Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях

РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские технические университеты повысили цены за обучение на технических и инженерных специальностях с прошлого года. В подборку вошли агроуниверситет, РГРТУ и рязанский политех.

РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские технические университеты повысили цены за обучение на технических и инженерных специальностях с прошлого года. В подборку вошли агроуниверситет, РГРТУ и рязанский политех.

Согласно приказам, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева повысил цену за полный срок обучения по всем направлениям примерно на 92 тысячи рублей (за весь период обучения).

Например, ранее стоимость обучения на бакалавриате по специальностям «строительство», «электроэнергетика и электротехника», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а также «агроинженерия» составляла около 536 тысяч рублей за весь период (без учета инфляции). В начале 2024 года эта сумма составляла 134 тысячи рублей в год, а за полный курс — 570 тысяч рублей. Теперь же для первокурсников цена выросла до 157 тысяч рублей в год и до 628 тысяч за весь срок обучения.

Общий рост стоимости коснулся всех специальностей и в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина: вуз повысил цены на обучение примерно на 10-15 тысяч рублей за семестр.

Так, например, по специальности «прикладная математика» ранее стоимость за один семестр составляла 71 тысячу 250 рублей, а за год — 142 тысячи 500 рублей. За весь период обучения студент платил бы около 570 тысяч рублей. Сейчас цена выросла до 84 тысяч 500 рублей за семестр и до 169 тысяч рублей в год. В результате общая сумма за все годы обучения увеличилась с 570 тысяч до 676 тысяч рублей — прирост составил около 106 тысяч рублей.

Аналогично изменились цены и по другим направлениям. Например, по специальности «радиотехника»: раньше семестровая плата составляла 73 тысячи 900 рублей, а годовая — около 147 тысяч 800 рублей. За весь курс студент заплатил бы примерно 591 тысячу рублей. Теперь же стоимость выросла до 79 тысяч 500 рублей за семестр и до 159 тысяч в год. Итоговая сумма за обучение увеличилась до 636 тысяч рублей. То есть без учета инфляции студент заплатит больше примерно на 44 тысячи рублей.

На сайте рязанского института Московского политехнического университета приказа с ценами на учебный год 2024-2025 мы не нашли, однако есть аналогичный приказ за 2023-2024 учебный год. В сравнении с этим документом цены для первого курса поднялись в среднем на 30-50 тысяч.

Например, направления «строительство», «архитектура», «информатика и вычислительная техника», «электроэнергетика и электротехника» стоили по 107 тысяч 700 рублей в год в учебном году 2022-2023. За все обучение без учета инфляции абитуриент платил около 430 тысяч. Сейчас же, в 2025 году, обучение по этим специальностям обойдется в 160 тысяч рублей в год, а за весь курс — около 640 тысяч. Разница в стоимости за два года составляет более чем 200 тысяч.

При этом стоимость годового обучения по направлению «Дизайн» увеличилась на 96 тысяч рублей: с 181 тысячи 800 в 2022 году до 277 тысяч 900 в 2025—2026 учебном году.