, дом №17-б;
- Михайловское шоссе, дома №88-б и №234.
Напомним, 31 дом